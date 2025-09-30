Results Archive
Supercross
Anaheim 2
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Hunter Lawrence
  3. Eli Tomac
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Michael Mosiman
  3. Ryder DiFrancesco
Supercross
Houston
450SX Results
  1. Cooper Webb
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
250SX West Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Upcoming
Supercross
Glendale
Sat Feb 7
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Upcoming
GNCC
Big Buck
Sat Feb 14
Upcoming
Supercross
Seattle
Sat Feb 14
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Glendale: 250SX West Results

250SX West
KTM Junior SX
State Farm Stadium
Glendale, AZ United States
February 7, 2026

250SX West Provisional Entry List

Revised: February 5 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan Updated Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
60 Hunter Yoder
Hunter Yoder 		Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
113 Braden Spangle Braden Spangle Spokane, WA United States Yamaha YZ250F
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Suzuki RM-Z250
137 Ayden Shive Ayden Shive New Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
142 Cameron McAdoo Cameron McAdoo New Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
154 Leo Tucker Leo Tucker New East Dubuque, IL United States Yamaha YZ250F
155 Dylan Cunha Dylan Cunha New Modesto, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
158 Tre Fierro III Tre Fierro III New El paso, TX United States Yamaha YZ250F
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser New El Paso, TX United States Honda CRF250R
175 Kaden Lewis Kaden Lewis New Kingman, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
197 Brian Saunier Brian Saunier New Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
204 Paul Bloy Paul Bloy New Germany Germany GasGas MC 250F Factory Edition
208 Logan Leitzel Logan Leitzel New Dillsburg, PA United States Kawasaki KX250
214 Tyler Gibbs Tyler Gibbs New Deroche, BC Canada Yamaha YZ250F
237 Robbie Wageman Robbie Wageman New Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen New Helirod, Denmark Denmark Honda CRF250R Works Edition
260 Nico Koch Nico Koch New Germany Germany KTM 250 SX-F Factory Edition
284 Lorenzo Camporese Lorenzo Camporese New Campodarsego, Italy Italy Kawasaki KX250
310 Kai Aiello Kai Aiello New Temecula, CA United States Husqvarna FC 250
346 Charles Tolleson IV Charles Tolleson IV New Crosby, TX United States GasGas MC 250F Factory Edition
378 Kyle Wise Kyle Wise New Modesto, CA United States KTM 250 SX-F
388 Brandon Ray Brandon Ray New Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
461 Hayden Robinson Hayden Robinson New Menifee, CA United States Kawasaki KX250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom New Tyler, TX United States KTM 250 SX-F
512 Austin Cozadd Austin Cozadd New Attalla, AL United States Yamaha YZ250F
585 Blake Davies Blake Davies New Mission, BC Canada Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
645 Colby Copp Colby Copp New Los Banos, CA United States Honda CRF250R
674 Carson Millikan Carson Millikan New Sunrise, AZ United States Yamaha YZ250F
736 Jace Allred Jace Allred New Riverton, UT United States KTM 250 SX-F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo New Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
805 Vincent Varola Vincent Varola New Simi Valley, CA United States Yamaha YZ250F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres New Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
900 Keegan Rowley Keegan Rowley New Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
964 Dominique Thury Dominique Thury New Schneeberg, Germany Germany Yamaha YZ250F
