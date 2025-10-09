Results Archive
GNCC
Camp Coker Bullet
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
MXGP of
Switzerland
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
Live Now
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Simon Längenfelder
  3. Liam Everts
Upcoming
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18
Upcoming
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18
Upcoming
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
Upcoming
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Sardegna (Italy): MX2 Results

EMX125 & EMX250
Riola Sardo
Sardinia, Italy Italy
Live Now

MX2 Results

Rider Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium KTM
2 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany KTM
3 Liam Everts Liam Everts Belgium Husqvarna
4 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia Yamaha
5 Julius Mikula Julius Mikula KTM
6 Camden McLellan Camden McLellan South Africa Triumph
7 Guillem Farres Guillem Farres Spain Triumph
8 Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands Kawasaki
9 Cas Valk Cas Valk The Netherlands TM
10 Valerio Lata Valerio Lata Italy Honda
11 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia Yamaha
12 Scott Smulders Scott Smulders The Netherlands Husqvarna
13 Maxime Grau Maxime Grau France Honda
14 Pelle Gundersen Pelle Gundersen Norway Husqvarna
15 Noel Zanocz Noel Zanocz KTM
16 Andrea Rossi Andrea Rossi Italy KTM
17 Joshua Voelker Joshua Voelker Germany KTM
18 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands Yamaha
19 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho Brazil KTM
20 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi Italy Ducati
21 Mathis Valin Mathis Valin France Kawasaki
22 Jens Walvoort Jens Walvoort The Netherlands KTM
