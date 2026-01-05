2026 Progressive GNCC Racing Watkins Glen International: XC2 Pro Results
June 6, 2026
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Angus Riordan
|02:57:55.178
|Australia
|Honda
|2
|Jason T Tino
|02:58:58.633
|Phillipsburg, NJ
|KTM
|3
|Jhak Walker
|02:59:00.019
|Morrisonville, IL
|Beta
|4
|Brody Johnson
|03:02:18.695
|Landrum, SC
|Husqvarna
|5
|Gavin Simon
|03:06:15.438
|Bennington, VT
|Husqvarna
|6
|Jason C Lipscomb
|03:07:20.115
|Parkersburg, WV
|Honda
|7
|Toby D Cleveland
|01:20:51.239
|Erin, NY
|Husqvarna