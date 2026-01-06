The Troy Lee Designs Red Bull Ducati Factory Racing Team has finally revealed its Ducati Desmo450 MX ahead of the 2026 Monster Energy AMA Supercross opener. Justin Barcia and Dylan Ferrandis will pilot the Italian machine during its debut AMA Supercross season, starting this weekend.
Check out the bikes, the gear, the graphics, and the riders themselves through the factory Ducati photo shoot. All photos courtesy of Ducati.
Make sure to click the images to view them full screen.
The Riders
450SMX
#14 Dylan Ferrandis
#51 Justin Barcia
The Riders in Action
#14 Dylan Ferrandis
#51 Justin Barcia
The Bikes
26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_01 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_02 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_03 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_04 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_05 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_06 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_07 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_08 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_09 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_10 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_11 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_12 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_13 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_14 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_15 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_16 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_17 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_18 26_TLD_RED BULL DUCATI_BIKE DETAILS_19 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_01
The Team
26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_02 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_03 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_04 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_05 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_06 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_07 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_08 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_09 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_10 26_TLD_RED BULL DUCATI_TEAM_11