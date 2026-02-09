Results Archive
Supercross
Houston
News
450SX Results
  1. Cooper Webb
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Upcoming
GNCC
Big Buck
Sat Feb 14
News
Upcoming
Supercross
Seattle
Sat Feb 14
News
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

February 9, 2026, 5:30am
Glendale, AZ GlendaleMonster Energy AMA Supercross Championship

Monster Energy AMA Supercross

Round 5 (of 17) - Glendale SX - State Farm Stadium in Glendale, Arizona

Supercross

Glendale - 250SX West

February 7, 2026
State Farm Stadium
Glendale, AZ United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan 16:23.272 58.111 Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
2 Levi Kitchen Levi Kitchen 16:27.428 4.156 58.255 Washougal, WA United States Kawasaki KX250
3 Cameron McAdoo Cameron McAdoo 16:29.255 1.827 58.538 Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
4 Michael Mosiman Michael Mosiman 16:31.104 1.850 58.171 Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
5 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco 16:38.527 7.423 58.595 Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
Full Results
Haiden Deegan (Yamaha)
Haiden Deegan (Yamaha) Align Media
250SX podium: first, Haiden Deegan (center); second, Levi Kitchen (left), third, Cameron McAdoo (right).
250SX podium: first, Haiden Deegan (center); second, Levi Kitchen (left), third, Cameron McAdoo (right). Align Media
Supercross

Glendale - 450SX Main Event

February 7, 2026
State Farm Stadium
Glendale, AZ United States
Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Ken Roczen Ken Roczen 21:48.239 56.700 Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
2 Hunter Lawrence Hunter Lawrence 21:51.562 3.324 57.324 Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
3 Cooper Webb Cooper Webb 22:04.987 13.426 57.506 Newport, NC United States Yamaha YZ450F
4 Justin Cooper Justin Cooper 22:07.738 2.751 57.837 Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
5 Jorge Prado Jorge Prado 22:14.191 6.454 57.675 Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
Full Results
Ken Roczen (Suzuki)
Ken Roczen (Suzuki) Align Media
450SX podium: first, Ken Roczen (center); second, Hunter Lawrence (left); and third, Cooper Webb (right).
450SX podium: first, Ken Roczen (center); second, Hunter Lawrence (left); and third, Cooper Webb (right). Align Media

Championship Standings

Supercross

250SX West Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 118
2Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States 91
3Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 89
4Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom 88
5Cameron McAdoo Cameron McAdoo Sioux City, IA United States 80
6Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 80
7Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 78
8Hunter Yoder
Hunter Yoder 		Menifee, CA United States 60
9Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States 57
10Avery Long Avery Long New London, MN United States 49
Full Standings
Supercross

450SX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 106
2Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 101
3Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States 98
4Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 91
5Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States 89
6Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States 75
7Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 73
8Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States 73
9Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States 66
10Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 62
Full Standings

Other Championship Standings

SuperEnduro World Championship 

Through Round 4 (of 7)

Championship Standings

U.S. Sprint Enduro

Through Round 1 (of 7)

Championship Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
TBDMonster Energy AMA Supercross450SX
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX West Division
TBDMonster Energy AMA Supercross250SX East Division
TBDMonster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
TBDRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
TBDDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
TBDAMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
TBDDakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
TBDFIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class
TBDAmerican Flat TrackAFT SuperTwins
TBDAmerican Flat TrackAFT Singles

Read Now
March 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The March 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted