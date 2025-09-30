Revised: July 1 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 10
| Seth Hammaker
|
| Bainbridge, PA
| Kawasaki KX250
| 13
| Julien Beaumer
|
| Lake Havasu City, AZ
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 19
| Max Vohland
|
| Sacramento, CA
| Yamaha YZ250F
| 23
| Michael Mosiman
|
| Sebastopol, CA
| Yamaha YZ250F
| 25
|
Nate Thrasher
|
| Livingston, TN
| Yamaha YZ250F
| 29
| Chance Hymas
|
| Pocatello, ID
| Honda CRF250R Works Edition
| 30
| Jo Shimoda
|
| Suzuka, Japan
| Honda CRF250R Works Edition
| 34
| Ryder DiFrancesco
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 35
| Drew Adams
|
| Chattanooga, TN
| Kawasaki KX250
| 37
| Cole Davies
|
| Waitoki, New Zealand
| Yamaha YZ250F
| 40
| Parker Ross
|
| Herald, CA
| Yamaha YZ250F
| 42
| Dilan Schwartz
|
| Alpine, CA
| Yamaha YZ250F
| 43
| Lux Turner
|
| Gardnerville, NV
| Yamaha YZ250F
| 47
| Levi Kitchen
|
| Washougal, WA
| Kawasaki KX250
| 57
| Avery Long
|
| New London, MN
| KTM 250 SX-F
| 58
|
Daxton Bennick
|
| Morganton, NC
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 59
| Casey Cochran
|
| Portsmouth, VA
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 60
| Hunter Yoder
|
| Menifee, CA
| Yamaha YZ250F
| 61
|
Max Anstie
|
| Newbury, England, United Kingdom
| Yamaha YZ250F
| 65
| Marshal Weltin
|
| Ubly, MI
| Kawasaki KX250
| 71
| Carson Mumford
|
| Simi Valley, CA
| KTM 250 SX-F
| 73
| Gavin Towers
|
| Venetia, PA
| Honda CRF250R
| 77
| Derek Kelley
|
| Riverside, CA
| Kawasaki KX250
| 82
| Caden Dudney
|
| Des Moines, IA
| Yamaha YZ250F
| 99
| Kayden Minear
|
| Western Australia
| Yamaha YZ250F
| 140
| Russell Buccheri
|
| Duxbury, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 141
| Nick Romano
|
| Bayside, NY
| Kawasaki KX250
| 142
|
Cameron McAdoo
|
| Sioux City, IA
| Kawasaki KX250
| 146
| Hayes Edwards
|
| Montgomery, TX
| Yamaha YZ250F
| 152
| Cole Szestakow
|
| Higganum, CT
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 158
| Tre Fierro III
|
| El paso, TX
| Yamaha YZ250F
| 159
| Brock Bennett
|
| Bakersfield, CA
| Husqvarna FC 250
| 180
| Landen Gordon
|
| Murrieta, CA
| Yamaha YZ250F
| 192
| Cameron Harrison
|
| China Spring
| KTM 250 SX-F
| 199
| Deacon Denno
|
| Fort Worth, TX
| Triumph TF 250-X
| 239
| Bryson Raymond
|
| Lilburn, GA
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 251
| Kyle Czworkowski
|
| Cleveland, OH
| Honda CRF250R
| 263
| Talon Schwall
|
| Reno, NV
| Yamaha YZ250F
| 277
| Trevor Maley
|
| North Canton, OH
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 287
| Devin Salo
|
| Taylors, SC
| Yamaha YZ250F
| 298
| Joey De Santi
|
| Fort Lauderdale
| Yamaha YZ250F
| 300
| Jonathan Getz
|
| Old Town, FL
| Husqvarna FC 250 Factory Edition
| 313
| Travis Beam
|
| Shippensburg, PA
| Yamaha YZ250F
| 316
| Ty Freehill
|
| Rescue, CA
| Honda CRF250R
| 323
| Micah Grubbs
|
| Chardon, OH
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 347
| Reece Wheaton
|
| Irwin, PA
| Kawasaki KX250
| 369
| Nicholas Hunt
|
| Fort Wayne, IN
| Triumph TF 250-X
| 430
| Kyle Looney
|
| Lakeside, CA
| Triumph TF 250-X
| 440
| Austin Kapoukranidis
|
| Concord, VT
| Yamaha YZ250F
| 443
| Cole Timboe
|
| Calimesa, CA
| Yamaha YZ250F
| 486
| Aden Keefer
|
| California
| Honda CRF250R
| 505
| Nick Peccarelli
|
| Nutley, NJ
| Kawasaki KX250
| 518
| Matthew Mowery
|
| St. Petersburg, FL
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 587
| Noah Schuring
|
| Portage, MI
| Yamaha YZ250F
| 603
| Matt Jackson
|
| Troy, PA
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
| 646
| Elijah Tetzlaff
|
| Oconomowoc, WI
| Kawasaki KX250
| 650
| Trevor Hazlett
|
| Hamburg, NY
| Kawasaki KX250
| 676
| Robert Fitch
|
| Littleton, CO
| Yamaha YZ250F
| 691
| Maliki Constantino
|
| Ocala, FL
| Suzuki RM-Z250
| 729
| Trey Beisheim
|
| Fairport, NY
| Yamaha YZ250F
| 752
| Jeremy Fappani
|
| Scottsdale, AZ
| KTM 250 SX-F
| 759
| Krystian Janik
|
| Oak Lawn, IL
| Yamaha YZ250F
| 775
| CJ Benard
|
| Peoria, AZ
| Yamaha YZ250F
| 777
| James Harrington
|
| Plymouth, MA
| KTM 250 SX-F Factory Edition
| 800
| Preston Masciangelo
|
| Brantford, ON
| Husqvarna FC 250
| 809
| Brayden Ehlermann
|
| Westtown, NY
| GasGas MC 250F Factory Edition
| 813
| Gavin Templen
|
| Cazenovia, WI
| KTM 250 SX-F
| 819
| Deegan VanVreede
| New
| Freedom, WI
| KTM 450 SX-F
| 826
| Talan Zollers
|
| North Aurora, IL
| Yamaha YZ250F
| 889
| Christopher Schroeder
|
|
| KTM 250 SX-F
| 900
| Keegan Rowley
|
| Channahon, IL
| Yamaha YZ250F
| 942
| Deegan Hepp
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF250R
| 951
| Jadyn Serles
|
| Granite Falls, WA
| Yamaha YZ250F
| 990
| Nico Israel
|
| Santiago, Chile
| Triumph TF 250-X
| 999
| Jesse Jacobsen
|
| Weatherford, TX
| KTM 250 SX-F