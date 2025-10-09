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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Italy: MX2 Results

WMX & EMX125
Montevarchi
Italy, Tuscany Italy
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MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Mathis Valin Mathis Valin 25:09.572 0.000 France Kawasaki
2 Guillem Farres Guillem Farres 25:12.459 2.887 Spain Triumph
3 Camden McLellan Camden McLellan 25:13.574 4.002 South Africa Triumph
4 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:25.607 16.035 Belgium KTM
5 Noel Zanocz Noel Zanocz 25:29.952 20.380 KTM
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 25:30.807 21.235 Latvia Yamaha
7 Jens Walvoort Jens Walvoort 25:32.845 23.273 The Netherlands KTM
8 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 25:39.643 30.071 Latvia Yamaha
9 Liam Everts Liam Everts 25:42.088 32.516 Belgium Husqvarna
10 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 25:47.489 37.917 The Netherlands Kawasaki
11 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 25:49.058 39.486 Germany KTM
12 Julius Mikula Julius Mikula 25:55.355 45.783 KTM
13 Maxime Grau Maxime Grau 26:05.119 55.547 France Honda
14 Andrea Uccellini Andrea Uccellini 26:09.984 1:00.412 Italy TM
15 Andrea Rossi Andrea Rossi 26:15.338 1:05.766 Italy KTM
16 Morgan Bennati Morgan Bennati 26:19.983 1:10.411 Italy Triumph
17 Remo Schudel Remo Schudel 26:24.341 1:14.769 Switzerland KTM
18 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 26:33.149 1:23.577 Sweden Triumph
19 Ollie Colmer Ollie Colmer 26:36.030 1:26.458 United Kingdom KTM
20 Valerio Lata Valerio Lata 26:50.610 1:41.038 Italy Honda
21 Giovanni Meneghello Giovanni Meneghello 26:57.668 1:48.096 Italy KTM
22 Lorenzo Aglietti Lorenzo Aglietti 26:58.881 1:49.309 Italy Husqvarna
23 Giorgio Orlando Giorgio Orlando 26:59.843 1:50.271 Italy Kawasaki
24 Jaka Peklaj Jaka Peklaj 27:00.295 1:50.723 Slovenia Husqvarna
25 Alessandro Sadovschi Alessandro Sadovschi 27:03.179 1:53.607 Italy Husqvarna
26 Iacopo Fabbri Iacopo Fabbri 27:08.556 1:58.984 Italy Honda
27 Levi Chanton Levi Chanton 25:12.062 -1 Lap Switzerland KTM
28 Jakub Zahradník Jakub Zahradník 25:18.507 6.445 Czechia KTM
29 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 25:22.183 10.121 Brazil KTM
30 Alessandro Gaspari Alessandro Gaspari 25:35.967 23.905 Italy KTM
31 Alessandro Traversini Alessandro Traversini 25:36.471 24.409 Italy KTM
32 Tommaso Lodi Tommaso Lodi 25:54.497 42.435 Italy Kawasaki
DNS Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi Italy Ducati
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