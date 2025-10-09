2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Latvia: MX2 Results EMX125 & EMX250
June 7, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|25:12.939
|0.000
|KTM
|2
|Valerio Lata
|25:19.707
|6.768
|Honda
|3
|Simon Längenfelder
|25:21.297
|8.358
|KTM
|4
|Mathis Valin
|25:23.090
|10.151
|Kawasaki
|5
|Camden McLellan
|25:23.643
|10.704
|Triumph
|6
|Liam Everts
|25:33.410
|20.471
|Husqvarna
|7
|Janis Martins Reisulis
|25:37.217
|24.278
|Yamaha
|8
|Guillem Farres
|25:39.308
|26.369
|Triumph
|9
|Kay Karssemakers
|25:58.111
|45.172
|Kawasaki
|10
|Jens Walvoort
|25:59.458
|46.519
|KTM
|11
|Karlis Alberts Reisulis
|26:01.351
|48.412
|Yamaha
|12
|Ferruccio Zanchi
|26:14.659
|1:01.720
|Ducati
|13
|Pelle Gundersen
|26:31.753
|1:18.814
|Husqvarna
|14
|Noel Zanocz
|26:40.740
|1:27.801
|KTM
|15
|Hugo Forsgren
|27:02.883
|1:49.944
|Honda
|16
|Sandro Sools
|27:20.434
|2:07.495
|KTM
|17
|Nike Korsbeck
|25:19.003
|-1 Lap
|Triumph
|18
|Maxime Grau
|25:53.070
|34.067
|Honda
|19
|Alessandro Traversini
|26:57.137
|1:38.134
|KTM
|20
|Rodolfo Bicalho
|25:37.840
|-2 Laps
|KTM
|21
|Andrea Rossi
|52.061
|-12 Laps
|KTM