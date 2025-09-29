Results Archive
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Jonathan Girroir
  2. Jordan Ashburn
  3. Nicholas Defeo
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Angus Riordan
  3. Jason T Tino
Supercross
Seattle
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
Supercross
Arlington
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Main Event Results
  1. Pierce Brown
  2. Jo Shimoda
  3. Daxton Bennick
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Upcoming
Amateur
RCSX
Sun Mar 1
News
Upcoming
GNCC
Talladega
Sat Mar 7
News
Upcoming
Supercross
Indianapolis
Sat Mar 7
News
Upcoming
MXGP of
Argentina
Sun Mar 8
News
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Daytona: 250SX East Results

250SX East
SMX Next
Daytona International Speedway
Daytona, FL United States
February 28, 2026

250SX East Provisional Entry List

Revised: February 26 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
22 Coty Schock Coty Schock Dover, DE United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
30 Jo Shimoda
Jo Shimoda 		New Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
35 Drew Adams Drew Adams New Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies New Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod New Switzerland Switzerland Yamaha YZ250F
49 Cullin Park Cullin Park New Clermont, FL United States Honda CRF250R
53 Henry Miller Henry Miller New Rochester, MN United States Kawasaki KX250
56 Jalek Swoll Jalek Swoll New Belleview, FL United States Triumph TF 250-X
58 Daxton Bennick Daxton Bennick New Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran New Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
65 Marshal Weltin Marshal Weltin New Ubly, MI United States Kawasaki KX250
67 Hardy Munoz Hardy Munoz New Temuco, Chile Chile Yamaha YZ250F
73 Gavin Towers Gavin Towers New Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley New Riverside, CA United States Kawasaki KX250
80 Bryce Shelly Bryce Shelly New Telford, PA United States Yamaha YZ250F
82 Caden Dudney Caden Dudney New Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
87 Jeremy Hand Jeremy Hand New Mantua, OH United States Honda CRF250R
89 Devin Simonson Devin Simonson New Laurinburg, NC United States Yamaha YZ250F
90 John Short John Short New Pilot Point, TX United States Honda CRF250R
91 Izaih Clark Izaih Clark New Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
95 Luke Neese Luke Neese New Jamestown, NC United States Honda CRF250R
101 Luke Clout Luke Clout New Sydney, Australia Australia Kawasaki KX250
105 Marcus Phelps Marcus Phelps New Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
125 Evan Stice Evan Stice New Carmen, ID United States Yamaha YZ250F
135 Collin Allen Collin Allen New Haslet, TX United States Yamaha YZ250F
138 David Pulley David Pulley New Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri New Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
143 Jaxen Driskell Jaxen Driskell New Tabor, IA United States KTM 250 SX-F
146 Hayes Edwards Hayes Edwards New Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
148 Kyle Peters Kyle Peters New Greensboro, NC United States Yamaha YZ250F
151 Aidan Dickens Aidan Dickens New Skippers, VA United States Yamaha YZ250F
163 Pierce Brown Pierce Brown New Sandy, UT United States Yamaha YZ250F
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi New Cairo, GA United States Triumph TF 250-X
181 Ashton Arruda Ashton Arruda New Westport, MA United States Kawasaki KX250
188 Hamden Hudson Hamden Hudson New Danville, VA United States Kawasaki KX250
223 Logan Riggins Logan Riggins New Easley, SC United States Husqvarna FC 250
239 Bryson Raymond Bryson Raymond New Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
267 Carter Malcolm Carter Malcolm New Elizabeth Yamaha YZ250F
268 Gage Stine Gage Stine New Woodsboro, MD United States Yamaha YZ250F
296 Ryder Floyd Ryder Floyd New Paris, TX United States Honda CRF250R
300 Jonathan Getz Jonathan Getz New Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
343 Carter Biese Carter Biese New Appleton, WI United States Kawasaki KX250
351 Jack Rogers Jack Rogers New Brookeville, MD United States Kawasaki KX250
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey New Greensburg, PA United States Kawasaki KX250
464 Doc Smith Doc Smith New Bullard, TX United States Suzuki RM-Z250
483 Bryton Carroll Bryton Carroll New Vineland, NJ United States Yamaha YZ250F
492 Landon Hartz Landon Hartz New Wilsonville, AL United States Yamaha YZ250F
511 Jace Kessler Jace Kessler New Eagle, MI United States KTM 250 SX-F
573 Christopher Blackmer Christopher Blackmer New Musegon, MI United States Yamaha YZ250F
689 Tony Usko Tony Usko New Doylestown, OH United States KTM 250 SX-F
751 Evan Ferry Evan Ferry New Largo, FL United States Honda CRF250R
775 CJ Benard CJ Benard New Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann New Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
822 Riley Ripper Riley Ripper New Magnolia, TX United States Husqvarna FC 250
824 Carter Stephenson Carter Stephenson New Rolla, MO United States Kawasaki KX250
943 Noah Viney Noah Viney New Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
