Results Archive
GNCC
Talladega
News
Overall Race Results
  1. Steward Baylor
  2. Liam Draper
  3. Ben Kelley
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Brody Johnson
  3. Gavin Simon
Full Results
Supercross
Indianapolis
News
450SX Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX East Results
  1. Cole Davies
  2. Jo Shimoda
  3. Seth Hammaker
Full Results
MXGP of
Argentina
News
MXGP Results
  1. Jeffrey Herlings
  2. Romain Febvre
  3. Tom Vialle
Full Results
MX2 Results
  1. Simon Längenfelder
  2. Guillem Farres
  3. Camden McLellan
Full Results
Supercross
Birmingham
News
450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
Full Results
Upcoming
MXGP of
Andalucia
Sun Mar 22
News
MXGP Qualifying Race Results
  1. Lucas Coenen
  2. Tom Vialle
  3. Maxime Renaux
Full Results
MX2 Qualifying Race Results
  1. Sacha Coenen
  2. Camden McLellan
  3. Guillem Farres
Full Results
Upcoming
GNCC
Camp Coker Bullet
Sat Mar 28
News
Upcoming
Supercross
Detroit
Sat Mar 28
News
Upcoming
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
News
Upcoming
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
News
Full Schedule

2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Andalucia (Spain): EMX250 Results

EMX125 & EMX250
Almonte
Almonte, Spain Spain
March 22, 2026

EMX250 Race 1 Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia 29:57.263 0.000 Spain Kawasaki
2 Jake Cannon Jake Cannon 30:08.699 11.436 Kawasaki
3 William Askew William Askew 30:15.150 17.887 United Kingdom Triumph
4 Mads Fredsoe Mads Fredsoe 30:21.428 24.165 Denmark KTM
5 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins 30:48.581 51.318 Latvia Yamaha
6 Alexis Fueri Alexis Fueri 30:49.118 51.855 France Beta
7 Gyan Doensen Gyan Doensen 30:49.887 52.624 The Netherlands KTM
8 Francesco Bellei Francesco Bellei 30:52.723 55.460 Italy KTM
9 Mano Faure Mano Faure 30:53.519 56.256 France Yamaha
10 Tom Brunet Tom Brunet 31:03.948 1:06.685 France Yamaha
11 Adria Monne Adria Monne 31:06.182 1:08.919 Spain GasGas
12 Liam Owens Liam Owens 31:07.464 1:10.201 Australia KTM
13 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg 31:08.609 1:11.346 Denmark Husqvarna
14 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi 31:09.412 1:12.149 Italy Honda
15 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker 31:11.655 1:14.392 Austria KTM
16 Roan Tolsma Roan Tolsma 31:12.698 1:15.435 The Netherlands Husqvarna
17 Lyonel Reichl Lyonel Reichl 31:14.920 1:17.657 Liechtenstein KTM
18 Guus Oomen Guus Oomen 31:16.898 1:19.635 The Netherlands Husqvarna
19 Jarne Bervoets Jarne Bervoets 31:20.532 1:23.269 Belgium Yamaha
20 Sebastian Leok Sebastian Leok 31:21.516 1:24.253 Estonia Husqvarna
21 Leon Rudolph Leon Rudolph 31:25.241 1:27.978 Germany KTM
22 Simone Mancini Simone Mancini 31:27.763 1:30.500 Italy Ducati
23 August Frisk August Frisk 31:28.730 1:31.467 Sweden KTM
24 Andrea Roberti Andrea Roberti 31:29.636 1:32.373 Italy KTM
25 Joe Brookes Joe Brookes 31:31.709 1:34.446 United Kingdom Triumph
26 Filippo Mantovani Filippo Mantovani 31:33.036 1:35.773 Italy KTM
27 Dean Gregoire Dean Gregoire 31:36.392 1:39.129 The Netherlands Husqvarna
28 Adrien Petit Adrien Petit 31:37.337 1:40.074 France Yamaha
29 Cole Mccullough Cole Mccullough 31:40.179 1:42.916 Ireland Yamaha
30 Ian Ampoorter Ian Ampoorter 31:44.393 1:47.130 Belgium KTM
31 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio 31:45.691 1:48.428 Brazil Yamaha
32 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz 31:52.212 1:54.949 Chile Husqvarna
33 Manuel Carreras Manuel Carreras 29:58.679 -1 Lap Spain KTM
34 Maxime Lucas Maxime Lucas 29:59.732 1.053 Belgium KTM
35 Áron Katona Áron Katona 21:01.101 -7 Laps Hungary KTM
36 Eric Rakow Eric Rakow 13:56.379 -9 Laps Germany Triumph
37 Bruno Miro Bruno Miro 30:19.936 21.257 Spain GasGas
38 Salvador Perez Salvador Perez 14:07.627 11.248 Spain Yamaha
39 Brando Rispoli Brando Rispoli 12:13.111 -10 Laps Italy Beta
40 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 12:19.853 -11 Laps Belgium TM
DNS Emile De Baere Emile De Baere Belgium Honda
DNS Casper Lindmark Casper Lindmark Sweden Husqvarna
