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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Italy: EMX250 Results

WMX & EMX125
Montevarchi
Italy, Tuscany Italy
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EMX250 Results

Rider Motos Bike
1 Francisco Garcia Francisco Garcia Spain 1 - 1 Kawasaki
2 Bernardo Tiburcio Bernardo Tiburcio Brazil 3 - 2 Yamaha
3 Alexis Fueri Alexis Fueri France 7 - 4 Beta
4 Francesco Bellei Francesco Bellei Italy 8 - 7 KTM
5 Manuel Carreras Manuel Carreras Spain 11 - 6 GasGas
6 Nicolò Alvisi Nicolò Alvisi Italy 9 - 8 Honda
7 Jake Cannon Jake Cannon 6 - 11 Kawasaki
8 Simone Mancini Simone Mancini Italy 4 - 14 Ducati
9 Niccolo Mannini Niccolo Mannini Italy 10 - 9 Triumph
10 Liam Owens Liam Owens Australia 2 - 37 KTM
11 Brando Rispoli Brando Rispoli Italy 21 - 3 Beta
12 Mads Fredsoe Mads Fredsoe Denmark 5 - 19 KTM
13 Andrea Roberti Andrea Roberti Italy 26 - 5 KTM
14 Jekabs Kubulins Jekabs Kubulins Latvia 13 - 13 Yamaha
15 Dean Gregoire Dean Gregoire The Netherlands 12 - 15 Husqvarna
16 Tom Brunet Tom Brunet France 14 - 16 Yamaha
17 Gyan Doensen Gyan Doensen The Netherlands 37 - 10 KTM
18 Áron Katona Áron Katona Hungary 32 - 12 KTM
19 Nicolai Skovbjerg Nicolai Skovbjerg Denmark 16 - 17 Husqvarna
20 Maurizio Scollo Maurizio Scollo Italy 15 - 20 KTM
21 Elias Escandell Elias Escandell Spain 19 - 18 Honda
22 Vincenzo Bove Vincenzo Bove Italy 17 - 35 GasGas
23 Cesar Paine Diaz Cesar Paine Diaz Chile 18 - 27 Husqvarna
24 Jarne Bervoets Jarne Bervoets Belgium 20 - 23 Yamaha
25 Filippo Mantovani Filippo Mantovani Italy 22 - 21 KTM
26 Harry Seel Harry Seel Belgium 28 - 22 KTM
27 Trey Cox Trey Cox South Africa 25 - 24 KTM
28 Roan Tolsma Roan Tolsma The Netherlands 29 - 25 Husqvarna
29 Sebastian Leok Sebastian Leok Estonia 23 - 26 Husqvarna
30 Maximilian Ernecker Maximilian Ernecker Austria 33 - 28 KTM
31 Vaclav Janout Vaclav Janout Czechia 30 - 29 KTM
32 Dani Heitink Dani Heitink The Netherlands 24 - 30 Husqvarna
33 Jordan Van Wyk Jordan Van Wyk South Africa 35 - 31 Honda
34 Luca Ghirelli Luca Ghirelli Italy 36 - 32 GasGas
35 Michael Conte Michael Conte Italy 34 - 33 Yamaha
36 Emile De Baere Emile De Baere Belgium 31 - 34 Honda
37 Marius Adomaitis Marius Adomaitis Lithuania 27 - 36 Husqvarna
38 Adria Monne Adria Monne Spain 38 - DNS GasGas
39 Lyonel Reichl Lyonel Reichl Liechtenstein 39 - DNS KTM
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