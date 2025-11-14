2026 Progressive GNCC Racing Wild Boar: WXC Results
February 28, 2026
WXC Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Brandy Richards
|01:54:35.770
|Lake Havasu City, AZ
|KTM
|2
|Korie Steede
|01:54:57.779
|Beloit, OH
|Husqvarna
|3
|Danielle McDonald
|01:57:46.138
|Parkes, NSW
|Yamaha
|4
|Jocelyn Barnes
|02:09:57.879
|Equinunk, PA
|Husqvarna
|5
|Carly Lee
|02:09:58.859
|Millville, NJ
|KTM
|6
|Lilley G Sheets
|02:20:49.079
|Fishersville, VA
|Yamaha
|7
|Emma Smith
|02:22:25.492
|Donalds, SC
|GasGas
|8
|Taylor Johnston
|02:29:16.599
|Buskirk, NY
|TRI
|9
|Tayla Jones
|01:55:28.699
|Yass, Australia
|Honda
|10
|Shelby Turner
|00:30:51.155
|Barons, AB
|TRI