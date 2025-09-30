Revised: June 11 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 4
| Chase Sexton
|
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 18
| Jett Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 20
| Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
|
Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
|
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 32
| Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
|
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 39
| Valentin Guillod
|
| Switzerland
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 50
| Lorenzo Locurcio
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 51
| Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 52
| Mitchell Oldenburg
|
| Alvord, TX
| Beta 450 RX
| 54
| Benny Bloss
|
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 69
| Jack Chambers
|
| Auburndale, FL
| Kawasaki KX450
| 83
| Justin Rodbell
|
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF450R
| 90
| John Short
|
| Pilot Point, TX
| Honda CRF450R
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 104
| Lucas Coenen
|
| Belgium
| KTM 450 SX-F
| 106
| Stephen Rubini
|
| France
| Yamaha YZ450F
| 133
| Dominic DeSimone
|
| Las Vegas, NV
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 162
| Whispern Smith
|
| Midwest City, OK
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 165
| Jack Winland
|
| Zanesville, OH
| Yamaha YZ450F
| 188
| Hamden Hudson
|
| Danville, VA
| Kawasaki KX450
| 195
| Jorge Rubalcava
|
| El Paso, TX
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 196
| Blake Hoag
|
| Kennard, NE
| Honda CRF450R Works Edition
| 210
| Bryce Hammond
|
| Pleasanton, CA
| Yamaha YZ450F
| 216
| Grant Hoffman
|
| Canton, GA
| Yamaha YZ450F
| 221
| Cody Walker
|
| Canyon Lake, CA
| KTM 450 SX-F
| 225
| Brett Stralo
|
| Parker, CO
| Yamaha YZ450F
| 269
| Connor Stevenson
|
| Littleton, CO
| Kawasaki KX450
| 274
| Ashton Bloxom
|
| Terrell, TX
| Honda CRF450R
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 299
| Konnor Visger
|
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 306
| Damon Strobel
|
| Elizabeth, CO
| Yamaha YZ450F
| 311
| Raice Hernandez
|
| Lakewood, CO
| Honda CRF450R Works Edition
| 314
| Tyler Stepek
|
| Mount Airy, MD
| Yamaha YZ450F
| 338
| L McGrath
|
| Beldenville, WI
| Husqvarna FC 450
| 365
| Cody Wingardner
|
| Zillah, WA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 417
| Cornelius Tøndel
|
| Norway
| Kawasaki KX450
| 437
| Vincent Luhovey
|
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX450SR
| 439
| Nathen Laporte
|
| Wausau, WI
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 445
| Noah Miesen
|
| St. Paul, MN
| Yamaha YZ450F
| 456
| Magnus Smith
|
| Denmark
| Yamaha YZ450F
| 470
| Ethan Day
|
| Twin Lake, MI
| Kawasaki KX450
| 496
| KC Clinton
|
| Twin Falls, ID
| Honda CRF450R
| 502
| Ryan Surratt
|
| Corona, CA
| Honda CRF450R
| 511
| Jace Kessler
|
| Eagle, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 512
| Austin Cozadd
|
| Attalla, AL
| Yamaha YZ450F
| 529
| Brett Heidorn
|
| New Richmond, OH
| Honda CRF450R
| 536
| Gavin Tilford
|
| Pine Island, MN
| Honda CRF450R
| 543
| Taylor Jansen
|
| Lewisville, TX
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 550
| John Citrola
|
| Grand Junction, CO
| Ducati Desmo 450MX
| 563
| Dante Oliveira
|
| Hollister, CA
| KTM 450 SX-F
| 579
| Carson Roberson
|
| Lakewood, CO
| KTM 450 SX-F
| 603
| Matt Jackson
|
| Troy, PA
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
| 662
| Dean Gall
|
| Brookfield, MO
| Honda CRF450R Works Edition
| 667
| Anton Nordstrom
|
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 676
| Robert Fitch
| New
| Littleton, CO
| KTM 350 SX-F
| 714
| Kaiser Strode
|
| Rock Island
| Honda CRF450R
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 768
| Cole Shondeck
|
| Colorado Springs, CO
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 773
| Sage Powers
|
| Murrieta
| Honda CRF450R
| 774
| Hayden Morgan
|
| Cushing, OK
| Yamaha YZ450F
| 797
| Karter DeLong
|
| Coloma, MI
| Yamaha YZ450F
| 819
| Deegan VanVreede
|
| Freedom, WI
| KTM 450 SX-F
| 873
| Ronnie Orres
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF450R
| 934
| Brian Medeiros
|
| Koloa, HI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 942
| Deegan Hepp
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF450R