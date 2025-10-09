2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Latvia: MXGP Results EMX125 & EMX250
June 7, 2026
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Lucas Coenen
|24:32.861
|0.000
|KTM
|2
|Jeffrey Herlings
|24:36.778
|3.917
|Honda
|3
|Kay de Wolf
|24:47.722
|14.861
|Husqvarna
|4
|Romain Febvre
|24:53.075
|20.214
|Kawasaki
|5
|Ruben Fernandez
|25:05.190
|32.329
|Honda
|6
|Pauls Jonass
|25:11.483
|38.622
|Kawasaki
|7
|Tim Gajser
|25:14.302
|41.441
|Yamaha
|8
|Oriol Oliver
|25:21.095
|48.234
|KTM
|9
|Andrea Adamo
|25:22.602
|49.741
|KTM
|10
|Calvin Vlaanderen
|25:32.803
|59.942
|Ducati
|11
|Alberto Forato
|25:43.469
|1:10.608
|Fantic
|12
|Maximilian Spies
|25:49.686
|1:16.825
|KTM
|13
|Brent Van Doninck
|25:55.212
|1:22.351
|Fantic
|14
|Jago Geerts
|25:56.413
|1:23.552
|Beta
|15
|Rick Elzinga
|26:02.182
|1:29.321
|KTM
|16
|Ben Watson
|26:03.358
|1:30.497
|Triumph
|17
|Jan Pancar
|26:04.518
|1:31.657
|KTM
|18
|Kevin Horgmo
|26:09.843
|1:36.982
|Honda
|19
|Jere Haavisto
|26:22.270
|1:49.409
|KTM
|20
|Kevin Brumann
|26:32.103
|1:59.242
|Husqvarna
|21
|Jorgen Talviku
|26:41.759
|2:08.898
|Yamaha
|22
|Markuss Kokins
|25:01.677
|-1 Lap
|GasGas
|23
|Erki Kahro
|25:08.020
|6.343
|KTM
|24
|Kaarel Tilk
|25:46.267
|44.590
|Husqvarna
|25
|Andrea Bonacorsi
|17:04.694
|-4 Laps
|Ducati
|26
|Filip Olsson
|9:31.654
|-8 Laps
|Honda
|27
|Maxime Renaux
|2:52.462
|-11 Laps
|Yamaha