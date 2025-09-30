Revised: May 28 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 4
| Chase Sexton
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 14
| Dylan Ferrandis
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 18
| Jett Lawrence
| New
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 20
| Jordon Smith
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 28
| Christian Craig
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 32
| Justin Cooper
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 39
| Valentin Guillod
| New
| Switzerland
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 45
| Colt Nichols
| New
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z450
| 50
| Lorenzo Locurcio
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 51
| Justin Barcia
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 52
| Mitchell Oldenburg
| Alvord, TX
| Beta 450 RX
| 54
| Benny Bloss
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
| New
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 69
| Jack Chambers
| Auburndale, FL
| Kawasaki KX450
| 76
| Kyle Webster
| New
| Korumburra, Australia
| Honda CRF450R
| 83
| Justin Rodbell
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF450R
| 133
| Dominic DeSimone
| Las Vegas, NV
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 153
| Clayton Tucker
| El Dorado Hills, CA
| Yamaha YZ450F
| 162
| Whispern Smith
| Midwest City, OK
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 171
| Josh Mosiman
| Sebastopol, CA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 188
| Hamden Hudson
| Danville, VA
| Kawasaki KX450
| 196
| Blake Hoag
| Kennard, NE
| Honda CRF450R Works Edition
| 210
| Bryce Hammond
| Pleasanton, CA
| Yamaha YZ450F
| 216
| Grant Hoffman
| Canton, GA
| Yamaha YZ450F
| 221
| Cody Walker
| Canyon Lake, CA
| KTM 450 SX-F
| 225
| Brett Stralo
| Parker, CO
| Yamaha YZ450F
| 232
| Joel Milesevic
| Australia
| Yamaha YZ250
| 259
| Daniel Bortolin
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 281
| Cory Carsten
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 299
| Konnor Visger
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 302
| Myles Monty
| United States
| Yamaha YZ450F
| 306
| Damon Strobel
| Elizabeth, CO
| Yamaha YZ450F
| 365
| Cody Wingardner
| Zillah, WA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 374
| Dakota Bender
| Winchester, CA
| Yamaha YZ450F
| 417
| Cornelius Tøndel
| Norway
| Kawasaki KX450
| 418
| Mason Semmens
| Australia
| KTM 450 SX-F
| 437
| Vincent Luhovey
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX450SR
| 445
| Noah Miesen
| St. Paul, MN
| Yamaha YZ450F
| 456
| Magnus Smith
| Denmark
| Yamaha YZ450F
| 470
| Ethan Day
| Twin Lake, MI
| Kawasaki KX450
| 494
| Jack Badell
| Winchester, CA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 496
| KC Clinton
| Twin Falls, ID
| Honda CRF450R
| 502
| Ryan Surratt
| Corona, CA
| Honda CRF450R
| 525
| Rocco Morse
| Burbank, CA
| Honda CRF450R
| 536
| Gavin Tilford
| Pine Island, MN
| Honda CRF450R
| 563
| Dante Oliveira
| Hollister, CA
| KTM 450 SX-F
| 572
| RJ Warda
| Rancho Cucamonga, CA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 603
| Matt Jackson
| Troy, PA
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
| 647
| Matthew Hubert
| Riverside, CA
| Kawasaki KX450
| 667
| Anton Nordstrom
| New
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 670
| Gavin Brough
| Kaysville, UT
| Honda CRF450R
| 734
| Dayton Briggs
| New
| Riverside, CA
| Yamaha YZ450F
| 773
| Sage Powers
| Murrieta
| Honda CRF450R
| 877
| Anthony Castaneda
| North Fork, CA
| Yamaha YZ450F
| 934
| Brian Medeiros
| Koloa, HI
| GasGas MC 450F Factory Edition