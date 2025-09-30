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MXGP Results
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MX2 Results
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Upcoming
Motocross
Southwick
Sat Jul 11
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450 Entry List
  1. Cooper Webb
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  3. Dylan Ferrandis
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250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Michael Mosiman
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Upcoming
Motocross
Spring Creek
Sat Jul 18
News
Upcoming
MXGP of
Great Britain
Sun Jul 19
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
Southwick: 250 Results

The Wick 338
Southwick, MA United States
July 11, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: July 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher
Nate Thrasher 		Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
30 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick
Daxton Bennick 		Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
109 Sacha Coenen Sacha Coenen Belgium Belgium KTM 250 SX-F Factory Edition
111 Larry Fortin Larry Fortin Tolland, CT United States GASGAS MC 350F
141 Nick Romano Nick Romano New Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
144 Brodie Connolly Brodie Connolly New Zealand New Zealand Honda CRF250R Works Edition
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
152 Cole Szestakow Cole Szestakow Higganum, CT United States KTM 250 SX-F Factory Edition
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
197 Brian Saunier Brian Saunier Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
203 Andrew Boccarossa Andrew Boccarossa Redding, CT United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
205 Thomas Albano Thomas Albano Westfield, MA United States Yamaha YZ250F
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski Cleveland, OH United States Honda CRF250R
290 Francisco Garcia Francisco Garcia Spain Spain Kawasaki KX250
294 Nick McDonnell Nick McDonnell Feeding Hills Husqvarna FC 250 Factory Edition
298 Joey De Santi Joey De Santi Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
389 Grantly Carter Grantly Carter Kensington, NH United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
392 Pawel Maslak Pawel Maslak Columbia, CT United States Yamaha YZ250F
406 Jacob Walker Jacob Walker Southwick, MA United States KTM 250 SX-F
413 Austin Brooks Austin Brooks Southwick, MA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
440 Austin Kapoukranidis Austin Kapoukranidis Concord, VT United States Yamaha YZ250F
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
471 Lucas Reilly Lucas Reilly Apalachin KTM 250 SX-F
478 Trevor Pelotte Trevor Pelotte Waterville, ME United States KTM 250 SX-F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
505 Nick Peccarelli Nick Peccarelli Nutley, NJ United States Kawasaki KX250
507 Jesson Turner Jesson Turner Lockesburg, AR United States Yamaha YZ250F
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ250F
518 Matthew Mowery Matthew Mowery St. Petersburg, FL United States KTM 250 SX-F Factory Edition
524 Ty Lepicier Ty Lepicier Lanesborough, MA United States KTM 250 SX-F
555 Heberton Lima Heberton Lima New Bridgeport, CT United States Kawasaki KX250
560 Kyle Murdoch Kyle Murdoch Winchendon, MA United States Kawasaki KX250
575 Tj Lanphear Tj Lanphear Preston, CT United States KTM 250 SX-F
577 Logan Forward Logan Forward New Bouckville, NY United States Kawasaki KX250
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
614 Brandon Nolan Brandon Nolan Cream Ridge Yamaha YZ250F
655 Tyler Loud Tyler Loud Catskill, NY United States KTM 250 SX-F
659 Alex White Alex White Old Orchard Beach, ME United States KTM 250 SX-F
664 Hunter Stempel Hunter Stempel Bay Shore, NY United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
691 Maliki Constantino Maliki Constantino Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
723 Landon Gibson Landon Gibson Peachtree City, GA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
729 Trey Beisheim Trey Beisheim Fairport, NY United States Yamaha YZ250F
759 Krystian Janik Krystian Janik Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
777 James Harrington James Harrington Plymouth, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
778 Tony Lorusso Tony Lorusso Brockton, MA United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada Husqvarna FC 250
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
827 Blake Ovitt Blake Ovitt Ashley Falls, MA United States Yamaha YZ250F
857 Cory Rogers Cory Rogers Chester, VA United States GasGas MC 250F Factory Edition
909 Ryan Wadsworth Ryan Wadsworth Enfield, CT United States Honda CRF250R
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
962 Joe Tait Joe Tait Wilton GasGas MC 250F Factory Edition
967 Ryan Langan Ryan Langan Natick, MA United States Yamaha YZ250F
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
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