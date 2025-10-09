Results Archive
GNCC
Powerline Park
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
MXGP of
France
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Motocross
Fox Raceway
450 Moto 1 Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Jorge Prado
  3. Justin Cooper
250 Moto 1 Results
  1. Levi Kitchen
  2. Seth Hammaker
  3. Cole Davies
MXGP of
Liqui Moly Germany
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
WMX
Thunder Valley WMX
Fri Jun 12
Motocross
Thunder Valley
Sat Jun 13
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Germany: MX2 Results

WMX & EMX250
Teutschenthal
Saxony-Anhalt, Germany Germany
May 31, 2026

MX2 Results

Rider Motos Bike
1 Mathis Valin Mathis Valin France 2 - 1 Kawasaki
2 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 1 - 2 KTM
3 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 3 - 6 Triumph
4 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 4 - 5 Yamaha
5 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 8 - 3 KTM
6 Guillem Farres Guillem Farres Spain 6 - 4 Triumph
7 Valerio Lata Valerio Lata Italy 5 - 8 Honda
8 Liam Everts Liam Everts Belgium 7 - 7 Husqvarna
9 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 11 - 9 Kawasaki
10 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 10 - 12 Yamaha
11 Maxime Grau Maxime Grau France 12 - 11 Honda
12 Noel Zanocz Noel Zanocz 14 - 10 KTM
13 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi Italy 15 - 13 Ducati
14 Julius Mikula Julius Mikula 9 - 31 KTM
15 Valentin Kees Valentin Kees Germany 18 - 14 KTM
16 Pelle Gundersen Pelle Gundersen Norway 16 - 16 Husqvarna
17 Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands 13 - DNS KTM
18 Ben Mustoe Ben Mustoe United Kingdom 17 - 18 GasGas
19 Andrea Rossi Andrea Rossi Italy 34 - 15 KTM
20 Jan Krug Jan Krug Germany 24 - 17 Triumph
21 Remo Schudel Remo Schudel Switzerland 22 - 19 KTM
22 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari Italy 19 - 32 KTM
23 Petr Rathousky Petr Rathousky Czechia 33 - 20 KTM
24 Morgan Bennati Morgan Bennati Italy 20 - 26 Triumph
25 Alve Callemo Alve Callemo Sweden 27 - 21 Husqvarna
26 Nike Korsbeck Nike Korsbeck Sweden 26 - 22 Triumph
27 Joshua Voelker Joshua Voelker Germany 25 - 23 KTM
28 Martin Venhoda Martin Venhoda Czechia 21 - 24 Honda
29 Sandro Sools Sandro Sools Sweden 35 - 25 KTM
30 Alessandro Traversini Alessandro Traversini Italy 28 - 27 KTM
31 Hugo Forsgren Hugo Forsgren Sweden 29 - 28 Honda
32 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho Brazil 30 - 29 KTM
33 Giovanni Meneghello Giovanni Meneghello Italy 32 - 30 KTM
34 Ollie Colmer Ollie Colmer United Kingdom 23 - DNS KTM
35 David Widerwill David Widerwill Czechia 31 - DNS GasGas
