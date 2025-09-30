Results Archive
Motocross
Fox Raceway
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Jett Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Seth Hammaker
  2. Caden Dudney
  3. Cole Davies
Full Results
MXGP of
Germany
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Andrea Adamo
  3. Ruben Fernandez
Full Results
MX2 Results
  1. Mathis Valin
  2. Sacha Coenen
  3. Camden McLellan
Full Results
GNCC
Watkins Glen International
News
Overall Race Results
  1. Grant Baylor
  2. Liam Draper
  3. Steward Baylor
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jason T Tino
  3. Jhak Walker
Full Results
Motocross, WMX
Hangtown
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Hunter Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Julien Beaumer
  3. Seth Hammaker
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Mikayla Nielsen
Full Results
MXGP of
Latvia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Kay de Wolf
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
Thunder Valley
Sat Jun 13
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Max Vohland
Full Entry List
WMX Entry List
  1. Charli Cannon
  2. Taylah Mccutcheon
  3. Ashley Anderson
Full Entry List
Upcoming
Motocross, WMX
High Point
Sat Jun 20
News
Upcoming
MXGP of
Italy
Sun Jun 21
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Thunder Valley: 250 Results

Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO United States
June 13, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: June 10 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
30 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
33 Austin Forkner Austin Forkner Richards, MO United States Triumph TF 250-X
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
74 Gage Linville Gage Linville Lake Park, GA United States Triumph TF 250-X
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
92 Enzo Temmerman Enzo Temmerman New Visalia, CA United States Kawasaki KX250
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
109 Sacha Coenen Sacha Coenen New Belgium Belgium KTM 450 SX-F Factory Edition
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
192 Cameron Harrison Cameron Harrison China Spring KTM 250 SX-F
198 John Douglas John Douglas Lakewood, CO United States Honda CRF250R
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
226 Carson Wood Carson Wood Zephyrhills, FL United States Yamaha YZ250F
235 Patrick Murphy Patrick Murphy Clinton, IA United States Yamaha YZ250F
239 Bryson Raymond Bryson Raymond Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski Cleveland, OH United States Honda CRF250R
298 Joey De Santi Joey De Santi Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
347 Reece Wheaton Reece Wheaton Wheaton Irwin, PA United States Kawasaki KX250
352 Bronson McClure Bronson McClure Arvada, CO United States Yamaha YZ250F
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
430 Kyle Looney Kyle Looney Lakeside, CA United States Triumph TF 250-X
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
518 Matthew Mowery Matthew Mowery St. Petersburg, FL United States KTM 250 SX-F Factory Edition
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
736 Jace Allred Jace Allred Riverton, UT United States KTM 250 SX-F
752 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
777 James Harrington James Harrington Plymouth, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
795 Jace Hinrichs Jace Hinrichs Colorado Springs, CO United States Yamaha YZ450F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada KTM 250 SX-F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
923 Cohen Jackman Cohen Jackman Saratoga Springs, UT United States KTM 250 SX-F
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
999 Jesse Jacobsen Jesse Jacobsen Weatherford, TX United States KTM 250 SX-F
Read Now
July 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The July 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted