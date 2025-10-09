GNCC
Talladega
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Supercross
Indianapolis
News
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Argentina
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Supercross
Birmingham
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Andalucia
Sun Mar 22
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Tom Vialle
  3. Maxime Renaux
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Guillem Farres
GNCC
Camp Coker Bullet
Sat Mar 28
News
Supercross
Detroit
Sat Mar 28
News
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
News
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
News
2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Andalucia (Spain): MX2 Results

EMX125 & EMX250
Almonte
Almonte, Spain Spain
March 22, 2026

MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:19.366 0.000 Belgium KTM
2 Camden McLellan Camden McLellan 25:22.387 3.021 South Africa Triumph
3 Guillem Farres Guillem Farres 25:24.515 5.149 Spain Triumph
4 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 25:25.934 6.568 Germany KTM
5 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 25:29.327 9.961 Latvia Yamaha
6 Mathis Valin Mathis Valin 25:29.863 10.497 France Kawasaki
7 Liam Everts Liam Everts 25:52.898 33.532 Belgium Husqvarna
8 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 26:01.862 42.496 Latvia Yamaha
9 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 26:04.088 44.722 The Netherlands Kawasaki
10 Jens Walvoort Jens Walvoort 26:11.070 51.704 The Netherlands KTM
11 Valerio Lata Valerio Lata 26:12.172 52.806 Italy Honda
12 Cas Valk Cas Valk 26:29.346 1:09.980 The Netherlands TM
13 Noel Zanocz Noel Zanocz 26:31.064 1:11.698 KTM
14 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 26:44.063 1:24.697 Norway Husqvarna
15 Maxime Grau Maxime Grau 26:51.603 1:32.237 France Honda
16 Scott Smulders Scott Smulders 26:52.750 1:33.384 The Netherlands Husqvarna
17 Ollie Colmer Ollie Colmer 26:58.103 1:38.737 United Kingdom KTM
18 Julius Mikula Julius Mikula 27:10.992 1:51.626 KTM
19 Andrea Rossi Andrea Rossi 27:15.609 1:56.243 Italy KTM
20 Valentino Vazquez Valentino Vazquez 25:40.117 -1 Lap Spain GasGas
21 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen 25:42.798 2.681 The Netherlands Yamaha
22 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 26:35.905 55.788 Brazil KTM
23 Xavier Camps Xavier Camps 27:14.510 1:34.393 Spain GasGas
24 Ilyes Ortiz Ilyes Ortiz 27:17.322 1:37.205 France KTM
25 Tommaso Lodi Tommaso Lodi 27:24.026 -2 Laps Italy Kawasaki
