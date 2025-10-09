Results Archive
GNCC
Powerline Park
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Motocross
Fox Raceway
450 Moto 1 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Justin Cooper
250 Moto 1 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Seth Hammaker
  3. Cole Davies
MXGP of
Liqui Moly Germany
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
WMX
Thunder Valley WMX
Fri Jun 12
Motocross
Thunder Valley
Sat Jun 13
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Germany: MXGP Results

WMX & EMX250
Teutschenthal
Saxony-Anhalt, Germany Germany
May 31, 2026

MXGP Results

Rider Motos Bike
1 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 1 - 1 KTM
2 Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 7 - 3 KTM
3 Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 3 - 7 Honda
4 Maxime Renaux Maxime Renaux France 4 - 6 Yamaha
5 Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 5 - 5 Husqvarna
6 Alberto Forato Alberto Forato Italy 6 - 9 Fantic
7 Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 2 - 19 Yamaha
8 Kevin Horgmo Kevin Horgmo Norway 11 - 8 Honda
9 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 37 - 2 Honda
10 Romain Febvre Romain Febvre France 17 - 4 Kawasaki
11 Pauls Jonass Pauls Jonass Latvia 8 - 12 Kawasaki
12 Oriol Oliver Oriol Oliver Spain 13 - 13 KTM
13 Tom Koch Tom Koch Germany 12 - 17 KTM
14 Jan Pancar Jan Pancar Slovenia 19 - 11 KTM
15 Brent Van Doninck Brent Van Doninck Belgium 9 - 39 Fantic
16 Andrea Bonacorsi Andrea Bonacorsi Italy 35 - 10 Ducati
17 Rick Elzinga Rick Elzinga The Netherlands 15 - 16 KTM
18 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk The Netherlands 10 - 22 KTM
19 Noah Ludwig Noah Ludwig Germany 14 - 18 KTM
20 Jago Geerts Jago Geerts Belgium 20 - 14 Beta
21 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 34 - 15 Ducati
22 Maximilian Spies Maximilian Spies Germany 16 - 20 KTM
23 Kevin Brumann Kevin Brumann Switzerland 18 - 36 Husqvarna
24 Ben Watson Ben Watson United Kingdom 21 - 21 Triumph
25 Jakub Teresak Jakub Teresak Czechia 40 - 23 KTM
26 William Voxen Kleemann William Voxen Kleemann Denmark 39 - 24 KTM
27 Cato Nickel Cato Nickel Germany 26 - 25 Honda
28 Peter Koenig Peter Koenig Germany 24 - 26 KTM
29 Max Thunecke Max Thunecke Germany 25 - 27 Suzuki
30 Federico Tuani Federico Tuani Italy 29 - 28 Honda
31 Nico Koch Nico Koch Germany 22 - 29 KTM
32 Mark Scheu Mark Scheu Germany 27 - 30 Husqvarna
33 Thomas Vermijl Thomas Vermijl Belgium 33 - 31 GasGas
34 Marco Fleissig Marco Fleissig Germany 31 - 32 Yamaha
35 Filip Olsson Filip Olsson Sweden 38 - 33 Honda
36 Jorgen Talviku Jorgen Talviku Estonia 32 - 34 Yamaha
37 Romain Pape Romain Pape France 23 - 35 Yamaha
38 Mike Gwerder Mike Gwerder Switzerland 30 - 37 KTM
39 Albin Gerhardsson Albin Gerhardsson Sweden 28 - 38 Yamaha
40 Nico Greutmann Nico Greutmann 36 - DNS Honda
41 Brian Hsu Brian Hsu Germany DNS - DNS Honda
42 Tom Vialle Tom Vialle France DNS - DNS Honda
