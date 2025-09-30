2026 AMA Pro Motocross Championship Southwick: 250 Results
July 11, 2026
250 Provisional Entry List
Revised: July 8 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|10
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|Kawasaki KX250
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|23
|Michael Mosiman
|Sebastopol, CA
|Yamaha YZ250F
|25
|
Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
|30
|Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|Honda CRF250R Works Edition
|34
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|35
|Drew Adams
|Chattanooga, TN
|Kawasaki KX250
|37
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|40
|Parker Ross
|Herald, CA
|Yamaha YZ250F
|42
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|Yamaha YZ250F
|43
|Lux Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|47
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|57
|Avery Long
|New London, MN
|KTM 250 SX-F
|58
|
Daxton Bennick
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|59
|Casey Cochran
|Portsmouth, VA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|60
|Hunter Yoder
|Menifee, CA
|Yamaha YZ250F
|65
|Marshal Weltin
|Ubly, MI
|Kawasaki KX250
|71
|Carson Mumford
|Simi Valley, CA
|KTM 250 SX-F
|73
|Gavin Towers
|Venetia, PA
|Honda CRF250R
|82
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|Yamaha YZ250F
|99
|Kayden Minear
|Western Australia
|Yamaha YZ250F
|109
|Sacha Coenen
|Belgium
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|111
|Larry Fortin
|Tolland, CT
|GASGAS MC 350F
|141
|Nick Romano
|New
|Bayside, NY
|Kawasaki KX250
|142
|
Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|Kawasaki KX250
|144
|Brodie Connolly
|New Zealand
|Honda CRF250R Works Edition
|146
|Hayes Edwards
|Montgomery, TX
|Yamaha YZ250F
|152
|Cole Szestakow
|Higganum, CT
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|158
|Tre Fierro III
|El paso, TX
|Yamaha YZ250F
|159
|Brock Bennett
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250
|180
|Landen Gordon
|Murrieta, CA
|Yamaha YZ250F
|197
|Brian Saunier
|Cairo, GA
|KTM 250 SX-F
|199
|Deacon Denno
|Fort Worth, TX
|Triumph TF 250-X
|203
|Andrew Boccarossa
|Redding, CT
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|205
|Thomas Albano
|Westfield, MA
|Yamaha YZ250F
|251
|Kyle Czworkowski
|Cleveland, OH
|Honda CRF250R
|290
|Francisco Garcia
|Spain
|Kawasaki KX250
|294
|Nick McDonnell
|Feeding Hills
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|298
|Joey De Santi
|Fort Lauderdale
|Yamaha YZ250F
|300
|Jonathan Getz
|Old Town, FL
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|369
|Nicholas Hunt
|Fort Wayne, IN
|Triumph TF 250-X
|389
|Grantly Carter
|Kensington, NH
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
|392
|Pawel Maslak
|Columbia, CT
|Yamaha YZ250F
|406
|Jacob Walker
|Southwick, MA
|KTM 250 SX-F
|413
|Austin Brooks
|Southwick, MA
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
|440
|Austin Kapoukranidis
|Concord, VT
|Yamaha YZ250F
|443
|Cole Timboe
|Calimesa, CA
|Yamaha YZ250F
|471
|Lucas Reilly
|Apalachin
|KTM 250 SX-F
|478
|Trevor Pelotte
|Waterville, ME
|KTM 250 SX-F
|486
|Aden Keefer
|California
|Honda CRF250R
|505
|Nick Peccarelli
|Nutley, NJ
|Kawasaki KX250
|507
|Jesson Turner
|Lockesburg, AR
|Yamaha YZ250F
|512
|Austin Cozadd
|Attalla, AL
|Yamaha YZ250F
|518
|Matthew Mowery
|St. Petersburg, FL
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|524
|Ty Lepicier
|Lanesborough, MA
|KTM 250 SX-F
|555
|Heberton Lima
|New
|Bridgeport, CT
|Kawasaki KX250
|560
|Kyle Murdoch
|Winchendon, MA
|Kawasaki KX250
|575
|Tj Lanphear
|Preston, CT
|KTM 250 SX-F
|577
|Logan Forward
|New
|Bouckville, NY
|Kawasaki KX250
|587
|Noah Schuring
|Portage, MI
|Yamaha YZ250F
|603
|Matt Jackson
|Troy, PA
|Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
|614
|Brandon Nolan
|Cream Ridge
|Yamaha YZ250F
|655
|Tyler Loud
|Catskill, NY
|KTM 250 SX-F
|659
|Alex White
|Old Orchard Beach, ME
|KTM 250 SX-F
|664
|Hunter Stempel
|Bay Shore, NY
|Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
|691
|Maliki Constantino
|Ocala, FL
|Suzuki RM-Z250
|723
|Landon Gibson
|Peachtree City, GA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|729
|Trey Beisheim
|Fairport, NY
|Yamaha YZ250F
|759
|Krystian Janik
|Oak Lawn, IL
|Yamaha YZ250F
|775
|CJ Benard
|Peoria, AZ
|Yamaha YZ250F
|777
|James Harrington
|Plymouth, MA
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|778
|Tony Lorusso
|Brockton, MA
|Yamaha YZ250F
|800
|Preston Masciangelo
|Brantford, ON
|Husqvarna FC 250
|809
|Brayden Ehlermann
|Westtown, NY
|GasGas MC 250F Factory Edition
|827
|Blake Ovitt
|Ashley Falls, MA
|Yamaha YZ250F
|857
|Cory Rogers
|Chester, VA
|GasGas MC 250F Factory Edition
|909
|Ryan Wadsworth
|Enfield, CT
|Honda CRF250R
|951
|Jadyn Serles
|Granite Falls, WA
|Yamaha YZ250F
|962
|Joe Tait
|Wilton
|GasGas MC 250F Factory Edition
|967
|Ryan Langan
|Natick, MA
|Yamaha YZ250F
|990
|Nico Israel
|Santiago, Chile
|Triumph TF 250-X