2026 FIM Motocross World Championship MXGP of South Africa: MX2 Results
MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Simon Längenfelder
|25:26.339
|0.000
|KTM
|2
|Guillem Farres
|25:32.916
|6.577
|Triumph
|3
|Camden McLellan
|25:41.315
|14.976
|Triumph
|4
|Janis Martins Reisulis
|25:42.249
|15.910
|Yamaha
|5
|Karlis Alberts Reisulis
|25:50.123
|23.784
|Yamaha
|6
|Liam Everts
|25:51.664
|25.325
|Husqvarna
|7
|Sacha Coenen
|25:56.331
|29.992
|KTM
|8
|Maxime Grau
|26:15.170
|48.831
|Honda
|9
|Jens Walvoort
|26:21.534
|55.195
|KTM
|10
|Valerio Lata
|26:23.828
|57.489
|Honda
|11
|Trey Cox
|26:58.768
|1:32.429
|KTM
|12
|Ferruccio Zanchi
|25:46.369
|-1 Lap
|Ducati
|13
|Riley Rocher
|26:25.931
|39.562
|GasGas
|14
|Tristan Durow
|26:27.779
|41.410
|KTM
|15
|Aiden Henley
|26:55.977
|1:09.608
|Yamaha
|16
|Jordan Van Wyk
|27:26.913
|1:40.544
|Honda
|17
|Martin Ashton
|25:30.303
|-2 Laps
|Yamaha
|18
|Julius Mikula
|16:57.638
|-5 Laps
|KTM
|19
|Thor Johnson
|17:23.473
|-6 Laps
|Yamaha
|20
|Kay Karssemakers
|8:26.854
|-9 Laps
|Kawasaki
|21
|Luke John Grundy
|5:19.423
|-11 Laps
|Husqvarna