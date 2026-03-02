Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Wake-Up Call

March 2, 2026, 5:30am
Daytona, FL DaytonaMonster Energy AMA Supercross Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 8 (of 17) - Daytona SX - Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida

Supercross

Daytona - 250SX East

February 28, 2026
Daytona International Speedway
Daytona, FL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Seth Hammaker Seth Hammaker 16:56.043 1:19.024 Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
2 Cole Davies Cole Davies 17:00.282 4.240 1:18.693 Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
3 Pierce Brown Pierce Brown 17:10.608 10.326 1:19.968 Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
4 Jo Shimoda
Jo Shimoda 		17:16.986 6.378 1:19.841 Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
5 Daxton Bennick Daxton Bennick 17:19.163 2.177 1:20.175 Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
6 Coty Schock Coty Schock 17:23.774 4.612 1:21.018 Dover, DE United States Yamaha YZ250F
7 Nate Thrasher Nate Thrasher 17:26.113 2.339 1:21.110 Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
8 Cullin Park Cullin Park 17:31.454 5.341 1:20.993 Clermont, FL United States Honda CRF250R
9 Devin Simonson Devin Simonson 17:45.974 14.520 1:22.565 Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
10 Jalek Swoll Jalek Swoll 17:30.626 1:21.405 Belleview, FL United States Triumph TF 250-X
Seth Hammaker. (Kawasaki)
Seth Hammaker. (Kawasaki) Align Media
Supercross

Daytona - 450SX Main Event

February 28, 2026
Daytona International Speedway
Daytona, FL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Eli Tomac Eli Tomac 21:56.314 1:17.257 Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 21:57.643 1.330 1:17.891 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
3 Ken Roczen Ken Roczen 22:08.564 10.922 1:18.391 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
4 Cooper Webb Cooper Webb 22:15.829 7.265 1:18.747 Newport, NC United States Yamaha YZ450F
5 Joey Savatgy Joey Savatgy 22:27.754 11.925 1:19.789 Thomasville, GA United States Honda CRF450R
6 Aaron Plessinger Aaron Plessinger 22:32.325 4.572 1:19.415 Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks 22:49.208 16.883 1:20.262 Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
8 Shane McElrath Shane McElrath 22:55.079 5.872 1:20.461 Canton, NC United States Honda CRF450R
9 Justin Hill Justin Hill 22:58.220 3.142 1:20.952 Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
10 Malcolm Stewart Malcolm Stewart 23:08.226 10.006 1:20.187 Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
Eli Tomac (KTM)
Eli Tomac (KTM) Align Media

Championship Standings

Supercross

250SX East Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Pierce Brown Pierce Brown Sandy, UT United States 45
2Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 43
3Jo Shimoda
Jo Shimoda 		Suzuka, Japan Japan 40
4Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 39
5Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States 37
6Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States 31
7Cullin Park Cullin Park Clermont, FL United States 27
8Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States 27
9Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States 26
10Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States 20
Full Standings
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 171
2Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 170
3Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 151
4Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 151
5Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 122
6Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 122
7Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 112
8Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 95
9Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 87
10Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States 84
Full Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Round 2 (of 13) - Wild Boar GNCC in Palatka, Florida

GNCC

Wild Boar - Overall Race

February 28, 2026
Hog Waller
Palatka, FL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Ben Kelley Ben Kelley 02:37:02.158 Harwinton, CT United States KTM
2 Grant Davis Grant Davis 02:37:57.173 Meshoppen, PA United States KTM
3 Cody J Barnes Cody J Barnes 02:40:03.857 Sterling, IL United States Beta
4 Michael Witkowski Michael Witkowski 02:42:01.490 North Liberty, IN United States Honda
5 Josh Strang Josh Strang 02:42:30.578 Inverell, Australia Australia Beta
6 Kailub Russell Kailub Russell 02:42:31.958 Boonville, NC United States Yamaha
7 Jhak Walker Jhak Walker 02:43:30.170 Morrisonville, IL United States Beta
8 Craig Delong Craig Delong 02:43:47.559 Morgantown, PA United States Husqvarna
9 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:43:57.259 Cookeville, TN United States Honda
10 Grant Baylor Grant Baylor 02:45:09.570 Belton, SC United States Kawasaki
GNCC

Wild Boar - XC2 Pro Race

February 28, 2026
Hog Waller
Palatka, FL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Jhak Walker Jhak Walker 02:43:30.170 Morrisonville, IL United States Beta
2 Brody Johnson Brody Johnson 02:45:54.864 Landrum, SC United States Husqvarna
3 Jack Edmondson Jack Edmondson 02:46:37.018 Waynesburg, PA United States TRI
4 Gavin J Simon Gavin J Simon 02:47:44.518 Donalds, SC United States Husqvarna
5 Philippe Chaine Philippe Chaine 03:01:57.139 Canada Canada KTM
6 Landon Lynn Landon Lynn 03:15:18.079 KTM
7 Jason T Tino Jason T Tino 02:10:45.939 Phillipsburg, NJ United States KTM
8 Christopher T Parris Christopher T Parris 02:44:59.838 Sugar Valley, GA United States Honda
9 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:47:14.379 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
10 Philippe Dagenais Philippe Dagenais 02:47:59.614 St-colomban TRI
GNCC

Wild Boar - WXC

February 28, 2026
Hog Waller
Palatka, FL United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Brandy Richards Brandy Richards 01:54:35.770 Lake Havasu City, AZ United States KTM
2 Korie Steede Korie Steede 01:54:57.779 Beloit, OH United States Husqvarna
3 Danielle McDonald Danielle McDonald 01:57:46.138 Parkes, NSW Australia Yamaha
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:09:57.879 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Carly Lee Carly Lee 02:09:58.859 Millville, NJ United States KTM
6 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:20:49.079 Fishersville, VA United States Yamaha
7 Emma Smith Emma Smith 02:22:25.492 Donalds, SC United States GasGas
8 Taylor Johnston Taylor Johnston 02:29:16.599 Buskirk, NY United States TRI
9 Tayla Jones Tayla Jones 01:55:28.699 Yass, Australia Australia Honda
10 Shelby Turner Shelby Turner 00:30:51.155 Barons, AB Canada TRI
Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 42
2Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 37
3Jonathan Girroir Jonathan Girroir Southwick, MA United States 30
4Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 29
5Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 28
6Grant Davis Grant Davis Meshoppen, PA United States 25
7Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 21
8Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 21
9Cody J Barnes Cody J Barnes Sterling, IL United States 21
10Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 20
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 46
2Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 42
3Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 38
4Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 35
5Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 34
6Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 28
7Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 28
8Jack Edmondson Jack Edmondson Waynesburg, PA United States 21
9Gavin J Simon Gavin J Simon Donalds, SC United States 18
10Philippe Chaine Philippe Chaine Canada Canada 16
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 55
2Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 51
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 46
4Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 32
5Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 31
6Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 31
7Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 23
8Ellie L Winland Ellie L Winland Zanesville, OH United States 18
9Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 14
10Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 13
Other Championship Standings

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

Championship Standings

U.S. Sprint Enduro

Through Round 1 (of 7)

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
TBDMonster Energy AMA Supercross450SX
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX West Division
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

