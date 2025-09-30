2026 AMA Pro Motocross Championship Hangtown: 250 Results
June 6, 2026
250 Provisional Entry List
Revised: June 4 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|10
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|19
|Max Vohland
|Sacramento, CA
|Yamaha YZ250F
|22
|Coty Schock
|Dover, DE
|Yamaha YZ250F
|23
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
|30
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|Honda CRF250R Works Edition
|33
|Austin Forkner
|Richards, MO
|Triumph TF 250-X
|34
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|37
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|40
|Parker Ross
|Herald, CA
|Yamaha YZ250F
|42
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|Yamaha YZ250F
|43
|Lux Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|47
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|57
|Avery Long
|New London, MN
|KTM 250 SX-F
|58
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|59
|Casey Cochran
|Portsmouth, VA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|61
|Max Anstie
|Newbury, England, United Kingdom
|Yamaha YZ250F
|65
|Marshal Weltin
|Ubly, MI
|Kawasaki KX250
|71
|Carson Mumford
|Simi Valley, CA
|KTM 250 SX-F
|73
|Gavin Towers
|Venetia, PA
|Honda CRF250R
|74
|Gage Linville
|Lake Park, GA
|Triumph TF 250-X
|77
|Derek Kelley
|Riverside, CA
|Kawasaki KX250
|82
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|Yamaha YZ250F
|92
|Enzo Temmerman
|New
|Visalia, CA
|Kawasaki KX250
|99
|Kayden Minear
|Western Australia
|Yamaha YZ250F
|117
|Tim Jaunin
|Cartigny, Switzerland
|Honda CRF250R
|140
|Russell Buccheri
|Duxbury, MA
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|141
|Nick Romano
|Bayside, NY
|Kawasaki KX250
|142
|
Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|Kawasaki KX250
|155
|Dylan Cunha
|Modesto, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|158
|Tre Fierro III
|El paso, TX
|Yamaha YZ250F
|159
|Brock Bennett
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250
|180
|Landen Gordon
|Murrieta, CA
|Yamaha YZ250F
|199
|Deacon Denno
|Fort Worth, TX
|Triumph TF 250-X
|235
|Patrick Murphy
|Clinton, IA
|Yamaha YZ250F
|251
|Kyle Czworkowski
|Cleveland, OH
|Honda CRF250R
|265
|Devin Ruth
|San Diego
|Triumph TF 250-X
|298
|Joey De Santi
|Fort Lauderdale
|Yamaha YZ250F
|300
|Jonathan Getz
|Old Town, FL
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|301
|Alvin Hillan
|Visalia, CA
|Honda CRF250R
|316
|Ty Freehill
|Rescue, CA
|Honda CRF250R
|369
|Nicholas Hunt
|Fort Wayne, IN
|Triumph TF 250-X
|371
|Chase Haynes
|Scottsdale, AZ
|Kawasaki KX250
|388
|Brandon Ray
|New
|Fremont, CA
|Triumph TF 250-X
|410
|Noah Gordon
|Menifee, CA
|KTM 250 SX-F
|416
|Nate Freehill
|Rescue, CA
|Kawasaki KX250
|430
|Kyle Looney
|Lakeside, CA
|Triumph TF 250-X
|443
|Cole Timboe
|Calimesa, CA
|Yamaha YZ250F
|486
|Aden Keefer
|California
|Honda CRF250R
|518
|Matthew Mowery
|St. Petersburg, FL
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|587
|Noah Schuring
|Portage, MI
|Yamaha YZ250F
|612
|Logan Edwards
|Fresno, CA
|Yamaha YZ250F
|677
|Jesse Furtado
|Placerville, CA
|Yamaha YZ250F
|736
|Jace Allred
|Riverton, UT
|KTM 250 SX-F
|752
|Jeremy Fappani
|Scottsdale, AZ
|KTM 250 SX-F
|775
|CJ Benard
|Peoria, AZ
|Yamaha YZ250F
|779
|Chase Forsberg
|Cameron Park, CA
|Triumph TF 250-X
|795
|Jace Hinrichs
|Colorado Springs, CO
|Yamaha YZ250F
|800
|Preston Masciangelo
|Brantford, ON
|KTM 250 SX-F
|809
|Brayden Ehlermann
|Westtown, NY
|GasGas MC 250F Factory Edition
|872
|Mathys Boisrame
|France
|KTM 250 SX-F
|900
|Keegan Rowley
|Channahon, IL
|Yamaha YZ250F
|907
|Carson Burns
|Bonney Lake, WA
|KTM 250 SX-F
|923
|Cohen Jackman
|Saratoga Springs, UT
|KTM 250 SX-F
|951
|Jadyn Serles
|Granite Falls, WA
|Yamaha YZ250F
|990
|Nico Israel
|Santiago, Chile
|Triumph TF 250-X
|999
|Jesse Jacobsen
|Weatherford, TX
|KTM 250 SX-F