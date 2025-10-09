2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Germany: MXGP Results WMX & EMX250
May 31, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Lucas Coenen
|1 - 1
|KTM
|2
|Andrea Adamo
|7 - 3
|KTM
|3
|Ruben Fernandez
|3 - 7
|Honda
|4
|Maxime Renaux
|4 - 6
|Yamaha
|5
|Kay de Wolf
|5 - 5
|Husqvarna
|6
|Alberto Forato
|6 - 9
|Fantic
|7
|Tim Gajser
|2 - 19
|Yamaha
|8
|Kevin Horgmo
|11 - 8
|Honda
|9
|Jeffrey Herlings
|37 - 2
|Honda
|10
|Romain Febvre
|17 - 4
|Kawasaki
|11
|Pauls Jonass
|8 - 12
|Kawasaki
|12
|Oriol Oliver
|13 - 13
|KTM
|13
|Tom Koch
|12 - 17
|KTM
|14
|Jan Pancar
|19 - 11
|KTM
|15
|Brent Van Doninck
|9 - 39
|Fantic
|16
|Andrea Bonacorsi
|35 - 10
|Ducati
|17
|Rick Elzinga
|15 - 16
|KTM
|18
|Roan Van De Moosdijk
|10 - 22
|KTM
|19
|Noah Ludwig
|14 - 18
|KTM
|20
|Jago Geerts
|20 - 14
|Beta
|21
|Calvin Vlaanderen
|34 - 15
|Ducati
|22
|Maximilian Spies
|16 - 20
|KTM
|23
|Kevin Brumann
|18 - 36
|Husqvarna
|24
|Ben Watson
|21 - 21
|Triumph
|25
|Jakub Teresak
|40 - 23
|KTM
|26
|William Voxen Kleemann
|39 - 24
|KTM
|27
|Cato Nickel
|26 - 25
|Honda
|28
|Peter Koenig
|24 - 26
|KTM
|29
|Max Thunecke
|25 - 27
|Suzuki
|30
|Federico Tuani
|29 - 28
|Honda
|31
|Nico Koch
|22 - 29
|KTM
|32
|Mark Scheu
|27 - 30
|Husqvarna
|33
|Thomas Vermijl
|33 - 31
|GasGas
|34
|Marco Fleissig
|31 - 32
|Yamaha
|35
|Filip Olsson
|38 - 33
|Honda
|36
|Jorgen Talviku
|32 - 34
|Yamaha
|37
|Romain Pape
|23 - 35
|Yamaha
|38
|Mike Gwerder
|30 - 37
|KTM
|39
|Albin Gerhardsson
|28 - 38
|Yamaha
|40
|Nico Greutmann
|36 - DNS
|Honda
|41
|Brian Hsu
|DNS - DNS
|Honda
|42
|Tom Vialle
|DNS - DNS
|Honda