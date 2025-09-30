2026 AMA Pro Motocross Championship Southwick: 450 Results
July 11, 2026
450 Provisional Entry List
Revised: July 8 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|
Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|18
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|20
|Jordon Smith
|Belmont, NC
|Triumph TF 450-X
|24
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|26
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|28
|Christian Craig
|Temecula, CA
|Honda CRF450R
|31
|Mikkel Haarup
|Denmark
|Triumph TF 450-X
|36
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|38
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|Yamaha YZ450F
|39
|Valentin Guillod
|Switzerland
|Yamaha YZ450F
|41
|Mitchell Harrison
|Lansing, MI
|Kawasaki KX450
|50
|Lorenzo Locurcio
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|51
|
Justin Barcia
|Monroe, NY
|Ducati Desmo 450MX
|52
|Mitchell Oldenburg
|Alvord, TX
|Beta 450 RX
|54
|Benny Bloss
|Oak Grove, MO
|Beta 450 RX
|62
|Grant Harlan
|Justin, TX
|KTM 450 SX-F
|69
|Jack Chambers
|Auburndale, FL
|Kawasaki KX450
|83
|Justin Rodbell
|Prince Frederick, MD
|Honda CRF450R
|88
|Mark Fineis
|Indianapolis, IN
|Kawasaki KX450SR
|89
|Devin Simonson
|Laurinburg, NC
|Yamaha YZ450F
|96
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|104
|Lucas Coenen
|Belgium
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|106
|Stephen Rubini
|France
|Yamaha YZ450F
|137
|Ayden Shive
|Dade City, FL
|KTM 250 SX-F
|157
|Tyler Daniele
|Millbrook, NY
|KTM 350 SX-F
|170
|Adam Dobrovich
|Oxford, CT
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|172
|Hayden Hoover
|Lexington, OH
|Yamaha YZ450F
|181
|Ashton Arruda
|Westport, MA
|Yamaha YZ450F
|188
|Hamden Hudson
|Danville, VA
|Kawasaki KX450
|196
|Blake Hoag
|Kennard, NE
|Honda CRF450R Works Edition
|210
|Bryce Hammond
|Pleasanton, CA
|Yamaha YZ450F
|216
|Grant Hoffman
|Canton, GA
|Yamaha YZ450F
|221
|Cody Walker
|Canyon Lake, CA
|KTM 450 SX-F
|222
|Antonio Cairoli
|Patti, Sicily
|Ducati Desmo 450MX
|245
|Matti Jorgensen
|Helirod, Denmark
|Honda CRF450R
|259
|Daniel Bortolin
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|275
|Johnathan Stasukelis
|Phillipston, MA
|Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
|281
|Cory Carsten
|Bayville, NJ
|Suzuki RM-Z450
|299
|Konnor Visger
|Bellevue, MI
|Beta 450 RX
|314
|Tyler Stepek
|Mount Airy, MD
|Yamaha YZ450F
|327
|Alex Panzarella
|Pardeesville, PA
|Kawasaki KX450
|363
|Taylor Beckwith
|Plainfield, MA
|Yamaha YZ450F
|367
|Christian McCauley
|Morgantown, WV
|Yamaha YZ450F
|368
|Brock Stiener
|Crownpoint, IN
|Kawasaki KX450
|417
|Cornelius Tøndel
|Norway
|Kawasaki KX450
|444
|Justin Cokinos
|Hanover, MA
|Yamaha YZ450F
|445
|Noah Miesen
|St. Paul, MN
|Yamaha YZ450F
|453
|Angus Riordan
|Australia
|Honda CRF450R
|456
|Magnus Smith
|Denmark
|Yamaha YZ450F
|470
|Ethan Day
|Twin Lake, MI
|Kawasaki KX450
|483
|Bryton Carroll
|Vineland, NJ
|Yamaha YZ450F
|488
|Travis Randanella
|Marlton, NJ
|Kawasaki KX450SR
|489
|Ricci Randanella
|Marlton, NJ
|Kawasaki KX450
|511
|Jace Kessler
|New
|Eagle, MI
|GasGas MC 450F Factory Edition
|529
|Brett Heidorn
|New Richmond, OH
|Honda CRF450R
|535
|Joey Crown
|Metamora, MI
|Yamaha YZ450F
|536
|Gavin Tilford
|Pine Island, MN
|Honda CRF450R
|537
|Travis Mecking
|Middletown, NY
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|654
|Kyle Hatch
|New Milford, CT
|KTM 450 SX-F
|719
|Vince Friese
|Cape Girardeau, MO
|Kawasaki KX450
|721
|Nathan Murphy
|Mt. Airy, MD
|Yamaha YZ450F
|740
|Sebastian Balbuena
|Brooklyn, NY
|Honda CRF450R
|747
|Robbie thomas
|Reading, PA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|771
|Kevin Buitenhuis
|The Netherlands
|Yamaha YZ450F
|811
|Chris Williams
|Ortonville
|Suzuki RM-Z450
|818
|Ronnie Snyder
|Lehighton, PA
|Kawasaki KX450SR
|834
|Kris Corey
|Southwick, MA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|841
|Jeffrey Walker
|Ottawa Lake, MI
|KTM 450 SX-F
|856
|Scott Iverson
|Mashpee, MA
|Yamaha YZ450F
|860
|Kyle Petrie
|Sunfield, MI
|Kawasaki KX450
|887
|Shane Kelleher
|Cumberland, RI
|Honda CRF450R Works Edition
|924
|Gage Hulsey
|New
|Park Hills, MO
|Kawasaki KX450
|927
|Shane Kehoe
|Oakland, FL
|Yamaha YZ450F
|933
|Dylan Moriarty
|Granby, MA
|Husqvarna FC 450
|939
|Roan Van De Moosdijk
|The Netherlands
|KTM 450 SX-F
|994
|Juan Paul Sanchez
|Toms River, NJ
|KTM 450 SX-F
|997
|Jimmy Hebert
|Vernon, CT
|GasGas MC 450F Factory Edition