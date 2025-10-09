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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Latvia: MXGP Results

EMX125 & EMX250
Kegums
Kegums, Latvia Latvia
June 7, 2026

MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Lucas Coenen Lucas Coenen 24:32.861 0.000 Belgium KTM
2 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 24:36.778 3.917 The Netherlands Honda
3 Kay de Wolf Kay de Wolf 24:47.722 14.861 The Netherlands Husqvarna
4 Romain Febvre Romain Febvre 24:53.075 20.214 France Kawasaki
5 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:05.190 32.329 Spain Honda
6 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:11.483 38.622 Latvia Kawasaki
7 Tim Gajser Tim Gajser 25:14.302 41.441 Slovenia Yamaha
8 Oriol Oliver Oriol Oliver 25:21.095 48.234 Spain KTM
9 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:22.602 49.741 Italy KTM
10 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 25:32.803 59.942 South Africa Ducati
11 Alberto Forato Alberto Forato 25:43.469 1:10.608 Italy Fantic
12 Maximilian Spies Maximilian Spies 25:49.686 1:16.825 Germany KTM
13 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 25:55.212 1:22.351 Belgium Fantic
14 Jago Geerts Jago Geerts 25:56.413 1:23.552 Belgium Beta
15 Rick Elzinga Rick Elzinga 26:02.182 1:29.321 The Netherlands KTM
16 Ben Watson Ben Watson 26:03.358 1:30.497 United Kingdom Triumph
17 Jan Pancar Jan Pancar 26:04.518 1:31.657 Slovenia KTM
18 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 26:09.843 1:36.982 Norway Honda
19 Jere Haavisto Jere Haavisto 26:22.270 1:49.409 Finland KTM
20 Kevin Brumann Kevin Brumann 26:32.103 1:59.242 Switzerland Husqvarna
21 Jorgen Talviku Jorgen Talviku 26:41.759 2:08.898 Estonia Yamaha
22 Markuss Kokins Markuss Kokins 25:01.677 -1 Lap Latvia GasGas
23 Erki Kahro Erki Kahro 25:08.020 6.343 Estonia KTM
24 Kaarel Tilk Kaarel Tilk 25:46.267 44.590 Estonia Husqvarna
25 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi 17:04.694 -4 Laps Italy Ducati
26 Filip Olsson Filip Olsson 9:31.654 -8 Laps Sweden Honda
27 Maxime Renaux Maxime Renaux 2:52.462 -11 Laps France Yamaha
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