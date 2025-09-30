2026 AMA Pro Motocross Championship Hangtown: 450 Results
June 6, 2026
450 Provisional Entry List
Revised: June 4 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|4
|Chase Sexton
|La Moille, IL
|Kawasaki KX450SR
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|18
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|20
|Jordon Smith
|Belmont, NC
|Triumph TF 450-X
|24
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|26
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|27
|Malcolm Stewart
|Haines City, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|28
|Christian Craig
|Temecula, CA
|Honda CRF450R
|31
|Mikkel Haarup
|Denmark
|Triumph TF 450-X
|32
|Justin Cooper
|Cold Spring Harbor, NY
|Yamaha YZ450F
|36
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|38
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|Yamaha YZ450F
|39
|Valentin Guillod
|Switzerland
|Yamaha YZ450F
|41
|Mitchell Harrison
|Lansing, MI
|Kawasaki KX450
|45
|Colt Nichols
|Muskogee, OK
|Suzuki RM-Z450
|50
|Lorenzo Locurcio
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|51
|Justin Barcia
|Monroe, NY
|Ducati Desmo 450MX
|52
|Mitchell Oldenburg
|Alvord, TX
|Beta 450 RX
|54
|Benny Bloss
|Oak Grove, MO
|Beta 450 RX
|62
|Grant Harlan
|Justin, TX
|KTM 450 SX-F
|63
|Fredrik Noren
|Lidköping, Sweden
|Yamaha YZ450F
|69
|Jack Chambers
|Auburndale, FL
|Kawasaki KX450
|76
|Kyle Webster
|Korumburra, Australia
|Honda CRF450R
|83
|Justin Rodbell
|Prince Frederick, MD
|Honda CRF450R
|96
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|153
|Clayton Tucker
|El Dorado Hills, CA
|Yamaha YZ450F
|162
|Whispern Smith
|Midwest City, OK
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|171
|Josh Mosiman
|Sebastopol, CA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|188
|Hamden Hudson
|Danville, VA
|Kawasaki KX450
|194
|Derik Denzin
|Colfax, CA
|Yamaha YZ450F
|196
|Blake Hoag
|Kennard, NE
|Honda CRF450R Works Edition
|210
|Bryce Hammond
|Pleasanton, CA
|Yamaha YZ450F
|212
|Wyatt Fields
|Windsor, CA
|Yamaha YZ450F
|216
|Grant Hoffman
|Canton, GA
|Yamaha YZ450F
|221
|Cody Walker
|Canyon Lake, CA
|KTM 450 SX-F
|225
|Brett Stralo
|Parker, CO
|Yamaha YZ450F
|232
|Joel Milesevic
|Australia
|Yamaha YZ250
|259
|Daniel Bortolin
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|281
|Cory Carsten
|Bayville, NJ
|Suzuki RM-Z450
|299
|Konnor Visger
|Bellevue, MI
|Beta 450 RX
|302
|Myles Monty
|New
|United States
|Yamaha YZ450F
|306
|Damon Strobel
|Elizabeth, CO
|Yamaha YZ450F
|365
|Cody Wingardner
|Zillah, WA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|377
|Austin Black
|New
|Tualatin, OR
|Yamaha YZ450F
|417
|Cornelius Tøndel
|Norway
|Kawasaki KX450
|418
|Mason Semmens
|New
|Australia
|KTM 450 SX-F
|437
|Vincent Luhovey
|Greensburg, PA
|Kawasaki KX450SR
|445
|Noah Miesen
|St. Paul, MN
|Yamaha YZ450F
|456
|Magnus Smith
|Denmark
|Yamaha YZ450F
|470
|Ethan Day
|Twin Lake, MI
|Kawasaki KX450
|481
|Jonah Schmidt
|Spokane, WA
|Yamaha YZ450F
|494
|Jack Badell
|Winchester, CA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|496
|KC Clinton
|Twin Falls, ID
|Honda CRF450R
|502
|Ryan Surratt
|Corona, CA
|Honda CRF450R
|517
|Jimmy Hazel
|Reno
|Kawasaki KX450SR
|525
|Rocco Morse
|Burbank, CA
|Honda CRF450R
|536
|Gavin Tilford
|Pine Island, MN
|Honda CRF450R
|563
|Dante Oliveira
|Hollister, CA
|KTM 450 SX-F
|571
|Jordan Isola
|Citrus Heights, CA
|Honda CRF450R
|572
|RJ Warda
|Rancho Cucamonga, CA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|618
|Talon Gorman
|Granite Bay, CA
|Honda CRF450R Works Edition
|626
|Shane Heywood
|Diamond Springs, CA
|Yamaha YZ450F
|667
|Anton Nordstrom
|Göteborg, Sweden
|KTM 450 SX-F
|671
|Tyler DuCray
|Galt, CA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|714
|Kaiser Strode
|Rock Island
|Honda CRF450R
|719
|Vince Friese
|Cape Girardeau, MO
|Kawasaki KX450
|734
|Dayton Briggs
|Riverside, CA
|Yamaha YZ450F
|766
|Eric Rivera
|Sacramento, CA
|Honda CRF450R
|773
|Sage Powers
|New
|Murrieta
|Honda CRF450R
|821
|Jeffrey Gorman
|Roseville, CA
|Honda CRF450R Works Edition
|855
|Reece Hamalainen
|Watsonville, CA
|KTM 250 SX-F
|868
|Italo Vaccaro
|Bolinas, CA
|KTM 350 SX-F
|877
|Anthony Castaneda
|New
|North Fork, CA
|Yamaha YZ450F
|934
|Brian Medeiros
|Koloa, HI
|GasGas MC 450F Factory Edition