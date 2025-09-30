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2026 AMA Pro Motocross Championship
RedBud: 250 Results

Scouting Moto Combine Event
RedBud MX
Buchanan, MI United States
July 4, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: July 1 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
10 Seth Hammaker Seth Hammaker Bainbridge, PA United States Kawasaki KX250
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
25 Nate Thrasher
Nate Thrasher 		Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
30 Jo Shimoda Jo Shimoda Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick
Daxton Bennick 		Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie
Max Anstie 		Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
77 Derek Kelley Derek Kelley Riverside, CA United States Kawasaki KX250
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
141 Nick Romano Nick Romano Bayside, NY United States Kawasaki KX250
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
152 Cole Szestakow Cole Szestakow Higganum, CT United States KTM 250 SX-F Factory Edition
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
180 Landen Gordon Landen Gordon Murrieta, CA United States Yamaha YZ250F
192 Cameron Harrison Cameron Harrison China Spring KTM 250 SX-F
199 Deacon Denno Deacon Denno Fort Worth, TX United States Triumph TF 250-X
239 Bryson Raymond Bryson Raymond Lilburn, GA United States GasGas MC 250F Factory Edition
251 Kyle Czworkowski Kyle Czworkowski Cleveland, OH United States Honda CRF250R
263 Talon Schwall Talon Schwall Reno, NV United States Yamaha YZ250F
277 Trevor Maley Trevor Maley North Canton, OH United States KTM 250 SX-F Factory Edition
287 Devin Salo Devin Salo Taylors, SC United States Yamaha YZ250F
298 Joey De Santi Joey De Santi Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
300 Jonathan Getz Jonathan Getz Old Town, FL United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
313 Travis Beam Travis Beam Shippensburg, PA United States Yamaha YZ250F
316 Ty Freehill Ty Freehill Rescue, CA United States Honda CRF250R
323 Micah Grubbs Micah Grubbs Chardon, OH United States KTM 250 SX-F Factory Edition
347 Reece Wheaton Reece Wheaton Irwin, PA United States Kawasaki KX250
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
430 Kyle Looney Kyle Looney Lakeside, CA United States Triumph TF 250-X
440 Austin Kapoukranidis Austin Kapoukranidis Concord, VT United States Yamaha YZ250F
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
505 Nick Peccarelli Nick Peccarelli Nutley, NJ United States Kawasaki KX250
518 Matthew Mowery Matthew Mowery St. Petersburg, FL United States KTM 250 SX-F Factory Edition
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
646 Elijah Tetzlaff Elijah Tetzlaff Oconomowoc, WI United States Kawasaki KX250
650 Trevor Hazlett Trevor Hazlett Hamburg, NY United States Kawasaki KX250
676 Robert Fitch Robert Fitch Littleton, CO United States Yamaha YZ250F
691 Maliki Constantino Maliki Constantino Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
729 Trey Beisheim Trey Beisheim Fairport, NY United States Yamaha YZ250F
752 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
759 Krystian Janik Krystian Janik Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
777 James Harrington James Harrington Plymouth, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada Husqvarna FC 250
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
813 Gavin Templen Gavin Templen Cazenovia, WI United States KTM 250 SX-F
819 Deegan VanVreede Deegan VanVreede New Freedom, WI United States KTM 450 SX-F
826 Talan Zollers Talan Zollers North Aurora, IL United States Yamaha YZ250F
889 Christopher Schroeder Christopher Schroeder KTM 250 SX-F
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
942 Deegan Hepp Deegan Hepp Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
999 Jesse Jacobsen Jesse Jacobsen Weatherford, TX United States KTM 250 SX-F
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