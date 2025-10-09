2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Italy: EMX250 Results WMX & EMX125
Live Now
|Rider
|Motos
|Bike
|1
|Francisco Garcia
|1 - 1
|Kawasaki
|2
|Bernardo Tiburcio
|3 - 2
|Yamaha
|3
|Alexis Fueri
|7 - 4
|Beta
|4
|Francesco Bellei
|8 - 7
|KTM
|5
|Manuel Carreras
|11 - 6
|GasGas
|6
|Nicolò Alvisi
|9 - 8
|Honda
|7
|Jake Cannon
|6 - 11
|Kawasaki
|8
|Simone Mancini
|4 - 14
|Ducati
|9
|Niccolo Mannini
|10 - 9
|Triumph
|10
|Liam Owens
|2 - 37
|KTM
|11
|Brando Rispoli
|21 - 3
|Beta
|12
|Mads Fredsoe
|5 - 19
|KTM
|13
|Andrea Roberti
|26 - 5
|KTM
|14
|Jekabs Kubulins
|13 - 13
|Yamaha
|15
|Dean Gregoire
|12 - 15
|Husqvarna
|16
|Tom Brunet
|14 - 16
|Yamaha
|17
|Gyan Doensen
|37 - 10
|KTM
|18
|Áron Katona
|32 - 12
|KTM
|19
|Nicolai Skovbjerg
|16 - 17
|Husqvarna
|20
|Maurizio Scollo
|15 - 20
|KTM
|21
|Elias Escandell
|19 - 18
|Honda
|22
|Vincenzo Bove
|17 - 35
|GasGas
|23
|Cesar Paine Diaz
|18 - 27
|Husqvarna
|24
|Jarne Bervoets
|20 - 23
|Yamaha
|25
|Filippo Mantovani
|22 - 21
|KTM
|26
|Harry Seel
|28 - 22
|KTM
|27
|Trey Cox
|25 - 24
|KTM
|28
|Roan Tolsma
|29 - 25
|Husqvarna
|29
|Sebastian Leok
|23 - 26
|Husqvarna
|30
|Maximilian Ernecker
|33 - 28
|KTM
|31
|Vaclav Janout
|30 - 29
|KTM
|32
|Dani Heitink
|24 - 30
|Husqvarna
|33
|Jordan Van Wyk
|35 - 31
|Honda
|34
|Luca Ghirelli
|36 - 32
|GasGas
|35
|Michael Conte
|34 - 33
|Yamaha
|36
|Emile De Baere
|31 - 34
|Honda
|37
|Marius Adomaitis
|27 - 36
|Husqvarna
|38
|Adria Monne
|38 - DNS
|GasGas
|39
|Lyonel Reichl
|39 - DNS
|KTM