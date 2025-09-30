Revised: June 11 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 1
| Lachlan Turner
| New
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 7
| Charli Cannon
|
| Maroochy River, Australia
| Honda CRF250R Works Edition
| 10
| Taylah Mccutcheon
|
| Australia
| Kawasaki KX250
| 13
| Ariana Scovel Tavares
| New
| Apache Junction, AZ
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 15
| Ashley Anderson
|
| Littleton, CO
| Yamaha YZ250F
| 24
| Skylar Draycott
|
| Magnolia
| KTM 250 SX-F
| 33
| Brittany Marcotte
|
| Trabuco Cyn, CA
| Husqvarna FC 250
| 39
| Adrianne Spiker
|
| McHenry, MD
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 43
| Lauren Woods
|
| Mission Viejo, CA
| GasGas MC 250F
| 51
| Mikayla Nielsen
|
| Riverside, CA
| Honda CRF250R
| 60
| Kylie Alvarez
| New
| Stockton, CA
| Yamaha YZ250F
| 61
| Lauren Volentir
|
| Denver, CO
| KTM 250 SX-F
| 69
| Taylor Herald
| New
| Yucaipa, CA
| Triumph TF 250-X
| 72
| Jenna Jansen
| New
| Watkins, CO
| Honda CRF250R
| 73
| Lexi Weihe
| New
| Maple Valley, WA
| Husqvarna FC 250
| 77
| Rusti Tucker
|
| Rainier, OR
| Kawasaki KX250
| 80
| Carrie Killebrew
| New
| Wittmann, AZ
| Husqvarna TC 125
| 84
| Emma Milesevic
|
| Australia
| Yamaha YZ250F
| 88
| Michelle Anaya
|
| San Antonio, TX
| Honda CRF250R Works Edition
| 95
| Hailey Johnson
|
| Motley, MN
| Yamaha YZ250F
| 99
| Gizele Spoor
|
| El Dorado Hills, CA
| Honda CRF250R Works Edition
| 127
| Destiny Burgess
|
| West Valley, UT
| KTM 250 SX-F
| 167
| Piper Bell
| New
| Sault Sainte Marie, MI
| KTM 250 SX-F
| 176
| Jackie Ives
|
| Visalia, CA
| Husqvarna FC 250
| 245
| Hailey Vassallo
|
| Woodford, VA
| Husqvarna FC 250
| 301
| Jordan Jarvis
|
| Clayton, NC
| Yamaha YZ250F
| 379
| Lana O'Brien
|
| Valparaiso, IN
| Yamaha YZ250F
| 454
| Ava Silvestri
| New
| Redwood City, CA
| Husqvarna FC 250
| 708
| Destiny Slingerland
|
| Cowley, AB
| Yamaha YZ250F