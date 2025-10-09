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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Italy: MXGP Results

WMX & EMX125
Montevarchi
Italy, Tuscany Italy
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MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Tim Gajser Tim Gajser 25:07.852 0.000 Slovenia Yamaha
2 Jan Pancar Jan Pancar 25:12.707 4.855 Slovenia KTM
3 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:14.917 7.065 Italy KTM
4 Maxime Renaux Maxime Renaux 25:18.652 10.800 France Yamaha
5 Romain Febvre Romain Febvre 25:19.799 11.947 France Kawasaki
6 Lucas Coenen Lucas Coenen 25:22.763 14.911 Belgium KTM
7 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 25:25.187 17.335 The Netherlands Honda
8 Alberto Forato Alberto Forato 25:26.154 18.302 Italy Fantic
9 Tom Vialle Tom Vialle 25:26.475 18.623 France Honda
10 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:30.935 23.083 Latvia Kawasaki
11 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 25:33.896 26.044 South Africa Ducati
12 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 25:47.768 39.916 Norway Honda
13 Jago Geerts Jago Geerts 25:51.513 43.661 Belgium Beta
14 Oriol Oliver Oriol Oliver 25:53.342 45.490 Spain KTM
15 Cato Nickel Cato Nickel 26:04.411 56.559 Germany Honda
16 Rick Elzinga Rick Elzinga 26:08.246 1:00.394 The Netherlands KTM
17 Adam Sterry Adam Sterry 26:09.343 1:01.491 United Kingdom KTM
18 Kevin Brumann Kevin Brumann 26:11.980 1:04.128 Switzerland Husqvarna
19 Nicholas Lapucci Nicholas Lapucci 26:13.845 1:05.993 Italy Honda
20 Leopold Ambjörnson Leopold Ambjörnson 26:30.638 1:22.786 Sweden Honda
21 Romain Pape Romain Pape 26:32.881 1:25.029 France Yamaha
22 Emanuele Alberio Emanuele Alberio 26:36.177 1:28.325 Italy Husqvarna
23 Matteo Puccinelli Matteo Puccinelli 26:53.459 1:45.607 Italy Honda
24 Alessandro Valeri Alessandro Valeri 26:55.405 1:47.553 Italy Honda
25 Federico Tuani Federico Tuani 26:57.586 1:49.734 Italy Honda
26 Cedric Soubeyras Cedric Soubeyras 26:58.091 1:50.239 France Honda
27 Luca Cardaccia Luca Cardaccia 27:08.709 2:00.857 Italy Yamaha
28 Lorenzo Albieri Lorenzo Albieri 27:36.442 2:28.590 Italy Husqvarna
29 Cameron Anthony Durow Cameron Anthony Durow 26:37.987 -1 Lap South Africa KTM
30 Theo Praun Theo Praun 26:42.653 4.666 Germany Yamaha
31 Ivo Monticelli Ivo Monticelli 16:22.294 -5 Laps Italy Kawasaki
32 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 6:34.674 -10 Laps Spain Honda
33 Kay de Wolf Kay de Wolf 4:37.004 -11 Laps The Netherlands Husqvarna
DNS Brent Van Doninck Brent Van Doninck Belgium Fantic
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