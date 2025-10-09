Results Archive
GNCC
Camp Coker Bullet
Overall Race Results
  1. Grant Davis
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Angus Riordan
  2. Jhak Walker
  3. Jason T Tino
MXGP of
Switzerland
MXGP Results
  1. Tom Vialle
  2. Maxime Renaux
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Liam Everts
Supercross
St. Louis
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Justin Cooper
  3. Hunter Lawrence
250SX Showdown Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cole Davies
  3. Seth Hammaker
Supercross
Nashville
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Cooper Webb
  3. Ken Roczen
250SX East Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Nate Thrasher
  3. Devin Simonson
MXGP of
Sardegna
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Romain Febvre
MX2 Results
  1. Sacha Coenen
  2. Simon Längenfelder
  3. Liam Everts
GNCC
The Dukes
Sat Apr 18
Supercross
Cleveland
Sat Apr 18
MXGP of
Trentino
Sun Apr 19
Supercross
Philadelphia
Sat Apr 25
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Sardegna (Italy): EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Riola Sardo
Sardinia, Italy Italy
EMX250 Results

Rider Motos Bike
1 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg Denmark 2 - 1 Husqvarna
2 Francisco Garcia Francisco Garcia Spain 1 - 4 Kawasaki
3 Áron Katona Áron Katona Hungary 7 - 2 KTM
4 Gyan Doensen Gyan Doensen The Netherlands 3 - 5 KTM
5 Sebastian Leok Sebastian Leok Estonia 12 - 3 Husqvarna
6 Andrea Roberti Andrea Roberti Italy 5 - 8 KTM
7 Dani Heitink Dani Heitink The Netherlands 10 - 6 Husqvarna
8 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi Italy 4 - 15 Honda
9 Dean Gregoire Dean Gregoire The Netherlands 16 - 7 Husqvarna
10 Tom Brunet Tom Brunet France 14 - 10 Yamaha
11 Mads Fredsoe Mads Fredsoe Denmark 11 - 13 KTM
12 Mano Faure Mano Faure France 18 - 9 Yamaha
13 Jake Cannon Jake Cannon 6 - 35 Kawasaki
14 Kasimir Hindersson Kasimir Hindersson Finland 8 - 33 KTM
15 Liam Owens Liam Owens Australia 13 - 17 KTM
16 William Askew William Askew United Kingdom 9 - 37 Triumph
17 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins Latvia 24 - 11 Yamaha
18 Vencislav Toshev Vencislav Toshev Bulgaria 23 - 12 Yamaha
19 Emile De Baere Emile De Baere Belgium 37 - 14 Honda
20 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen Belgium 17 - 18 TM
21 Roan Tolsma Roan Tolsma The Netherlands 15 - 24 Husqvarna
22 Leon Rudolph Leon Rudolph Germany 27 - 16 KTM
23 Joe Brookes Joe Brookes United Kingdom 33 - 19 Triumph
24 Alexis Fueri Alexis Fueri France 19 - 26 Beta
25 Brando Rispoli Brando Rispoli Italy 39 - 20 Beta
26 Alessandro Traversini Alessandro Traversini Italy 20 - 21 KTM
27 Eric Rakow Eric Rakow Germany 40 - 22 Triumph
28 Trey Cox Trey Cox South Africa 30 - 23 KTM
29 Ian Ampoorter Ian Ampoorter Belgium 26 - 25 KTM
30 Manuel Carreras Manuel Carreras Spain 29 - 27 KTM
31 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio Brazil DNS - 28 Yamaha
32 Vaclav Janout Vaclav Janout Czechia 28 - 29 KTM
33 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz Chile 25 - 30 Husqvarna
34 Nike Korsbeck Nike Korsbeck Sweden DNS - 31 Triumph
35 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker Austria 32 - 32 KTM
36 Adria Monne Adria Monne Spain 21 - 34 KTM
37 Simone Mancini Simone Mancini Italy 22 - 36 Ducati
38 Cole Mccullough Cole Mccullough Ireland 35 - 38 Yamaha
39 Guus Oomen Guus Oomen The Netherlands 31 - DNS Husqvarna
40 Lyonel Reichl Lyonel Reichl Liechtenstein 34 - DNS KTM
41 Maurizio Scollo Maurizio Scollo Italy 36 - DNS KTM
42 Jarne Bervoets Jarne Bervoets Belgium 38 - DNS Yamaha
