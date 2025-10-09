2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Germany: MX2 Results WMX & EMX250
May 31, 2026
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Mathis Valin
|2 - 1
|Kawasaki
|2
|Sacha Coenen
|1 - 2
|KTM
|3
|Camden McLellan
|3 - 6
|Triumph
|4
|Janis Martins Reisulis
|4 - 5
|Yamaha
|5
|Simon Längenfelder
|8 - 3
|KTM
|6
|Guillem Farres
|6 - 4
|Triumph
|7
|Valerio Lata
|5 - 8
|Honda
|8
|Liam Everts
|7 - 7
|Husqvarna
|9
|Kay Karssemakers
|11 - 9
|Kawasaki
|10
|Karlis Alberts Reisulis
|10 - 12
|Yamaha
|11
|Maxime Grau
|12 - 11
|Honda
|12
|Noel Zanocz
|14 - 10
|KTM
|13
|Ferruccio Zanchi
|15 - 13
|Ducati
|14
|Julius Mikula
|9 - 31
|KTM
|15
|Valentin Kees
|18 - 14
|KTM
|16
|Pelle Gundersen
|16 - 16
|Husqvarna
|17
|Jens Walvoort
|13 - DNS
|KTM
|18
|Ben Mustoe
|17 - 18
|GasGas
|19
|Andrea Rossi
|34 - 15
|KTM
|20
|Jan Krug
|24 - 17
|Triumph
|21
|Remo Schudel
|22 - 19
|KTM
|22
|Alessandro Gaspari
|19 - 32
|KTM
|23
|Petr Rathousky
|33 - 20
|KTM
|24
|Morgan Bennati
|20 - 26
|Triumph
|25
|Alve Callemo
|27 - 21
|Husqvarna
|26
|Nike Korsbeck
|26 - 22
|Triumph
|27
|Joshua Voelker
|25 - 23
|KTM
|28
|Martin Venhoda
|21 - 24
|Honda
|29
|Sandro Sools
|35 - 25
|KTM
|30
|Alessandro Traversini
|28 - 27
|KTM
|31
|Hugo Forsgren
|29 - 28
|Honda
|32
|Rodolfo Bicalho
|30 - 29
|KTM
|33
|Giovanni Meneghello
|32 - 30
|KTM
|34
|Ollie Colmer
|23 - DNS
|KTM
|35
|David Widerwill
|31 - DNS
|GasGas