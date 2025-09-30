Revised: May 28 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
| Seth Hammaker
| Bainbridge, PA
| Kawasaki KX250
| 19
| Max Vohland
| Sacramento, CA
| Yamaha YZ250F
| 22
| Coty Schock
| Dover, DE
| Yamaha YZ250F
| 23
| Michael Mosiman
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 30
| Jo Shimoda
| New
| Suzuka, Japan
| Honda CRF250R Works Edition
| 33
| Austin Forkner
| Richards, MO
| Triumph TF 250-X
| 37
| Cole Davies
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
| New
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 61
| Max Anstie
| Newbury, England, United Kingdom
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 71
| Carson Mumford
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 73
| Gavin Towers
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 74
| Gage Linville
| Lake Park, GA
| Triumph TF 250-X
| 77
| Derek Kelley
| Riverside, CA
| Kawasaki KX250
| 82
| Caden Dudney
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 99
| Kayden Minear
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 117
| Tim Jaunin
| Cartigny, Switzerland
| Honda CRF250R
| 140
| Russell Buccheri
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 141
| Nick Romano
| Bayside, NY
| Kawasaki KX250
| 142
Cameron McAdoo
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 155
| Dylan Cunha
| Modesto, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 158
| Tre Fierro III
| El paso, TX
| Yamaha YZ250F
| 159
| Brock Bennett
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250
| 180
| Landen Gordon
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 199
| Deacon Denno
| Fort Worth, TX
| Triumph TF 250-X
| 201
| Timothy Barnum
| Phelan, CA
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 235
| Patrick Murphy
| Clinton, IA
| Yamaha YZ250F
| 251
| Kyle Czworkowski
| Cleveland, OH
| Honda CRF250R
| 265
| Devin Ruth
| San Diego
| Triumph TF 250-X
| 283
| Collin Burns
| Thomson, IL
| Kawasaki KX250
| 298
| Joey De Santi
| Fort Lauderdale
| Yamaha YZ250F
| 300
| Jonathan Getz
| Old Town, FL
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 316
| Ty Freehill
| Rescue, CA
| Honda CRF250R
| 369
| Nicholas Hunt
| Fort Wayne, IN
| Triumph TF 250-X
| 371
| Chase Haynes
| Scottsdale, AZ
| Kawasaki KX250
| 373
| Gavin Betts
| Clifton Park
| Kawasaki KX250
| 388
| Brandon Ray
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 410
| Noah Gordon
| Menifee, CA
| KTM 250 SX-F
| 430
| Kyle Looney
| Lakeside, CA
| Triumph TF 250-X
| 443
| Cole Timboe
| Calimesa, CA
| Yamaha YZ250F
| 486
| Aden Keefer
| New
| California
| Honda CRF250R
| 518
| Matthew Mowery
| St. Petersburg, FL
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 539
| Cole Zeller
| Murrieta, CA
| KTM 250 SX-F
| 587
| Noah Schuring
| Portage, MI
| Yamaha YZ250F
| 674
| Carson Millikan
| Sunrise, AZ
| Yamaha YZ250F
| 736
| Jace Allred
| Riverton, UT
| KTM 250 SX-F
| 752
| Jeremy Fappani
| New
| Scottsdale, AZ
| KTM 250 SX-F
| 775
| CJ Benard
| Peoria, AZ
| Yamaha YZ250F
| 795
| Jace Hinrichs
| Colorado Springs, CO
| Yamaha YZ250F
| 800
| Preston Masciangelo
| Brantford, ON
| KTM 250 SX-F
| 809
| Brayden Ehlermann
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 872
| Mathys Boisrame
| France
| KTM 250 SX-F
| 900
| Keegan Rowley
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F
| 923
| Cohen Jackman
| Saratoga Springs, UT
| KTM 250 SX-F
| 951
| Jadyn Serles
| Granite Falls, WA
| Yamaha YZ250F
| 990
| Nico Israel
| Santiago, Chile
| Triumph TF 250-X
| 999
| Jesse Jacobsen
| Weatherford, TX
| KTM 250 SX-F