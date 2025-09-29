Revised: February 26 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
| Seth Hammaker
|
| Bainbridge, PA
| Kawasaki KX250
| 22
| Coty Schock
|
| Dover, DE
| Yamaha YZ250F
| 25
| Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 30
|
Jo Shimoda
| New
| Suzuka, Japan
| Honda CRF250R Works Edition
| 35
| Drew Adams
| New
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
| New
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 39
| Valentin Guillod
| New
| Switzerland
| Yamaha YZ250F
| 49
| Cullin Park
| New
| Clermont, FL
| Honda CRF250R
| 53
| Henry Miller
| New
| Rochester, MN
| Kawasaki KX250
| 56
| Jalek Swoll
| New
| Belleview, FL
| Triumph TF 250-X
| 58
| Daxton Bennick
| New
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 59
| Casey Cochran
| New
| Portsmouth, VA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 65
| Marshal Weltin
| New
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 67
| Hardy Munoz
| New
| Temuco, Chile
| Yamaha YZ250F
| 73
| Gavin Towers
| New
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 77
| Derek Kelley
| New
| Riverside, CA
| Kawasaki KX250
| 80
| Bryce Shelly
| New
| Telford, PA
| Yamaha YZ250F
| 82
| Caden Dudney
| New
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 87
| Jeremy Hand
| New
| Mantua, OH
| Honda CRF250R
| 89
| Devin Simonson
| New
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ250F
| 90
| John Short
| New
| Pilot Point, TX
| Honda CRF250R
| 91
| Izaih Clark
| New
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 95
| Luke Neese
| New
| Jamestown, NC
| Honda CRF250R
| 101
| Luke Clout
| New
| Sydney, Australia
| Kawasaki KX250
| 105
| Marcus Phelps
| New
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F
| 125
| Evan Stice
| New
| Carmen, ID
| Yamaha YZ250F
| 135
| Collin Allen
| New
| Haslet, TX
| Yamaha YZ250F
| 138
| David Pulley
| New
| Lake Elsinore, CA
| Yamaha YZ250F
| 140
| Russell Buccheri
| New
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 143
| Jaxen Driskell
| New
| Tabor, IA
| KTM 250 SX-F
| 146
| Hayes Edwards
| New
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 148
| Kyle Peters
| New
| Greensboro, NC
| Yamaha YZ250F
| 151
| Aidan Dickens
| New
| Skippers, VA
| Yamaha YZ250F
| 163
| Pierce Brown
| New
| Sandy, UT
| Yamaha YZ250F
| 174
| Luca Marsalisi
| New
| Cairo, GA
| Triumph TF 250-X
| 181
| Ashton Arruda
| New
| Westport, MA
| Kawasaki KX250
| 188
| Hamden Hudson
| New
| Danville, VA
| Kawasaki KX250
| 223
| Logan Riggins
| New
| Easley, SC
| Husqvarna FC 250
| 239
| Bryson Raymond
| New
| Lilburn, GA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 267
| Carter Malcolm
| New
| Elizabeth
| Yamaha YZ250F
| 268
| Gage Stine
| New
| Woodsboro, MD
| Yamaha YZ250F
| 296
| Ryder Floyd
| New
| Paris, TX
| Honda CRF250R
| 300
| Jonathan Getz
| New
| Old Town, FL
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 343
| Carter Biese
| New
| Appleton, WI
| Kawasaki KX250
| 351
| Jack Rogers
| New
| Brookeville, MD
| Kawasaki KX250
| 437
| Vincent Luhovey
| New
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX250
| 464
| Doc Smith
| New
| Bullard, TX
| Suzuki RM-Z250
| 483
| Bryton Carroll
| New
| Vineland, NJ
| Yamaha YZ250F
| 492
| Landon Hartz
| New
| Wilsonville, AL
| Yamaha YZ250F
| 511
| Jace Kessler
| New
| Eagle, MI
| KTM 250 SX-F
| 573
| Christopher Blackmer
| New
| Musegon, MI
| Yamaha YZ250F
| 689
| Tony Usko
| New
| Doylestown, OH
| KTM 250 SX-F
| 751
| Evan Ferry
| New
| Largo, FL
| Honda CRF250R
| 775
| CJ Benard
| New
| Peoria, AZ
| Yamaha YZ250F
| 809
| Brayden Ehlermann
| New
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 822
| Riley Ripper
| New
| Magnolia, TX
| Husqvarna FC 250
| 824
| Carter Stephenson
| New
| Rolla, MO
| Kawasaki KX250
| 943
| Noah Viney
| New
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250