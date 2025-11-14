Results Archive
Supercross
Houston
News
450SX Results
  1. Cooper Webb
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Live Now
GNCC
Big Buck
News
Overall Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Josh Toth
  3. Angus Riordan
Full Results
XC2 Pro Race Results
  1. Nicholas Defeo
  2. Josh Toth
  3. Angus Riordan
Full Results
Live Now
Supercross
Seattle
News
450SX Combined Qualifying Results
  1. Jorge Prado
  2. Eli Tomac
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Combined Qualifying Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Michael Mosiman
Full Results
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
Upcoming
GNCC
Wild Boar
Sat Feb 28
News
Upcoming
Supercross
Daytona
Sat Feb 28
News
Full Schedule

2026 Progressive GNCC Racing
Big Buck: WXC Results

MODIFIED WEEKEND SCHEDULE
Big Buck Farm
Union, SC United States
Live Now

WXC Race Results

Rider Time Interval Best Lap Hometown Bike
1 Rachael Archer Rachael Archer 02:10:55.538 New Zealand New Zealand Kawasaki
2 Shelby Turner Shelby Turner 02:20:09.977 Barons, AB Canada GasGas
3 Korie Steede Korie Steede 02:20:53.650 Beloit, OH United States Husqvarna
4 Brandy Richards Brandy Richards 02:23:11.319 Lake Havasu City, AZ United States KTM
5 Tayla Jones Tayla Jones 02:26:45.579 Yass, Australia Australia Honda
6 Addison J Elliott Addison J Elliott 03:08:02.539 Lascassas, TN United States Kawasaki
7 Ellie L Winland Ellie L Winland 03:11:28.939 Zanesville, OH United States Yamaha
8 Ava Silvestri Ava Silvestri 02:00:21.269 Redwood City, CA United States GasGas
9 Addison Harris Addison Harris 02:15:36.050 Smithfield, RI United States KTM
10 Carly Lee Carly Lee 01:17:53.974 Millville, NJ United States KTM
11 Rachel Gutish Rachel Gutish 00:27:42.416 Terre Haute, IN United States Sherco
12 Allie L Roland Allie L Roland 01:04:55.432 Raeford, NC United States KTM
Read Now
April 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The April 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted