Revised: January 22 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 1
| Haiden Deegan
| Updated
| Temecula, CA
| Yamaha YZ250F
| 19
| Max Vohland
|
| Sacramento, CA
| Yamaha YZ250F
| 23
| Michael Mosiman
|
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 29
| Chance Hymas
|
| Pocatello, ID
| Honda CRF250R Works Edition
| 34
| Ryder DiFrancesco
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 40
| Parker Ross
|
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
|
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
|
Lux Turner
|
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
|
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
|
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 60
|
Hunter Yoder
|
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 61
| Max Anstie
|
| Newbury, England, United Kingdom
| Yamaha YZ250F
| 70
| Anthony Bourdon
|
| Hossegor, France
| Kawasaki KX250
| 71
| Carson Mumford
|
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 83
| Justin Rodbell
|
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF250R
| 113
| Braden Spangle
|
| Spokane, WA
| Yamaha YZ250F
| 129
| Lane Shaw
|
| Alvin, TX
| Kawasaki KX250
| 131
| Crockett Myers
|
| Navasota, TX
| Suzuki RM-Z250
| 137
| Ayden Shive
|
| Dade City, FL
| KTM 250 SX-F
| 142
| Cameron McAdoo
|
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 154
| Leo Tucker
|
| East Dubuque, IL
| Yamaha YZ250F
| 155
| Dylan Cunha
| New
| Modesto, CA
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 158
| Tre Fierro III
|
| El paso, TX
| Yamaha YZ250F
| 173
| Hunter Schlosser
| New
| El Paso, TX
| Honda CRF250R
| 175
| Kaden Lewis
|
| Kingman, AZ
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 197
| Brian Saunier
|
| Cairo, GA
| KTM 250 SX-F
| 204
| Paul Bloy
|
| Germany
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 214
| Tyler Gibbs
|
| Deroche, BC
| Yamaha YZ250F
| 224
| Joshua Varize
|
| Perris, CA
| Kawasaki KX250
| 237
| Robbie Wageman
|
| Newhall, CA
| Yamaha YZ250F
| 245
| Matti Jorgensen
|
| Helirod, Denmark
| Honda CRF250R Works Edition
| 260
| Nico Koch
|
| Germany
| KTM 250 SX-F
| 284
| Lorenzo Camporese
|
| Campodarsego, Italy
| Kawasaki KX250
| 310
| Kai Aiello
|
| Temecula, CA
| Husqvarna FC 250
| 316
| Ty Freehill
|
| Rescue, CA
| Honda CRF250R
| 344
| Justin Aragaki
|
| Morgan Hill, CA
| Husqvarna FC 250
| 346
| Charles Tolleson IV
|
| Crosby, TX
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 388
| Brandon Ray
|
| Fremont, CA
| Triumph TF 250-X
| 425
| Reven Gordon
|
| Murrieta, CA
| Kawasaki KX250
| 461
| Hayden Robinson
|
| Menifee, CA
| Kawasaki KX250
| 501
| Scotty Wennerstrom
|
| Tyler, TX
| KTM 250 SX-F
| 512
| Austin Cozadd
|
| Attalla, AL
| Yamaha YZ250F
| 585
| Blake Davies
|
| Mission, BC
| Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
| 645
| Colby Copp
|
| Los Banos, CA
| Honda CRF250R
| 672
| Brandon Pederson
|
| Los Fresnos, TX
| Kawasaki KX250
| 674
| Carson Millikan
|
| Sunrise, AZ
| Yamaha YZ250F
| 800
| Preston Masciangelo
|
| Brantford, ON
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 805
| Vincent Varola
|
| Simi Valley, CA
| Yamaha YZ250F
| 858
| Clement Briatte
|
| France
| KTM 250 SX-F
| 873
| Ronnie Orres
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 877
| Anthony Castaneda
|
| North Fork, CA
| Yamaha YZ250F
| 900
| Keegan Rowley
|
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F
| 964
| Dominique Thury
|
| Schneeberg, Germany
| Yamaha YZ250F