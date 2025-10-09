2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Sardegna (Italy): EMX250 Results EMX125 & EMX250
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Nicolai Skovbjerg
|2 - 1
|Husqvarna
|2
|Francisco Garcia
|1 - 4
|Kawasaki
|3
|Áron Katona
|7 - 2
|KTM
|4
|Gyan Doensen
|3 - 5
|KTM
|5
|Sebastian Leok
|12 - 3
|Husqvarna
|6
|Andrea Roberti
|5 - 8
|KTM
|7
|Dani Heitink
|10 - 6
|Husqvarna
|8
|Nicolò Alvisi
|4 - 15
|Honda
|9
|Dean Gregoire
|16 - 7
|Husqvarna
|10
|Tom Brunet
|14 - 10
|Yamaha
|11
|Mads Fredsoe
|11 - 13
|KTM
|12
|Mano Faure
|18 - 9
|Yamaha
|13
|Jake Cannon
|6 - 35
|Kawasaki
|14
|Kasimir Hindersson
|8 - 33
|KTM
|15
|Liam Owens
|13 - 17
|KTM
|16
|William Askew
|9 - 37
|Triumph
|17
|Jekabs Kubulins
|24 - 11
|Yamaha
|18
|Vencislav Toshev
|23 - 12
|Yamaha
|19
|Emile De Baere
|37 - 14
|Honda
|20
|Douwe Van Mechgelen
|17 - 18
|TM
|21
|Roan Tolsma
|15 - 24
|Husqvarna
|22
|Leon Rudolph
|27 - 16
|KTM
|23
|Joe Brookes
|33 - 19
|Triumph
|24
|Alexis Fueri
|19 - 26
|Beta
|25
|Brando Rispoli
|39 - 20
|Beta
|26
|Alessandro Traversini
|20 - 21
|KTM
|27
|Eric Rakow
|40 - 22
|Triumph
|28
|Trey Cox
|30 - 23
|KTM
|29
|Ian Ampoorter
|26 - 25
|KTM
|30
|Manuel Carreras
|29 - 27
|KTM
|31
|Bernardo Tiburcio
|DNS - 28
|Yamaha
|32
|Vaclav Janout
|28 - 29
|KTM
|33
|Cesar Paine Diaz
|25 - 30
|Husqvarna
|34
|Nike Korsbeck
|DNS - 31
|Triumph
|35
|Maximilian Ernecker
|32 - 32
|KTM
|36
|Adria Monne
|21 - 34
|KTM
|37
|Simone Mancini
|22 - 36
|Ducati
|38
|Cole Mccullough
|35 - 38
|Yamaha
|39
|Guus Oomen
|31 - DNS
|Husqvarna
|40
|Lyonel Reichl
|34 - DNS
|KTM
|41
|Maurizio Scollo
|36 - DNS
|KTM
|42
|Jarne Bervoets
|38 - DNS
|Yamaha