Results Archive
GNCC
Powerline Park
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Craig Delong
  3. Kailub Russell
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Brody Johnson
  3. Jason T Tino
Full Results
MXGP of
France
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Lucas Coenen
  3. Romain Febvre
Full Results
MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Camden McLellan
  3. Mathis Valin
Full Results
Upcoming
Motocross
Fox Raceway
Sat May 30
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Chase Sexton
  3. Dylan Ferrandis
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Max Vohland
  3. Coty Schock
Full Entry List
Upcoming
MXGP of
Liqui Moly Germany
Sun May 31
News
Upcoming
WMX
Hangtown WMX
Fri Jun 5
News
Upcoming
GNCC
Watkins Glen International
Sat Jun 6
News
Upcoming
Motocross
Hangtown
Sat Jun 6
News
Upcoming
MXGP of
Latvia
Sun Jun 7
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
Fox Raceway (Pala): 450 Results

Fox Raceway at Pala
Pala, CA United States
May 30, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: May 28 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence New Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod New Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols New Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren New Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
76 Kyle Webster Kyle Webster New Korumburra, Australia Australia Honda CRF450R
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
133 Dominic DeSimone Dominic DeSimone Las Vegas, NV United States KTM 450 SX-F Factory Edition
153 Clayton Tucker Clayton Tucker El Dorado Hills, CA United States Yamaha YZ450F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
171 Josh Mosiman Josh Mosiman Sebastopol, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
225 Brett Stralo Brett Stralo Parker, CO United States Yamaha YZ450F
232 Joel Milesevic Joel Milesevic Australia Australia Yamaha YZ250
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
302 Myles Monty Myles Monty United States United States Yamaha YZ450F
306 Damon Strobel Damon Strobel Elizabeth, CO United States Yamaha YZ450F
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
374 Dakota Bender Dakota Bender Winchester, CA United States Yamaha YZ450F
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
418 Mason Semmens Mason Semmens Australia Australia KTM 450 SX-F
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
494 Jack Badell Jack Badell Winchester, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
496 KC Clinton KC Clinton Twin Falls, ID United States Honda CRF450R
502 Ryan Surratt Ryan Surratt Corona, CA United States Honda CRF450R
525 Rocco Morse Rocco Morse Burbank, CA United States Honda CRF450R
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
563 Dante Oliveira Dante Oliveira Hollister, CA United States KTM 450 SX-F
572 RJ Warda RJ Warda Rancho Cucamonga, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
647 Matthew Hubert Matthew Hubert Riverside, CA United States Kawasaki KX450
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom New Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
670 Gavin Brough Gavin Brough Kaysville, UT United States Honda CRF450R
734 Dayton Briggs Dayton Briggs New Riverside, CA United States Yamaha YZ450F
773 Sage Powers Sage Powers Murrieta Honda CRF450R
877 Anthony Castaneda Anthony Castaneda North Fork, CA United States Yamaha YZ450F
934 Brian Medeiros Brian Medeiros Koloa, HI United States GasGas MC 450F Factory Edition
