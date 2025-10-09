2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Italy: MX2 Results WMX & EMX125
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MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Mathis Valin
|25:09.572
|0.000
|Kawasaki
|2
|Guillem Farres
|25:12.459
|2.887
|Triumph
|3
|Camden McLellan
|25:13.574
|4.002
|Triumph
|4
|Sacha Coenen
|25:25.607
|16.035
|KTM
|5
|Noel Zanocz
|25:29.952
|20.380
|KTM
|6
|Janis Martins Reisulis
|25:30.807
|21.235
|Yamaha
|7
|Jens Walvoort
|25:32.845
|23.273
|KTM
|8
|Karlis Alberts Reisulis
|25:39.643
|30.071
|Yamaha
|9
|Liam Everts
|25:42.088
|32.516
|Husqvarna
|10
|Kay Karssemakers
|25:47.489
|37.917
|Kawasaki
|11
|Simon Längenfelder
|25:49.058
|39.486
|KTM
|12
|Julius Mikula
|25:55.355
|45.783
|KTM
|13
|Maxime Grau
|26:05.119
|55.547
|Honda
|14
|Andrea Uccellini
|26:09.984
|1:00.412
|TM
|15
|Andrea Rossi
|26:15.338
|1:05.766
|KTM
|16
|Morgan Bennati
|26:19.983
|1:10.411
|Triumph
|17
|Remo Schudel
|26:24.341
|1:14.769
|KTM
|18
|Nike Korsbeck
|26:33.149
|1:23.577
|Triumph
|19
|Ollie Colmer
|26:36.030
|1:26.458
|KTM
|20
|Valerio Lata
|26:50.610
|1:41.038
|Honda
|21
|Giovanni Meneghello
|26:57.668
|1:48.096
|KTM
|22
|Lorenzo Aglietti
|26:58.881
|1:49.309
|Husqvarna
|23
|Giorgio Orlando
|26:59.843
|1:50.271
|Kawasaki
|24
|Jaka Peklaj
|27:00.295
|1:50.723
|Husqvarna
|25
|Alessandro Sadovschi
|27:03.179
|1:53.607
|Husqvarna
|26
|Iacopo Fabbri
|27:08.556
|1:58.984
|Honda
|27
|Levi Chanton
|25:12.062
|-1 Lap
|KTM
|28
|Jakub Zahradník
|25:18.507
|6.445
|KTM
|29
|Rodolfo Bicalho
|25:22.183
|10.121
|KTM
|30
|Alessandro Gaspari
|25:35.967
|23.905
|KTM
|31
|Alessandro Traversini
|25:36.471
|24.409
|KTM
|32
|Tommaso Lodi
|25:54.497
|42.435
|Kawasaki
|DNS
|Ferruccio Zanchi
|Ducati