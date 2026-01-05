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2026 Progressive GNCC Racing
Watkins Glen International: XC2 Pro Results

Watkins Glen International
Watkins Glen, NY United States
June 6, 2026

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Angus Riordan Angus Riordan 02:57:55.178 Australia Australia Honda
2 Jason T Tino Jason T Tino 02:58:58.633 Phillipsburg, NJ United States KTM
3 Jhak Walker Jhak Walker 02:59:00.019 Morrisonville, IL United States Beta
4 Brody Johnson Brody Johnson 03:02:18.695 Landrum, SC United States Husqvarna
5 Gavin Simon Gavin Simon 03:06:15.438 Bennington, VT United States Husqvarna
6 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 03:07:20.115 Parkersburg, WV United States Honda
7 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 01:20:51.239 Erin, NY United States Husqvarna
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