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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of South Africa: MX2 Results

Johannesburg
Johannesburg, South Africa South Africa
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MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 25:26.339 0.000 Germany KTM
2 Guillem Farres Guillem Farres 25:32.916 6.577 Spain Triumph
3 Camden McLellan Camden McLellan 25:41.315 14.976 South Africa Triumph
4 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 25:42.249 15.910 Latvia Yamaha
5 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 25:50.123 23.784 Latvia Yamaha
6 Liam Everts Liam Everts 25:51.664 25.325 Belgium Husqvarna
7 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:56.331 29.992 Belgium KTM
8 Maxime Grau Maxime Grau 26:15.170 48.831 France Honda
9 Jens Walvoort Jens Walvoort 26:21.534 55.195 The Netherlands KTM
10 Valerio Lata Valerio Lata 26:23.828 57.489 Italy Honda
11 Trey Cox Trey Cox 26:58.768 1:32.429 South Africa KTM
12 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 25:46.369 -1 Lap Italy Ducati
13 Riley Rocher Riley Rocher 26:25.931 39.562 Zimbabwe GasGas
14 Tristan Durow Tristan Durow 26:27.779 41.410 South Africa KTM
15 Aiden Henley Aiden Henley 26:55.977 1:09.608 South Africa Yamaha
16 Jordan Van Wyk Jordan Van Wyk 27:26.913 1:40.544 South Africa Honda
17 Martin Ashton Martin Ashton 25:30.303 -2 Laps South Africa Yamaha
18 Julius Mikula Julius Mikula 16:57.638 -5 Laps KTM
19 Thor Johnson Thor Johnson 17:23.473 -6 Laps South Africa Yamaha
20 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 8:26.854 -9 Laps The Netherlands Kawasaki
21 Luke John Grundy Luke John Grundy 5:19.423 -11 Laps South Africa Husqvarna
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