2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship Hangtown: WMX Results
WMX Moto 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Lachlan Turner
|14:48.962
|2:02.368
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|2
|Mikayla Nielsen
|15:14.089
|25.128
|2:08.704
|Riverside, CA
|Honda CRF250R
|3
|Charli Cannon
|14:54.578
|2:04.753
|Maroochy River, Australia
|Honda CRF250R Works Edition
|4
|Taylah Mccutcheon
|15:22.407
|27.829
|2:09.469
|Australia
|Kawasaki KX250
|5
|Jordan Jarvis
|15:22.694
|0.288
|2:09.032
|Clayton, NC
|Yamaha YZ250F
|6
|Lilly-Ann Pettus
|15:53.711
|31.017
|2:14.803
|Hanceville, AL
|Triumph TF 250-X
|7
|Emma Milesevic
|15:53.822
|0.112
|2:14.505
|Australia
|Yamaha YZ250F
|8
|Piper Bell
|16:03.110
|9.288
|2:14.390
|Sault Sainte Marie, MI
|KTM 250 SX-F
|9
|Ava Silvestri
|16:08.294
|5.184
|2:16.987
|Redwood City, CA
|Husqvarna FC 250
|10
|Brittany Marcotte
|16:26.954
|18.661
|2:19.674
|Trabuco Cyn, CA
|Husqvarna FC 250
|11
|Haileigh Williams
|16:31.485
|4.531
|2:19.668
|Oakley, CA
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
|12
|Hailey Johnson
|16:43.875
|12.390
|2:21.096
|Motley, MN
|Yamaha YZ250F
|13
|Adrianne Spiker
|16:47.422
|3.547
|2:22.127
|McHenry, MD
|KTM 250 SX-F
|14
|Destiny Slingerland
|16:56.985
|9.564
|2:21.164
|Cowley, AB
|Yamaha YZ250F
|15
|Carrie Killebrew
|17:04.196
|7.211
|2:25.572
|Wittmann, AZ
|Husqvarna TC 125
|16
|Lauren Woods
|17:05.285
|1.090
|2:24.193
|Mission Viejo, CA
|GasGas MC 250F
|17
|Destiny Burgess
|17:09.416
|4.131
|2:21.675
|West Valley, UT
|KTM 250 SX-F
|18
|Lexi Weihe
|14:55.013
|1 Lap
|2:28.365
|Maple Valley, WA
|Husqvarna FC 250
|19
|Jaylie Gallacher
|15:07.128
|12.115
|2:23.642
|Redmond, OR
|Yamaha YZ250
|20
|Jackie Ives
|15:13.603
|6.475
|2:29.393
|Visalia, CA
|Husqvarna FC 250
|21
|Ariana Scovel Tavares
|15:21.011
|7.409
|2:31.251
|Apache Junction, AZ
|GasGas MC 250F Factory Edition
|22
|Gizele Spoor
|15:22.085
|1.074
|2:31.050
|El Dorado Hills, CA
|Honda CRF250R Works Edition
|23
|Lauren Volentir
|15:35.573
|13.489
|2:32.963
|Denver, CO
|KTM 250 SX-F
|24
|Hailey Vassallo
|15:50.832
|15.260
|2:23.569
|Woodford, VA
|Husqvarna FC 250
|25
|Rusti Tucker
|16:25.238
|34.406
|2:26.899
|Rainier, OR
|Kawasaki KX250
|26
|Michelle Anaya
|16:46.218
|20.981
|2:41.004
|San Antonio, TX
|Honda CRF250R Works Edition
|27
|Kylie Alvarez
|14:51.191
|1 Lap
|2:23.337
|Stockton, CA
|Yamaha YZ250F
|28
|Jenna Jansen
|9:04.966
|2 Laps
|2:48.789
|Watkins, CO
|Honda CRF250R
|29
|Lana O'Brien
|5:36.956
|1 Lap
|2:40.544
|Valparaiso, IN
|Yamaha YZ250F