2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Italy: MXGP Results WMX & EMX125
Live Now
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Tim Gajser
|25:07.852
|0.000
|Yamaha
|2
|Jan Pancar
|25:12.707
|4.855
|KTM
|3
|Andrea Adamo
|25:14.917
|7.065
|KTM
|4
|Maxime Renaux
|25:18.652
|10.800
|Yamaha
|5
|Romain Febvre
|25:19.799
|11.947
|Kawasaki
|6
|Lucas Coenen
|25:22.763
|14.911
|KTM
|7
|Jeffrey Herlings
|25:25.187
|17.335
|Honda
|8
|Alberto Forato
|25:26.154
|18.302
|Fantic
|9
|Tom Vialle
|25:26.475
|18.623
|Honda
|10
|Pauls Jonass
|25:30.935
|23.083
|Kawasaki
|11
|Calvin Vlaanderen
|25:33.896
|26.044
|Ducati
|12
|Kevin Horgmo
|25:47.768
|39.916
|Honda
|13
|Jago Geerts
|25:51.513
|43.661
|Beta
|14
|Oriol Oliver
|25:53.342
|45.490
|KTM
|15
|Cato Nickel
|26:04.411
|56.559
|Honda
|16
|Rick Elzinga
|26:08.246
|1:00.394
|KTM
|17
|Adam Sterry
|26:09.343
|1:01.491
|KTM
|18
|Kevin Brumann
|26:11.980
|1:04.128
|Husqvarna
|19
|Nicholas Lapucci
|26:13.845
|1:05.993
|Honda
|20
|Leopold Ambjörnson
|26:30.638
|1:22.786
|Honda
|21
|Romain Pape
|26:32.881
|1:25.029
|Yamaha
|22
|Emanuele Alberio
|26:36.177
|1:28.325
|Husqvarna
|23
|Matteo Puccinelli
|26:53.459
|1:45.607
|Honda
|24
|Alessandro Valeri
|26:55.405
|1:47.553
|Honda
|25
|Federico Tuani
|26:57.586
|1:49.734
|Honda
|26
|Cedric Soubeyras
|26:58.091
|1:50.239
|Honda
|27
|Luca Cardaccia
|27:08.709
|2:00.857
|Yamaha
|28
|Lorenzo Albieri
|27:36.442
|2:28.590
|Husqvarna
|29
|Cameron Anthony Durow
|26:37.987
|-1 Lap
|KTM
|30
|Theo Praun
|26:42.653
|4.666
|Yamaha
|31
|Ivo Monticelli
|16:22.294
|-5 Laps
|Kawasaki
|32
|Ruben Fernandez
|6:34.674
|-10 Laps
|Honda
|33
|Kay de Wolf
|4:37.004
|-11 Laps
|Husqvarna
|DNS
|Brent Van Doninck
|Fantic