Results Archive
Motocross
Fox Raceway
News
450 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Jett Lawrence
Full Results
250 Results
  1. Seth Hammaker
  2. Caden Dudney
  3. Cole Davies
Full Results
MXGP of
Germany
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Andrea Adamo
  3. Ruben Fernandez
Full Results
MX2 Results
  1. Mathis Valin
  2. Sacha Coenen
  3. Camden McLellan
Full Results
GNCC
Watkins Glen International
News
Overall Race Results
  1. Grant Baylor
  2. Liam Draper
  3. Steward Baylor
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jason T Tino
  3. Jhak Walker
Full Results
Motocross, WMX
Hangtown
News
450 Results
  1. Jett Lawrence
  2. Hunter Lawrence
  3. Haiden Deegan
Full Results
250 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Julien Beaumer
  3. Seth Hammaker
Full Results
WMX Results
  1. Lachlan Turner
  2. Charli Cannon
  3. Mikayla Nielsen
Full Results
MXGP of
Latvia
News
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Kay de Wolf
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Upcoming
Motocross, WMX
Thunder Valley
Sat Jun 13
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Max Vohland
Full Entry List
WMX Entry List
  1. Charli Cannon
  2. Taylah Mccutcheon
  3. Ashley Anderson
Full Entry List
Upcoming
Motocross, WMX
High Point
Sat Jun 20
News
Upcoming
MXGP of
Italy
Sun Jun 21
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship & Women's Motocross Championship
Thunder Valley: WMX Results

Thunder Valley Motocross Park
Lakewood, CO United States
June 13, 2026

WMX Provisional Entry List

Revised: June 11 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Lachlan Turner Lachlan Turner New Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
7 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia Honda CRF250R Works Edition
10 Taylah Mccutcheon Taylah Mccutcheon Australia Australia Kawasaki KX250
13 Ariana Scovel Tavares Ariana Scovel Tavares New Apache Junction, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
15 Ashley Anderson Ashley Anderson Littleton, CO United States Yamaha YZ250F
24 Skylar Draycott Skylar Draycott Magnolia KTM 250 SX-F
33 Brittany Marcotte Brittany Marcotte Trabuco Cyn, CA United States Husqvarna FC 250
39 Adrianne Spiker Adrianne Spiker McHenry, MD United States KTM 250 SX-F Factory Edition
43 Lauren Woods Lauren Woods Mission Viejo, CA United States GasGas MC 250F
51 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States Honda CRF250R
60 Kylie Alvarez Kylie Alvarez New Stockton, CA United States Yamaha YZ250F
61 Lauren Volentir Lauren Volentir Denver, CO United States KTM 250 SX-F
69 Taylor Herald Taylor Herald New Yucaipa, CA United States Triumph TF 250-X
72 Jenna Jansen Jenna Jansen New Watkins, CO United States Honda CRF250R
73 Lexi Weihe Lexi Weihe New Maple Valley, WA United States Husqvarna FC 250
77 Rusti Tucker Rusti Tucker Rainier, OR United States Kawasaki KX250
80 Carrie Killebrew Carrie Killebrew New Wittmann, AZ United States Husqvarna TC 125
84 Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia Yamaha YZ250F
88 Michelle Anaya Michelle Anaya San Antonio, TX United States Honda CRF250R Works Edition
95 Hailey Johnson Hailey Johnson Motley, MN United States Yamaha YZ250F
99 Gizele Spoor Gizele Spoor El Dorado Hills, CA United States Honda CRF250R Works Edition
127 Destiny Burgess Destiny Burgess West Valley, UT United States KTM 250 SX-F
167 Piper Bell Piper Bell New Sault Sainte Marie, MI United States KTM 250 SX-F
176 Jackie Ives Jackie Ives Visalia, CA United States Husqvarna FC 250
245 Hailey Vassallo Hailey Vassallo Woodford, VA United States Husqvarna FC 250
301 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States Yamaha YZ250F
379 Lana O'Brien Lana O'Brien Valparaiso, IN United States Yamaha YZ250F
454 Ava Silvestri Ava Silvestri New Redwood City, CA United States Husqvarna FC 250
708 Destiny Slingerland Destiny Slingerland Cowley, AB Canada Yamaha YZ250F
Read Now
July 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The July 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted