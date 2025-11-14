Results Archive
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Full Results
GNCC
Wild Boar
News
Overall Race Results
  1. Ben Kelley
  2. Grant Davis
  3. Cody J Barnes
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Jhak Walker
  2. Brody Johnson
  3. Jack Edmondson
Full Results
Supercross
Daytona
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX East Main Event Results
  1. Seth Hammaker
  2. Cole Davies
  3. Pierce Brown
Full Results
Live Now
Amateur
RCSX
News
Results
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Wild Boar: WXC Results

Hog Waller
Palatka, FL United States
February 28, 2026

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Brandy Richards Brandy Richards 01:54:35.770 Lake Havasu City, AZ United States KTM
2 Korie Steede Korie Steede 01:54:57.779 Beloit, OH United States Husqvarna
3 Danielle McDonald Danielle McDonald 01:57:46.138 Parkes, NSW Australia Yamaha
4 Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes 02:09:57.879 Equinunk, PA United States Husqvarna
5 Carly Lee Carly Lee 02:09:58.859 Millville, NJ United States KTM
6 Lilley G Sheets Lilley G Sheets 02:20:49.079 Fishersville, VA United States Yamaha
7 Emma Smith Emma Smith 02:22:25.492 Donalds, SC United States GasGas
8 Taylor Johnston Taylor Johnston 02:29:16.599 Buskirk, NY United States TRI
9 Tayla Jones Tayla Jones 01:55:28.699 Yass, Australia Australia Honda
10 Shelby Turner Shelby Turner 00:30:51.155 Barons, AB Canada TRI
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted