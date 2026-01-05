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2026 Progressive GNCC Racing
Watkins Glen International: Overall Results

Watkins Glen International
Watkins Glen, NY United States
June 6, 2026

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Grant Baylor Grant Baylor 02:57:40.851 Belton, SC United States Kawasaki
2 Liam Draper Liam Draper 02:57:41.838 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
3 Steward Baylor Steward Baylor 02:57:42.258 Belton, SC United States Kawasaki
4 Ben Kelley Ben Kelley 02:57:51.330 Harwinton, CT United States KTM
5 Grant Davis Grant Davis 02:57:53.428 Meshoppen, PA United States KTM
6 Angus Riordan Angus Riordan 02:57:55.178 Australia Australia Honda
7 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 02:57:57.132 Millville, NJ United States Honda
8 Jason T Tino Jason T Tino 02:58:58.633 Phillipsburg, NJ United States KTM
9 Jhak Walker Jhak Walker 02:59:00.019 Morrisonville, IL United States Beta
10 Josh Strang Josh Strang 02:59:22.258 Inverell, Australia Australia Beta
11 Craig Delong Craig Delong 02:59:24.438 Morgantown, PA United States Husqvarna
12 Kailub Russell Kailub Russell 02:59:39.793 Boonville, NC United States Yamaha
13 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 03:00:56.718 Cookeville, TN United States Honda
14 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:01:07.029 North Liberty, IN United States Honda
15 Brody Johnson Brody Johnson 03:02:18.695 Landrum, SC United States Husqvarna
16 Cooper S Jones Cooper S Jones 03:02:44.695 Lawton, PA United States KTM
17 Hunter Smith Hunter Smith 03:02:45.496 Gainesville, TX United States Husqvarna
18 Lane Whitmer Lane Whitmer 03:04:02.931 Amity, PA United States GasGas
19 Michael A Delosa Michael A Delosa 03:04:54.518 Gillett, PA United States Yamaha
20 Gavin Simon Gavin Simon 03:06:15.438 Bennington, VT United States Husqvarna
23 Josh Toth Josh Toth 03:07:24.233 Winstead, CT United States Kawasaki
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