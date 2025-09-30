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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Thunder Valley: 450 Results

Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO United States
June 13, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: June 11 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart
Malcolm Stewart 		Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
90 John Short John Short Pilot Point, TX United States Honda CRF450R
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
104 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium Belgium KTM 450 SX-F
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
133 Dominic DeSimone Dominic DeSimone Las Vegas, NV United States KTM 450 SX-F Factory Edition
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
165 Jack Winland Jack Winland Zanesville, OH United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
195 Jorge Rubalcava Jorge Rubalcava El Paso, TX United States KTM 450 SX-F Factory Edition
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
225 Brett Stralo Brett Stralo Parker, CO United States Yamaha YZ450F
269 Connor Stevenson Connor Stevenson Littleton, CO United States Kawasaki KX450
274 Ashton Bloxom Ashton Bloxom Terrell, TX United States Honda CRF450R
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
306 Damon Strobel Damon Strobel Elizabeth, CO United States Yamaha YZ450F
311 Raice Hernandez Raice Hernandez Lakewood, CO United States Honda CRF450R Works Edition
314 Tyler Stepek Tyler Stepek Mount Airy, MD United States Yamaha YZ450F
338 L McGrath L McGrath Beldenville, WI United States Husqvarna FC 450
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
439 Nathen Laporte Nathen Laporte Wausau, WI United States KTM 450 SX-F Factory Edition
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
496 KC Clinton KC Clinton Twin Falls, ID United States Honda CRF450R
502 Ryan Surratt Ryan Surratt Corona, CA United States Honda CRF450R
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
543 Taylor Jansen Taylor Jansen Lewisville, TX United States KTM 450 SX-F Factory Edition
550 John Citrola John Citrola Grand Junction, CO United States Ducati Desmo 450MX
563 Dante Oliveira Dante Oliveira Hollister, CA United States KTM 450 SX-F
579 Carson Roberson Carson Roberson Lakewood, CO United States KTM 450 SX-F
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
662 Dean Gall Dean Gall Brookfield, MO United States Honda CRF450R Works Edition
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
676 Robert Fitch Robert Fitch New Littleton, CO United States KTM 350 SX-F
714 Kaiser Strode Kaiser Strode Rock Island Honda CRF450R
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
768 Cole Shondeck Cole Shondeck Colorado Springs, CO United States GasGas MC 450F Factory Edition
773 Sage Powers Sage Powers Murrieta Honda CRF450R
774 Hayden Morgan Hayden Morgan Cushing, OK United States Yamaha YZ450F
797 Karter DeLong Karter DeLong Coloma, MI United States Yamaha YZ450F
819 Deegan VanVreede Deegan VanVreede Freedom, WI United States KTM 450 SX-F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
934 Brian Medeiros Brian Medeiros Koloa, HI United States GasGas MC 450F Factory Edition
942 Deegan Hepp Deegan Hepp Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
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