2026 Progressive GNCC Racing Big Buck: XC2 Pro Results MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Live Now
XC2 Pro Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Nicholas Defeo
|02:57:51.660
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|2
|Josh Toth
|03:01:28.270
|Winstead, CT
|Kawasaki
|3
|Angus Riordan
|03:02:51.500
|Australia
|KTM
|4
|Grant Davis
|03:06:45.719
|Meshoppen, PA
|KTM
|5
|Cody J Barnes
|03:07:12.732
|Sterling, IL
|Honda
|6
|Jhak Walker
|03:10:02.676
|Morrisonville, IL
|Beta
|7
|Brody Johnson
|03:10:06.739
|Landrum, SC
|Honda
|8
|Jason T Tino
|03:15:31.250
|Phillipsburg, NJ
|GasGas
|9
|Jesse Ansley
|03:23:07.255
|Myakka City, FL
|Kawasaki
|10
|Jonathan Johnson
|03:26:30.100
|Landrum, SC
|Honda
|11
|Hunter D Bush
|03:30:10.294
|Sciota, PA
|Kawasaki
|12
|Toby D Cleveland
|02:43:29.139
|Erin, NY
|Husqvarna
|13
|Brandon Gregoire
|03:05:42.707
|Monson, MA
|Yamaha
|14
|Kenneth Held
|03:18:24.736
|Tabernacle, NJ
|Honda
|15
|Zachary N Davidson
|03:49:38.330
|Iron Station, NC
|Husqvarna
|16
|Dakoda L Devore
|01:14:59.954
|Uhrichsville, OH
|Husqvarna
|17
|Dominick Morse
|01:15:48.839
|Newark Valley, NY
|Husqvarna
|18
|Jason C Lipscomb
|01:16:41.815
|Parkersburg, WV
|Yamaha
|19
|Michael A Delosa
|00:38:14.810
|Gillett, PA
|Yamaha