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Thunder Valley
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2026 AMA Pro Motocross Championship
Hangtown: 450 Results

Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
June 6, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: June 4 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
76 Kyle Webster Kyle Webster Korumburra, Australia Australia Honda CRF450R
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
153 Clayton Tucker Clayton Tucker El Dorado Hills, CA United States Yamaha YZ450F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
171 Josh Mosiman Josh Mosiman Sebastopol, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
194 Derik Denzin Derik Denzin Colfax, CA United States Yamaha YZ450F
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
212 Wyatt Fields Wyatt Fields Windsor, CA United States Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
225 Brett Stralo Brett Stralo Parker, CO United States Yamaha YZ450F
232 Joel Milesevic Joel Milesevic Australia Australia Yamaha YZ250
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
302 Myles Monty Myles Monty New United States United States Yamaha YZ450F
306 Damon Strobel Damon Strobel Elizabeth, CO United States Yamaha YZ450F
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
377 Austin Black Austin Black New Tualatin, OR United States Yamaha YZ450F
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
418 Mason Semmens Mason Semmens New Australia Australia KTM 450 SX-F
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
481 Jonah Schmidt Jonah Schmidt Spokane, WA United States Yamaha YZ450F
494 Jack Badell Jack Badell Winchester, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
496 KC Clinton KC Clinton Twin Falls, ID United States Honda CRF450R
502 Ryan Surratt Ryan Surratt Corona, CA United States Honda CRF450R
517 Jimmy Hazel Jimmy Hazel Reno Kawasaki KX450SR
525 Rocco Morse Rocco Morse Burbank, CA United States Honda CRF450R
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
563 Dante Oliveira Dante Oliveira Hollister, CA United States KTM 450 SX-F
571 Jordan Isola Jordan Isola Citrus Heights, CA United States Honda CRF450R
572 RJ Warda RJ Warda Rancho Cucamonga, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
618 Talon Gorman Talon Gorman Granite Bay, CA United States Honda CRF450R Works Edition
626 Shane Heywood Shane Heywood Diamond Springs, CA United States Yamaha YZ450F
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
671 Tyler DuCray Tyler DuCray Galt, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
714 Kaiser Strode Kaiser Strode Rock Island Honda CRF450R
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
734 Dayton Briggs Dayton Briggs Riverside, CA United States Yamaha YZ450F
766 Eric Rivera Eric Rivera Sacramento, CA United States Honda CRF450R
773 Sage Powers Sage Powers New Murrieta Honda CRF450R
821 Jeffrey Gorman Jeffrey Gorman Roseville, CA United States Honda CRF450R Works Edition
855 Reece Hamalainen Reece Hamalainen Watsonville, CA United States KTM 250 SX-F
868 Italo Vaccaro Italo Vaccaro Bolinas, CA United States KTM 350 SX-F
877 Anthony Castaneda Anthony Castaneda New North Fork, CA United States Yamaha YZ450F
934 Brian Medeiros Brian Medeiros Koloa, HI United States GasGas MC 450F Factory Edition
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