450SX Main Event Results
  1. Hunter Lawrence
  2. Ken Roczen
  3. Eli Tomac
250SX Showdown Main Event Results
  1. Cole Davies
  2. Haiden Deegan
  3. Seth Hammaker
MXGP of
Andalucia
MXGP Results
  1. Lucas Coenen
  2. Jeffrey Herlings
  3. Tim Gajser
MX2 Results
  1. Camden McLellan
  2. Simon Längenfelder
  3. Sacha Coenen
GNCC
Camp Coker Bullet
Sat Mar 28
Supercross
Detroit
Sat Mar 28
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Aaron Plessinger
250SX East Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Coty Schock
  3. Nate Thrasher
MXGP of
Switzerland
Sun Mar 29
Supercross
St. Louis
Sat Apr 4
2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Detroit: 450SX Results

250SX East
KTM Junior SX
Ford Field
Detroit, MI United States
March 28, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: March 26 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ250F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis
Dylan Ferrandis 		New Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
66 Cole Thompson Cole Thompson New Brigden, ON Canada Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
118 Cheyenne Harmon Cheyenne Harmon Ovilla, TX United States Kawasaki KX450
123 Anthony Rodriguez Anthony Rodriguez Caracacus, Venezuela Venezuela KTM 450 SX-F
129 Lane Shaw Lane Shaw New Alvin, TX United States KTM 450 SX-F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
208 Logan Leitzel Logan Leitzel New Dillsburg, PA United States Kawasaki KX450
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z250
411 Scott Meshey Scott Meshey Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX250
637 Robert Piazza Robert Piazza New Easton, PA United States Yamaha YZ450F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
734 Dayton Briggs Dayton Briggs New Riverside, CA United States KTM 450 SX-F
784 Cade Clason Cade Clason Arcadia, OH United States Kawasaki KX450
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo New Brantford, ON Canada GASGAS MC 350F
824 Carter Stephenson Carter Stephenson New Rolla, MO United States Kawasaki KX450SR
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
891 Justin Bogle Justin Bogle Cushing, OK United States Suzuki RM-Z450
996 Preston Taylor Preston Taylor Hastings, NE United States Kawasaki KX450
