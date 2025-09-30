Results Archive
GNCC
Powerline Park
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
Fox Raceway (Pala): 250 Results

Fox Raceway at Pala
Pala, CA United States
May 30, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: May 28 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
30 Jo Shimoda Jo Shimoda New Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 250-X
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz New Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
74 Gage Linville Gage Linville Lake Park, GA United States Triumph TF 250-X
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
117 Tim Jaunin Tim Jaunin Cartigny, Switzerland Switzerland Honda CRF250R
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
155 Dylan Cunha Dylan Cunha Modesto, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
201 Timothy Barnum Timothy Barnum Phelan, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
235 Patrick Murphy Patrick Murphy Clinton, IA United States Yamaha YZ250F
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski Cleveland, OH United States Honda CRF250R
265 Devin Ruth Devin Ruth San Diego Triumph TF 250-X
283 Collin Burns Collin Burns Thomson, IL United States Kawasaki KX250
298 Joey De Santi Joey De Santi Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
371 Chase Haynes Chase Haynes Scottsdale, AZ United States Kawasaki KX250
373 Gavin Betts Gavin Betts Clifton Park Kawasaki KX250
388 Brandon Ray Brandon Ray Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
410 Noah Gordon Noah Gordon Menifee, CA United States KTM 250 SX-F
430 Kyle Looney Kyle Looney Lakeside, CA United States Triumph TF 250-X
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
486 Aden Keefer Aden Keefer New California United States Honda CRF250R
518 Matthew Mowery Matthew Mowery St. Petersburg, FL United States KTM 250 SX-F Factory Edition
539 Cole Zeller Cole Zeller Murrieta, CA United States KTM 250 SX-F
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
674 Carson Millikan Carson Millikan Sunrise, AZ United States Yamaha YZ250F
736 Jace Allred Jace Allred Riverton, UT United States KTM 250 SX-F
752 Jeremy Fappani Jeremy Fappani New Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
795 Jace Hinrichs Jace Hinrichs Colorado Springs, CO United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada KTM 250 SX-F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
872 Mathys Boisrame Mathys Boisrame France France KTM 250 SX-F
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
923 Cohen Jackman Cohen Jackman Saratoga Springs, UT United States KTM 250 SX-F
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
999 Jesse Jacobsen Jesse Jacobsen Weatherford, TX United States KTM 250 SX-F
