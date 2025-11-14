Results Archive
2026 Progressive GNCC Racing
Big Buck: Overall Results

MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Big Buck Farm
Union, SC United States
Live Now

Overall Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Nicholas Defeo Nicholas Defeo 02:57:51.660 Myrtle Beach, SC United States Kawasaki
2 Josh Toth Josh Toth 03:01:28.270 Winstead, CT United States Kawasaki
3 Angus Riordan Angus Riordan 03:02:51.500 Australia Australia KTM
4 Ben Kelley Ben Kelley 03:03:23.259 Harwinton, CT United States KTM
5 Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham 03:05:56.277 Murray City, OH United States Honda
6 Gavin J Simon Gavin J Simon 03:06:02.959 Donalds, SC United States Husqvarna
7 Lyndon Snodgrass Lyndon Snodgrass 03:06:43.228 Australia Australia Husqvarna
8 Grant Davis Grant Davis 03:06:45.719 Meshoppen, PA United States KTM
9 Cody J Barnes Cody J Barnes 03:07:12.732 Sterling, IL United States Honda
10 Michael Witkowski Michael Witkowski 03:07:33.355 North Liberty, IN United States Honda
11 Josh Strang Josh Strang 03:07:54.817 Inverell, Australia Australia Beta
12 Jhak Walker Jhak Walker 03:10:02.676 Morrisonville, IL United States Beta
13 Brody Johnson Brody Johnson 03:10:06.739 Landrum, SC United States Honda
14 Kailub Russell Kailub Russell 03:13:47.970 Boonville, NC United States Yamaha
15 Lane Whitmer Lane Whitmer 03:15:17.299 Amity, PA United States GasGas
16 Jason T Tino Jason T Tino 03:15:31.250 Phillipsburg, NJ United States GasGas
17 Ryder Lafferty Ryder Lafferty 03:18:36.092 Millville, NJ United States Honda
18 Will C Sievenpiper Will C Sievenpiper 03:18:40.998 Cumming, GA United States Kawasaki
19 Caleb R Wood Caleb R Wood 03:19:36.219 Donalds, SC United States Kawasaki
20 Jesse Ansley Jesse Ansley 03:23:07.255 Myakka City, FL United States Kawasaki
29 Jonathan Girroir Jonathan Girroir 03:34:53.370 Southwick, MA United States KTM
33 Jordan Ashburn Jordan Ashburn 02:27:55.099 Cookeville, TN United States GasGas
88 Steward Baylor Steward Baylor 01:48:28.095 Belton, SC United States Kawasaki
89 Ricky Russell Ricky Russell 01:49:24.979 Duvall, WA United States TRI
90 Liam Draper Liam Draper 01:50:05.439 Auckland, New Zealand New Zealand Yamaha
91 Thad Duvall Thad Duvall 01:52:59.047 Williamstown, WV United States KTM
149 Craig Delong Craig Delong 01:11:33.594 Morgantown, PA United States Husqvarna
