Results Archive
Supercross
Houston
News
450SX Results
  1. Cooper Webb
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Live Now
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Josh Toth
  3. Angus Riordan
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Josh Toth
  3. Angus Riordan
Full Results
Live Now
Supercross
Seattle
News
450SX Combined Qualifying Results
  1. Jorge Prado
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Combined Qualifying Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Michael Mosiman
Full Results
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Big Buck: XC2 Pro Results

MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Big Buck Farm
Union, SC United States
Live Now

XC2 Pro Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:57:51.660 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
2 Josh Toth Josh Toth 03:01:28.270 Winstead, CT United States Kawasaki
3 Angus Riordan Angus Riordan 03:02:51.500 Australia Australia KTM
4 Grant Davis Grant Davis 03:06:45.719 Meshoppen, PA United States KTM
5 Cody J Barnes Cody J Barnes 03:07:12.732 Sterling, IL United States Honda
6 Jhak Walker Jhak Walker 03:10:02.676 Morrisonville, IL United States Beta
7 Brody Johnson Brody Johnson 03:10:06.739 Landrum, SC United States Honda
8 Jason T Tino Jason T Tino 03:15:31.250 Phillipsburg, NJ United States GasGas
9 Jesse Ansley Jesse Ansley 03:23:07.255 Myakka City, FL United States Kawasaki
10 Jonathan Johnson Jonathan Johnson 03:26:30.100 Landrum, SC United States Honda
11 Hunter D Bush Hunter D Bush 03:30:10.294 Sciota, PA United States Kawasaki
12 Toby D Cleveland Toby D Cleveland 02:43:29.139 Erin, NY United States Husqvarna
13 Brandon Gregoire Brandon Gregoire 03:05:42.707 Monson, MA United States Yamaha
14 Kenneth Held Kenneth Held 03:18:24.736 Tabernacle, NJ United States Honda
15 Zachary N Davidson Zachary N Davidson 03:49:38.330 Iron Station, NC United States Husqvarna
16 Dakoda L Devore Dakoda L Devore 01:14:59.954 Uhrichsville, OH United States Husqvarna
17 Dominick Morse Dominick Morse 01:15:48.839 Newark Valley, NY United States Husqvarna
18 Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb 01:16:41.815 Parkersburg, WV United States Yamaha
19 Michael A Delosa Michael A Delosa 00:38:14.810 Gillett, PA United States Yamaha
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted