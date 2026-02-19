Results Archive
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Jonathan Girroir
  2. Jordan Ashburn
  3. Nicholas Defeo
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Angus Riordan
  3. Jason T Tino
Full Results
Supercross
Seattle
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Cooper Webb
  3. Justin Cooper
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Max Anstie
Full Results
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
Full Entry List
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
Full Schedule
Photo Gallery: MX6 Racing Team 2026 Photoshoot

Photo Gallery: MX6 Racing Team 2026 Photoshoot

February 19, 2026, 12:30pm
Arlington, TX ArlingtonMonster Energy AMA Supercross Championship

The MX6 Racing Kawasaki team has revealed their roster and team photos ahead of the 2026 Monster Energy AMA Supercross 250SX East Division opener.

Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through the MX6 Racing photo shoot. The photos by Align Media.

Make sure to click the images to view them full screen.

The Riders

250SX East

#53 Henry Miller
#65 Marshal Weltin
#77 Derek Kelley
#85 Alexander Fedortsov

SMX Next

#373 Gavin Betts

  • #53 Henry Miller
    #53 Henry Miller Align Media
  • #65 Marshal Weltin
    #65 Marshal Weltin Align Media
  • #77 Derek Kelley
    #77 Derek Kelley Align Media
  • #85 Alexander Fedortsov
    #85 Alexander Fedortsov Align Media
  • #373 Gavin Betts
    #373 Gavin Betts Align Media

The Riders in Action

  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_068
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_068 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_069
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_069 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_070
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_070 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_071
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_071 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_072
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_072 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_073
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_073 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_074
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_074 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_075
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_075 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_076
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_076 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_077
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_077 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_078
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_078 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_079
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_079 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_080
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_080 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_081
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_081 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_082
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_082 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_083
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_083 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_084
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_084 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_085
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_085 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_086
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_086 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_087
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_087 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_088
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_088 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_089
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_089 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_090
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_090 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_091
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_091 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_092
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_092 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_093
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_093 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_094
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_094 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_095
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_095 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_096
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_096 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_097
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_097 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_098
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_098 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_099
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_099 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_100
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_100 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_101
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_101 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_102
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_102 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_103
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_103 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_104
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_104 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_105
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_105 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_106
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_106 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_107
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_107 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_108
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_108 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_109
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_109 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_110
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_110 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_112
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_112 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_113
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_113 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_116
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_116 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_117
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_117 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_118
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_118 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_119
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_119 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_121
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_121 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_122
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_122 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_126
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_126 Align Media

The Bikes

  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_005
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_005 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_006
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_006 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_007
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_007 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_008
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_008 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_009
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_009 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_010
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_010 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_011
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_011 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_012
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_012 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_013
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_013 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_014
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_014 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_015
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_015 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_016
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_016 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_017
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_017 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_018
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_018 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_042
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_042 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_043
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_043 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_044
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_044 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_045
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_045 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_046
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_046 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_047
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_047 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_048
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_048 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_049
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_049 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_050
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_050 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_051
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_051 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_055
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_055 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_059
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_059 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_032
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_032 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_039
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_039 Align Media

The Team

  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_033
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_033 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_034
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_034 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_035
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_035 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_036
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_036 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_037
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_037 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_038
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_038 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_040
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_040 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_041
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_041 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_064
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_064 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_065
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_065 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_066
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_066 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_067
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_067 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_020
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_020 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_021
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_021 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_022
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_022 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_023
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_023 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_024
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_024 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_026
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_026 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_027
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_027 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_029
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_029 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_031
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_031 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_052
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_052 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_053
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_053 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_054
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_054 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_057
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_057 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_058
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_058 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_061
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_061 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_062
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_062 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_063
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_063 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_106
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_106 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_107
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_107 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_114
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_114 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_115
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_115 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_120
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_120 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_123
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_123 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_124
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_124 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_127
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_127 Align Media

The Shop

  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_001
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_001 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_002
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_002 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_003
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_003 Align Media
  • 2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_004
    2026_MX6_Team_Shoot_Align_Media_004 Align Media
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted