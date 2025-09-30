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MXGP of
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Sun Jun 7
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Motocross, WMX
Thunder Valley
Sat Jun 13
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2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Hangtown: WMX Results

Hangtown Motocross Classic
Rancho Cordova, CA United States
Live Now

WMX Moto 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner 14:48.962 2:02.368 Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
2 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen 15:14.089 25.128 2:08.704 Riverside, CA United States Honda CRF250R
3 Charli Cannon Charli Cannon 14:54.578 2:04.753 Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R Works Edition
4 Taylah Mccutcheon Taylah Mccutcheon 15:22.407 27.829 2:09.469 Australia Australia Kawasaki KX250
5 Jordan Jarvis Jordan Jarvis 15:22.694 0.288 2:09.032 Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
6 Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus 15:53.711 31.017 2:14.803 Hanceville, AL United States Triumph TF 250-X
7 Emma Milesevic Emma Milesevic 15:53.822 0.112 2:14.505 Australia Australia Yamaha YZ250F
8 Piper Bell Piper Bell 16:03.110 9.288 2:14.390 Sault Sainte Marie, MI United States KTM 250 SX-F
9 Ava Silvestri Ava Silvestri 16:08.294 5.184 2:16.987 Redwood City, CA United States Husqvarna FC 250
10 Brittany Marcotte Brittany Marcotte 16:26.954 18.661 2:19.674 Trabuco Cyn, CA United States Husqvarna FC 250
11 Haileigh Williams Haileigh Williams 16:31.485 4.531 2:19.668 Oakley, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
12 Hailey Johnson Hailey Johnson 16:43.875 12.390 2:21.096 Motley, MN United States Yamaha YZ250F
13 Adrianne Spiker Adrianne Spiker 16:47.422 3.547 2:22.127 McHenry, MD United States KTM 250 SX-F
14 Destiny Slingerland Destiny Slingerland 16:56.985 9.564 2:21.164 Cowley, AB Canada Yamaha YZ250F
15 Carrie Killebrew Carrie Killebrew 17:04.196 7.211 2:25.572 Wittmann, AZ United States Husqvarna TC 125
16 Lauren Woods Lauren Woods 17:05.285 1.090 2:24.193 Mission Viejo, CA United States GasGas MC 250F
17 Destiny Burgess Destiny Burgess 17:09.416 4.131 2:21.675 West Valley, UT United States KTM 250 SX-F
18 Lexi Weihe Lexi Weihe 14:55.013 1 Lap 2:28.365 Maple Valley, WA United States Husqvarna FC 250
19 Jaylie Gallacher Jaylie Gallacher 15:07.128 12.115 2:23.642 Redmond, OR United States Yamaha YZ250
20 Jackie Ives Jackie Ives 15:13.603 6.475 2:29.393 Visalia, CA United States Husqvarna FC 250
21 Ariana Scovel Tavares Ariana Scovel Tavares 15:21.011 7.409 2:31.251 Apache Junction, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
22 Gizele Spoor Gizele Spoor 15:22.085 1.074 2:31.050 El Dorado Hills, CA United States Honda CRF250R Works Edition
23 Lauren Volentir Lauren Volentir 15:35.573 13.489 2:32.963 Denver, CO United States KTM 250 SX-F
24 Hailey Vassallo Hailey Vassallo 15:50.832 15.260 2:23.569 Woodford, VA United States Husqvarna FC 250
25 Rusti Tucker Rusti Tucker 16:25.238 34.406 2:26.899 Rainier, OR United States Kawasaki KX250
26 Michelle Anaya Michelle Anaya 16:46.218 20.981 2:41.004 San Antonio, TX United States Honda CRF250R Works Edition
27 Kylie Alvarez Kylie Alvarez 14:51.191 1 Lap 2:23.337 Stockton, CA United States Yamaha YZ250F
28 Jenna Jansen Jenna Jansen 9:04.966 2 Laps 2:48.789 Watkins, CO United States Honda CRF250R
29 Lana O'Brien Lana O'Brien 5:36.956 1 Lap 2:40.544 Valparaiso, IN United States Yamaha YZ250F
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