2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Andalucia (Spain): EMX250 Results EMX125 & EMX250
March 22, 2026
EMX250 Race 1 Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|29:57.263
|0.000
|Kawasaki
|2
|Jake Cannon
|30:08.699
|11.436
|Kawasaki
|3
|William Askew
|30:15.150
|17.887
|Triumph
|4
|Mads Fredsoe
|30:21.428
|24.165
|KTM
|5
|Jekabs Kubulins
|30:48.581
|51.318
|Yamaha
|6
|Alexis Fueri
|30:49.118
|51.855
|Beta
|7
|Gyan Doensen
|30:49.887
|52.624
|KTM
|8
|Francesco Bellei
|30:52.723
|55.460
|KTM
|9
|Mano Faure
|30:53.519
|56.256
|Yamaha
|10
|Tom Brunet
|31:03.948
|1:06.685
|Yamaha
|11
|Adria Monne
|31:06.182
|1:08.919
|GasGas
|12
|Liam Owens
|31:07.464
|1:10.201
|KTM
|13
|Nicolai Skovbjerg
|31:08.609
|1:11.346
|Husqvarna
|14
|Nicolò Alvisi
|31:09.412
|1:12.149
|Honda
|15
|Maximilian Ernecker
|31:11.655
|1:14.392
|KTM
|16
|Roan Tolsma
|31:12.698
|1:15.435
|Husqvarna
|17
|Lyonel Reichl
|31:14.920
|1:17.657
|KTM
|18
|Guus Oomen
|31:16.898
|1:19.635
|Husqvarna
|19
|Jarne Bervoets
|31:20.532
|1:23.269
|Yamaha
|20
|Sebastian Leok
|31:21.516
|1:24.253
|Husqvarna
|21
|Leon Rudolph
|31:25.241
|1:27.978
|KTM
|22
|Simone Mancini
|31:27.763
|1:30.500
|Ducati
|23
|August Frisk
|31:28.730
|1:31.467
|KTM
|24
|Andrea Roberti
|31:29.636
|1:32.373
|KTM
|25
|Joe Brookes
|31:31.709
|1:34.446
|Triumph
|26
|Filippo Mantovani
|31:33.036
|1:35.773
|KTM
|27
|Dean Gregoire
|31:36.392
|1:39.129
|Husqvarna
|28
|Adrien Petit
|31:37.337
|1:40.074
|Yamaha
|29
|Cole Mccullough
|31:40.179
|1:42.916
|Yamaha
|30
|Ian Ampoorter
|31:44.393
|1:47.130
|KTM
|31
|Bernardo Tiburcio
|31:45.691
|1:48.428
|Yamaha
|32
|Cesar Paine Diaz
|31:52.212
|1:54.949
|Husqvarna
|33
|Manuel Carreras
|29:58.679
|-1 Lap
|KTM
|34
|Maxime Lucas
|29:59.732
|1.053
|KTM
|35
|Áron Katona
|21:01.101
|-7 Laps
|KTM
|36
|Eric Rakow
|13:56.379
|-9 Laps
|Triumph
|37
|Bruno Miro
|30:19.936
|21.257
|GasGas
|38
|Salvador Perez
|14:07.627
|11.248
|Yamaha
|39
|Brando Rispoli
|12:13.111
|-10 Laps
|Beta
|40
|Douwe Van Mechgelen
|12:19.853
|-11 Laps
|TM
|DNS
|Emile De Baere
|Honda
|DNS
|Casper Lindmark
|Husqvarna