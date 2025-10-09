2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Andalucia (Spain): MX2 Results EMX125 & EMX250
March 22, 2026
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Sacha Coenen
|25:19.366
|0.000
|KTM
|2
|Camden McLellan
|25:22.387
|3.021
|Triumph
|3
|Guillem Farres
|25:24.515
|5.149
|Triumph
|4
|Simon Längenfelder
|25:25.934
|6.568
|KTM
|5
|Janis Martins Reisulis
|25:29.327
|9.961
|Yamaha
|6
|Mathis Valin
|25:29.863
|10.497
|Kawasaki
|7
|Liam Everts
|25:52.898
|33.532
|Husqvarna
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|26:01.862
|42.496
|Yamaha
|9
|Kay Karssemakers
|26:04.088
|44.722
|Kawasaki
|10
|Jens Walvoort
|26:11.070
|51.704
|KTM
|11
|Valerio Lata
|26:12.172
|52.806
|Honda
|12
|Cas Valk
|26:29.346
|1:09.980
|TM
|13
|Noel Zanocz
|26:31.064
|1:11.698
|KTM
|14
|Pelle Gundersen
|26:44.063
|1:24.697
|Husqvarna
|15
|Maxime Grau
|26:51.603
|1:32.237
|Honda
|16
|Scott Smulders
|26:52.750
|1:33.384
|Husqvarna
|17
|Ollie Colmer
|26:58.103
|1:38.737
|KTM
|18
|Julius Mikula
|27:10.992
|1:51.626
|KTM
|19
|Andrea Rossi
|27:15.609
|1:56.243
|KTM
|20
|Valentino Vazquez
|25:40.117
|-1 Lap
|GasGas
|21
|Lotte Van Drunen
|25:42.798
|2.681
|Yamaha
|22
|Rodolfo Bicalho
|26:35.905
|55.788
|KTM
|23
|Xavier Camps
|27:14.510
|1:34.393
|GasGas
|24
|Ilyes Ortiz
|27:17.322
|1:37.205
|KTM
|25
|Tommaso Lodi
|27:24.026
|-2 Laps
|Kawasaki