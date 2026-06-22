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Motocross, WMX
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450 Results
  1. Jett Lawrence
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250 Results
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WMX Results
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Motocross, WMX
High Point
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Sat Jun 27
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Sun Jun 28
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Motocross
RedBud
Sat Jul 4
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South Africa
Sun Jul 5
News
Full Schedule
Wake-Up Call

Wake-Up Call

June 22, 2026, 8:00am
Italy, Tuscany MXGP of ItalyFIM Motocross World Championship

AMA Pro Motocross Championship

Round 4 (of 11) - High Point National in Pennsylvania

WMX

High Point - WMX

June 20, 2026
High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 5 - 1 Honda CRF250R Works Edition
2 Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 3 - 2 Yamaha YZ250F
3 Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands The Netherlands 2 - 4 Yamaha YZ250F
4 Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 4 - 3 Honda CRF250R
5 Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 6 - 5 Yamaha YZ250F
6 Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia 7 - 6 Kawasaki KX250
7 Jamie Astudillo Jamie Astudillo Gilbertsville, PA United States 9 - 7 GasGas MC 250F Factory Edition
8 Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia 11 - 8 Yamaha YZ250F
9 Mayla Herrick Mayla Herrick Thornton, CO United States 1 - 29 Honda CRF250R
10 Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States 10 - 10 KTM 250 SX-F Factory Edition
Full Results
Motocross

High Point - 250

June 20, 2026
High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 1 - 1 Yamaha YZ250F
2 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 2 - 2 KTM 250 SX-F Factory Edition
3 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 3 - 4 Honda CRF250R Works Edition
4 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 6 - 5 Kawasaki KX250
5 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 10 - 3 Yamaha YZ250F
6 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 7 - 6 Husqvarna FC 250 Factory Edition
7 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States 4 - 11 Husqvarna FC 250 Factory Edition
8 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States 9 - 9 Yamaha YZ250F
9 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 13 - 8 Honda CRF250R Works Edition
10 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States 12 - 10 Yamaha YZ250F
Full Results
Motocross

High Point - 450

June 20, 2026
High Point Raceway
Mt. Morris, PA United States
Rider Hometown Motos Bike
1 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 1 - 1 Honda CRF450R Works Edition
2 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 2 - 2 Honda CRF450R Works Edition
3 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 4 - 3 Yamaha YZ450F
4 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 3 - 5 KTM 450 SX-F Factory Edition
5 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 6 - 4 KTM 450 SX-F Factory Edition
6 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 5 - 6 Kawasaki KX450SR
7 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark 8 - 8 Triumph TF 450-X
8 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States 10 - 7 Husqvarna FC 450 Factory Edition
9 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States 9 - 13 Triumph TF 450-X
10 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland 14 - 11 Yamaha YZ450F
Full Results

Championship Standings

WMX

WMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Lachlan Turner Lachlan Turner Gardnerville, NV United States 132
2Charli Cannon Charli Cannon Maroochy River, Australia Australia 123
3Jordan Jarvis Jordan Jarvis Clayton, NC United States 102
4Mikayla Nielsen Mikayla Nielsen Riverside, CA United States 101
5Taylah McCutcheon Taylah McCutcheon Australia Australia 99
6Emma Milesevic Emma Milesevic Australia Australia 83
7Piper Bell Piper Bell Sault Sainte Marie, MI United States 77
8Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands The Netherlands 74
9Lilly-Ann Pettus Lilly-Ann Pettus Hanceville, AL United States 74
10Ava Silvestri Ava Silvestri Redwood City, CA United States 59
Full Standings
Motocross

250 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 150
2Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 149
3Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States 148
4Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 143
5Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 134
6Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 111
7Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia 101
8Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 101
9Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States 90
10Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States 73
Full Standings
Motocross

450 Standings - 2026

PositionRider Hometown Points
1Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia 182
2Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 180
3Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 144
4Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 122
5R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States 121
6Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 116
7Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States 102
8Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 97
9Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark 94
10Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 83
Full Standings
SuperMotocross

450SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Projected Points
1Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia 526 25
2Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States 398 22
3Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany 349 20
4Justin Cooper
Justin Cooper 		Cold Spring Harbor, NY United States 323 18
5Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain 311 17
6Chase Sexton
Chase Sexton 		La Moille, IL United States 298 16
7Eli Tomac
Eli Tomac 		Cortez, CO United States 275 15
8Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France 272 14
9Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States 258 13
10Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States 223 12
Full Standings
SuperMotocross

250SMX Standings - 2026

PositionRider Hometown Qualifying Points Projected Points
1Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand 374 25
2Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States 327 22
3Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States 314 20
4Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States 275 18
5Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan 249 17
6Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States 233 16
7Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States 206 15
8Daxton Bennick
Daxton Bennick 		Morganton, NC United States 184 14
9Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States 173 13
10Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States 173 12
Full Standings

FIM World Motocross Championship (MXGP)

MXGP

MXGP of Italy - MXGP

June 21, 2026
Montevarchi
Italy, Tuscany Italy
Rider Motos Bike
1 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 1 - 2 Honda
2 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 3 - 3 KTM
3 Maxime Renaux Maxime Renaux France 2 - 6 Yamaha
4 Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 7 - 4 KTM
5 Romain Febvre Romain Febvre France 6 - 5 Kawasaki
6 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen South Africa 4 - 10 Ducati
7 Tom Vialle Tom Vialle France 5 - 9 Honda
8 Jan Pancar Jan Pancar Slovenia 8 - 7 KTM
9 Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 21 - 1 Yamaha
10 Pauls Jonass Pauls Jonass Latvia 10 - 8 Kawasaki
Full Results
MXGP

MXGP of Italy - MX2

June 21, 2026
Montevarchi
Italy, Tuscany Italy
Rider Motos Bike
1 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 2 - 2 KTM
2 Guillem Farres Guillem Farres Spain 1 - 5 Triumph
3 Camden McLellan Camden McLellan South Africa 7 - 1 Triumph
4 Liam Everts Liam Everts Belgium 4 - 3 Husqvarna
5 Mathis Valin Mathis Valin France 5 - 4 Kawasaki
6 Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 3 - 12 KTM
7 Julius Mikula Julius Mikula 6 - 8 KTM
8 Maxime Grau Maxime Grau France 9 - 7 Honda
9 Valerio Lata Valerio Lata Italy 11 - 6 Honda
10 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 8 - 9 Yamaha
Full Results
MXGP

MXGP of Italy - EMX250

June 21, 2026
Montevarchi
Italy, Tuscany Italy
Rider Motos Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia Spain 1 - 1 Kawasaki
2 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio Brazil 3 - 2 Yamaha
3 Alexis Fueri Alexis Fueri France 7 - 4 Beta
4 Francesco Bellei Francesco Bellei Italy 8 - 7 KTM
5 Manuel Carreras Manuel Carreras Spain 11 - 6 GasGas
6 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi Italy 9 - 8 Honda
7 Jake Cannon Jake Cannon 6 - 11 Kawasaki
8 Simone Mancini Simone Mancini Italy 4 - 14 Ducati
9 Niccolo Mannini Niccolo Mannini Italy 10 - 9 Triumph
10 Liam Owens Liam Owens Australia 2 - 37 KTM
Full Results
MXGP

MXGP Standings - 2026

PositionRider Projected Points
1Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium 449
2Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings The Netherlands 393
3Romain Febvre Romain Febvre France 347
4Tim Gajser Tim Gajser Slovenia 329
5Maxime Renaux Maxime Renaux France 305
6Andrea Adamo Andrea Adamo Italy 281
7Kay de Wolf Kay de Wolf The Netherlands 273
8Ruben Fernandez Ruben Fernandez Spain 264
9Tom Vialle Tom Vialle France 249
10Pauls Jonass Pauls Jonass Latvia 200
Full Standings
MXGP

MX2 Standings - 2026

PositionRider Projected Points
1Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium 436
2Guillem Farres Guillem Farres Spain 390
3Camden McLellan Camden McLellan South Africa 373
4Simon Längenfelder Simon Längenfelder Germany 372
5Liam Everts Liam Everts Belgium 354
6Mathis Valin Mathis Valin France 352
7Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis Latvia 310
8Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis Latvia 244
9Valerio Lata Valerio Lata Italy 241
10Kay Karssemakers Kay Karssemakers The Netherlands 181
Full Standings
MXGP

EMX250 Standings - 2026

PositionRider Projected Points
1Francisco Garcia Francisco Garcia Spain 302
2Jake Cannon Jake Cannon 224
3Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg Denmark 195
4Gyan Doensen Gyan Doensen The Netherlands 183
5Mads Fredsoe Mads Fredsoe Denmark 153
6Liam Owens Liam Owens Australia 152
7Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi Italy 147
8Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio Brazil 142
9Tom Brunet Tom Brunet France 109
10Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins Latvia 108
Full Standings
MXGP

WMX Standings - 2026

PositionRider Projected Points
1Daniela Guillen Daniela Guillen Spain 97
2Kiara Fontanesi Kiara Fontanesi Italy 91
3Malou Jakobsen Malou Jakobsen Denmark 58
4Courtney Duncan Courtney Duncan New Zealand 58
5Lucy Barker Lucy Barker United Kingdom 57
6Amandine Verstappen Amandine Verstappen Belgium 57
7Lynn Valk Lynn Valk The Netherlands 57
8Shana Van Der Vlist Shana Van Der Vlist The Netherlands 57
9Lotte Van Drunen Lotte Van Drunen The Netherlands 53
10April Franzoni April Franzoni France 49
Full Standings


Other Championship Standings

Progressive Grand National Cross Country (GNCC) Series

Through Round 8 (of 13)

Championship Standings

GNCC

Overall Standings - 2026

PositionRider Hometown Projected Points
1Liam Draper Liam Draper Auckland, New Zealand New Zealand 153
2Jordan Ashburn Jordan Ashburn Cookeville, TN United States 145
3Craig Delong Craig Delong Morgantown, PA United States 131
4Ben Kelley Ben Kelley Harwinton, CT United States 130
5Steward Baylor Steward Baylor Belton, SC United States 124
6Michael Witkowski Michael Witkowski North Liberty, IN United States 95
7Josh Strang Josh Strang Inverell, Australia Australia 93
8Grant Baylor Grant Baylor Belton, SC United States 86
9Kailub Russell Kailub Russell Boonville, NC United States 84
10Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 74
Full Standings
GNCC

XC2 Pro Standings - 2026

PositionRider Hometown Projected Points
1Jason T Tino Jason T Tino Phillipsburg, NJ United States 175
2Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia 175
3Jhak Walker Jhak Walker Morrisonville, IL United States 171
4Brody Johnson Brody Johnson Landrum, SC United States 158
5Jason C Lipscomb Jason C Lipscomb Parkersburg, WV United States 118
6Toby D Cleveland Toby D Cleveland Erin, NY United States 91
7Nicholas Defeo Nicholas Defeo Myrtle Beach, SC United States 88
8Gavin Simon Gavin Simon Bennington, VT United States 88
9Christopher T Parris Christopher T Parris Sugar Valley, GA United States 54
10Joseph R Cunningham Joseph R Cunningham Murray City, OH United States 36
Full Standings
GNCC

WXC Standings - 2026

PositionRider Hometown Projected Points
1Danielle McDonald Danielle McDonald Parkes, NSW Australia 203
2Brandy Richards Brandy Richards Lake Havasu City, AZ United States 199
3Korie Steede Korie Steede Beloit, OH United States 189
4Lilley G Sheets Lilley G Sheets Fishersville, VA United States 122
5Jocelyn Barnes Jocelyn Barnes Equinunk, PA United States 116
6Carly Lee Carly Lee Millville, NJ United States 108
7Tayla Jones Tayla Jones Yass, Australia Australia 95
8Elizabeth A Allen Elizabeth A Allen Columbus, OH United States 75
9Addison Harris Addison Harris Smithfield, RI United States 62
10Emma Smith Emma Smith Donalds, SC United States 54
Full Standings

2026 Champions

RiderChampionship/RaceClass
Ken Roczen (Suzuki)Monster Energy AMA Supercross450SX
Haiden Deegan (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX West Division
Cole Davies (Yamaha)Monster Energy AMA Supercross250SX East Division
Deacon Denno (Triumph)Monster Energy AMA SupercrossSMX Next - Supercross
TBDAMA Pro Motocross Championship450 Class
TBDAMA Pro Motocross Championship250 Class
TBDWomen’s Motocross (WMX) ChampionshipWMX Class
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)250SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)450SMX
TBDSuperMotocross World Championship (SMX)SMX Next World All-Stars
TBDFIM Motocross World ChampionshipMXGP
TBDFIM Motocross World ChampionshipMX2
TBDFIM Motocross World ChampionshipEMX250
TBDFIM Motocross World ChampionshipWMX
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsTeam
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMXGP
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsMX2
TBDMonster Energy FIM Motocross of NationsOpen
View ResultsRicky Carmichael Amateur Supercross (RCSX) ResultNA
View ResultsDaytona Vintage Supercross ResultsNA
TBDLoretta Lynn'sHorizon Award
TBDLoretta Lynn's ResultsNA
TBDMini O's SX ResultsNA
TBDMini O's MX ResultsNA
TBDGNCCGrand National Champion
TBDGNCCXC1
TBDGNCCXC2
TBDGNCCXC3
TBDGNCCWXC
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)WSX
TBDFIM World Supercross Championship (WSX)SX2
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX1
TBDAustralian Supercross ChampionshipSX2
TBDAUS-X OpenSX1
TBDAUS-X OpenSX2
Ryan Breece (Honda)AMA Arenacross ChampionshipPro National Champion
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)World Trophy Individual
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's World Trophy Team
TBDInternational Six Days Enduro (ISDE)Women's
TBDCanadian Triple Crown (Motocross)450
TBDCanadianTriple Crown (Motocross)250
TBDParis SupercrossKing of Paris (SX1)
TBDParis SupercrossPrince of Paris (SX2)
Luciano Benavides (KTM)Dakar RallyBike
TBDEnduroCrossPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro
TBDU.S. Sprint EnduroPro 2
TBDAMA National Enduro SeriesPro1
Billy Bolt (Husqvarna)FIM SuperEnduro World ChampionshipPrestige Class
TBDFIM Hard Enduro World ChampionshipPrestige Class

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