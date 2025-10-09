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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Latvia: MX2 Results

EMX125 & EMX250
Kegums
Kegums, Latvia Latvia
June 7, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:12.939 0.000 Belgium KTM
2 Valerio Lata Valerio Lata 25:19.707 6.768 Italy Honda
3 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 25:21.297 8.358 Germany KTM
4 Mathis Valin Mathis Valin 25:23.090 10.151 France Kawasaki
5 Camden McLellan Camden McLellan 25:23.643 10.704 South Africa Triumph
6 Liam Everts Liam Everts 25:33.410 20.471 Belgium Husqvarna
7 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 25:37.217 24.278 Latvia Yamaha
8 Guillem Farres Guillem Farres 25:39.308 26.369 Spain Triumph
9 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 25:58.111 45.172 The Netherlands Kawasaki
10 Jens Walvoort Jens Walvoort 25:59.458 46.519 The Netherlands KTM
11 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 26:01.351 48.412 Latvia Yamaha
12 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 26:14.659 1:01.720 Italy Ducati
13 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 26:31.753 1:18.814 Norway Husqvarna
14 Noel Zanocz Noel Zanocz 26:40.740 1:27.801 KTM
15 Hugo Forsgren Hugo Forsgren 27:02.883 1:49.944 Sweden Honda
16 Sandro Sools Sandro Sools 27:20.434 2:07.495 Sweden KTM
17 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 25:19.003 -1 Lap Sweden Triumph
18 Maxime Grau Maxime Grau 25:53.070 34.067 France Honda
19 Alessandro Traversini Alessandro Traversini 26:57.137 1:38.134 Italy KTM
20 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 25:37.840 -2 Laps Brazil KTM
21 Andrea Rossi Andrea Rossi 52.061 -12 Laps Italy KTM
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