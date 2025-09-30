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MXGP of
South Africa
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MXGP Results
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  3. Romain Febvre
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MX2 Results
  1. Guillem Farres
  2. Simon Längenfelder
  3. Janis Martins Reisulis
Full Results
Upcoming
Motocross
Southwick
Sat Jul 11
News
450 Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Dylan Ferrandis
Full Entry List
250 Entry List
  1. Seth Hammaker
  2. Julien Beaumer
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Motocross
Spring Creek
Sat Jul 18
News
Upcoming
MXGP of
Great Britain
Sun Jul 19
News
Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
Southwick: 450 Results

The Wick 338
Southwick, MA United States
July 11, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: July 8 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac
Eli Tomac 		Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia
Justin Barcia 		Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis Indianapolis, IN United States Kawasaki KX450SR
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ450F
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
104 Lucas Coenen Lucas Coenen Belgium Belgium KTM 450 SX-F Factory Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
157 Tyler Daniele Tyler Daniele Millbrook, NY United States KTM 350 SX-F
170 Adam Dobrovich Adam Dobrovich Oxford, CT United States KTM 450 SX-F Factory Edition
172 Hayden Hoover Hayden Hoover Lexington, OH United States Yamaha YZ450F
181 Ashton Arruda Ashton Arruda Westport, MA United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
222 Antonio Cairoli Antonio Cairoli Patti, Sicily Italy Ducati Desmo 450MX
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF450R
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
275 Johnathan Stasukelis Johnathan Stasukelis Phillipston, MA United States Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
314 Tyler Stepek Tyler Stepek Mount Airy, MD United States Yamaha YZ450F
327 Alex Panzarella Alex Panzarella Pardeesville, PA United States Kawasaki KX450
363 Taylor Beckwith Taylor Beckwith Plainfield, MA United States Yamaha YZ450F
367 Christian McCauley Christian McCauley Morgantown, WV United States Yamaha YZ450F
368 Brock Stiener Brock Stiener Crownpoint, IN United States Kawasaki KX450
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
444 Justin Cokinos Justin Cokinos Hanover, MA United States Yamaha YZ450F
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
453 Angus Riordan Angus Riordan Australia Australia Honda CRF450R
456 Magnus Smith Magnus Smith Denmark Denmark Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
488 Travis Randanella Travis Randanella Marlton, NJ United States Kawasaki KX450SR
489 Ricci Randanella Ricci Randanella Marlton, NJ United States Kawasaki KX450
511 Jace Kessler Jace Kessler New Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
535 Joey Crown Joey Crown Metamora, MI United States Yamaha YZ450F
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
537 Travis Mecking Travis Mecking Middletown, NY United States KTM 450 SX-F Factory Edition
654 Kyle Hatch Kyle Hatch New Milford, CT United States KTM 450 SX-F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
721 Nathan Murphy Nathan Murphy Mt. Airy, MD United States Yamaha YZ450F
740 Sebastian Balbuena Sebastian Balbuena Brooklyn, NY United States Honda CRF450R
747 Robbie thomas Robbie thomas Reading, PA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
771 Kevin Buitenhuis Kevin Buitenhuis The Netherlands The Netherlands Yamaha YZ450F
811 Chris Williams Chris Williams Ortonville Suzuki RM-Z450
818 Ronnie Snyder Ronnie Snyder Lehighton, PA United States Kawasaki KX450SR
834 Kris Corey Kris Corey Southwick, MA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
841 Jeffrey Walker Jeffrey Walker Ottawa Lake, MI United States KTM 450 SX-F
856 Scott Iverson Scott Iverson Mashpee, MA United States Yamaha YZ450F
860 Kyle Petrie Kyle Petrie Sunfield, MI United States Kawasaki KX450
887 Shane Kelleher Shane Kelleher Cumberland, RI United States Honda CRF450R Works Edition
924 Gage Hulsey Gage Hulsey New Park Hills, MO United States Kawasaki KX450
927 Shane Kehoe Shane Kehoe Oakland, FL United States Yamaha YZ450F
933 Dylan Moriarty Dylan Moriarty Granby, MA United States Husqvarna FC 450
939 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk The Netherlands The Netherlands KTM 450 SX-F
994 Juan Paul Sanchez Juan Paul Sanchez Toms River, NJ United States KTM 450 SX-F
997 Jimmy Hebert Jimmy Hebert Vernon, CT United States GasGas MC 450F Factory Edition
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