2026 Progressive GNCC Racing Big Buck: Overall Results MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Overall Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Hometown
|Bike
|1
|Nicholas Defeo
|02:57:51.660
|Myrtle Beach, SC
|Kawasaki
|2
|Josh Toth
|03:01:28.270
|Winstead, CT
|Kawasaki
|3
|Angus Riordan
|03:02:51.500
|Australia
|KTM
|4
|Ben Kelley
|03:03:23.259
|Harwinton, CT
|KTM
|5
|Joseph R Cunningham
|03:05:56.277
|Murray City, OH
|Honda
|6
|Gavin J Simon
|03:06:02.959
|Donalds, SC
|Husqvarna
|7
|Lyndon Snodgrass
|03:06:43.228
|Australia
|Husqvarna
|8
|Grant Davis
|03:06:45.719
|Meshoppen, PA
|KTM
|9
|Cody J Barnes
|03:07:12.732
|Sterling, IL
|Honda
|10
|Michael Witkowski
|03:07:33.355
|North Liberty, IN
|Honda
|11
|Josh Strang
|03:07:54.817
|Inverell, Australia
|Beta
|12
|Jhak Walker
|03:10:02.676
|Morrisonville, IL
|Beta
|13
|Brody Johnson
|03:10:06.739
|Landrum, SC
|Honda
|14
|Kailub Russell
|03:13:47.970
|Boonville, NC
|Yamaha
|15
|Lane Whitmer
|03:15:17.299
|Amity, PA
|GasGas
|16
|Jason T Tino
|03:15:31.250
|Phillipsburg, NJ
|GasGas
|17
|Ryder Lafferty
|03:18:36.092
|Millville, NJ
|Honda
|18
|Will C Sievenpiper
|03:18:40.998
|Cumming, GA
|Kawasaki
|19
|Caleb R Wood
|03:19:36.219
|Donalds, SC
|Kawasaki
|20
|Jesse Ansley
|03:23:07.255
|Myakka City, FL
|Kawasaki
|29
|Jonathan Girroir
|03:34:53.370
|Southwick, MA
|KTM
|33
|Jordan Ashburn
|02:27:55.099
|Cookeville, TN
|GasGas
|88
|Steward Baylor
|01:48:28.095
|Belton, SC
|Kawasaki
|89
|Ricky Russell
|01:49:24.979
|Duvall, WA
|TRI
|90
|Liam Draper
|01:50:05.439
|Auckland, New Zealand
|Yamaha
|91
|Thad Duvall
|01:52:59.047
|Williamstown, WV
|KTM
|149
|Craig Delong
|01:11:33.594
|Morgantown, PA
|Husqvarna