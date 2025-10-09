2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Sardegna (Italy): MX2 Results EMX125 & EMX250
MX2 Results
|Rider
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|KTM
|2
|Simon Längenfelder
|KTM
|3
|Liam Everts
|Husqvarna
|4
|Janis Martins Reisulis
|Yamaha
|5
|Julius Mikula
|KTM
|6
|Camden McLellan
|Triumph
|7
|Guillem Farres
|Triumph
|8
|Kay Karssemakers
|Kawasaki
|9
|Cas Valk
|TM
|10
|Valerio Lata
|Honda
|11
|Karlis Alberts Reisulis
|Yamaha
|12
|Scott Smulders
|Husqvarna
|13
|Maxime Grau
|Honda
|14
|Pelle Gundersen
|Husqvarna
|15
|Noel Zanocz
|KTM
|16
|Andrea Rossi
|KTM
|17
|Joshua Voelker
|KTM
|18
|Lotte Van Drunen
|Yamaha
|19
|Rodolfo Bicalho
|KTM
|20
|Ferruccio Zanchi
|Ducati
|21
|Mathis Valin
|Kawasaki
|22
|Jens Walvoort
|KTM