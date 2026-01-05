2026 Progressive GNCC Racing Watkins Glen International: Overall Results
June 6, 2026
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Grant Baylor
|02:57:40.851
|Belton, SC
|Kawasaki
|2
|Liam Draper
|02:57:41.838
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|3
|Steward Baylor
|02:57:42.258
|Belton, SC
|Kawasaki
|4
|Ben Kelley
|02:57:51.330
|Harwinton, CT
|KTM
|5
|Grant Davis
|02:57:53.428
|Meshoppen, PA
|KTM
|6
|Angus Riordan
|02:57:55.178
|Australia
|Honda
|7
|Ryder Lafferty
|02:57:57.132
|Millville, NJ
|Honda
|8
|Jason T Tino
|02:58:58.633
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|9
|Jhak Walker
|02:59:00.019
|Morrisonville, IL
|Beta
|10
|Josh Strang
|02:59:22.258
|Inverell, Australia
|Beta
|11
|Craig Delong
|02:59:24.438
|Morgantown, PA
|Husqvarna
|12
|Kailub Russell
|02:59:39.793
|Boonville, NC
|Yamaha
|13
|Jordan Ashburn
|03:00:56.718
|Cookeville, TN
|Honda
|14
|Michael Witkowski
|03:01:07.029
|North Liberty, IN
|Honda
|15
|Brody Johnson
|03:02:18.695
|Landrum, SC
|Husqvarna
|16
|Cooper S Jones
|03:02:44.695
|Lawton, PA
|KTM
|17
|Hunter Smith
|03:02:45.496
|Gainesville, TX
|Husqvarna
|18
|Lane Whitmer
|03:04:02.931
|Amity, PA
|GasGas
|19
|Michael A Delosa
|03:04:54.518
|Gillett, PA
|Yamaha
|20
|Gavin Simon
|03:06:15.438
|Bennington, VT
|Husqvarna
|23
|Josh Toth
|03:07:24.233
|Winstead, CT
|Kawasaki