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2026 AMA Pro Motocross Championship
RedBud: 450 Results

Scouting Moto Combine Event
RedBud MX
Buchanan, MI United States
July 4, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: July 1 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
32 Justin Cooper
Justin Cooper 		Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia
Justin Barcia 		Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
87 Jeremy Hand Jeremy Hand Mantua, OH United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis Indianapolis, IN United States Honda CRF450R Works Edition
89 Devin Simonson Devin Simonson Laurinburg, NC United States Yamaha YZ450F
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
165 Jack Winland Jack Winland Zanesville, OH United States Yamaha YZ450F
172 Hayden Hoover Hayden Hoover Lexington, OH United States Yamaha YZ450F
174 Luca Marsalisi Luca Marsalisi Cairo, GA United States Triumph TF 450-X
178 Justin Kurtz Justin Kurtz Linwood, NC United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
195 Jorge Rubalcava Jorge Rubalcava El Paso, TX United States KTM 450 SX-F Factory Edition
196 Blake Hoag Blake Hoag Kennard, NE United States Honda CRF450R Works Edition
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
234 Mick Frantz Mick Frantz St clair, MI United States Yamaha YZ450F
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
281 Cory Carsten Cory Carsten Bayville, NJ United States Suzuki RM-Z450
299 Konnor Visger Konnor Visger Bellevue, MI United States Beta 450 RX
306 Damon Strobel Damon Strobel Elizabeth, CO United States Yamaha YZ450F
314 Tyler Stepek Tyler Stepek Mount Airy, MD United States Yamaha YZ450F
333 Zane Klemz Zane Klemz Valparaiso KTM 250 SX-F
358 Ivon Hays II Ivon Hays II St. Joseph, MI United States Yamaha YZ450F
367 Christian McCauley Christian McCauley Morgantown, WV United States Yamaha YZ450F
368 Brock Stiener Brock Stiener Crownpoint, IN United States Kawasaki KX450
371 Chase Haynes Chase Haynes New Scottsdale, AZ United States Kawasaki KX450
400 Cole Kish Cole Kish Onsted, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
417 Cornelius Tøndel Cornelius Tøndel Norway Norway Kawasaki KX450
437 Vincent Luhovey Vincent Luhovey Greensburg, PA United States Kawasaki KX450SR
439 Nathen Laporte Nathen Laporte Wausau, WI United States KTM 450 SX-F Factory Edition
445 Noah Miesen Noah Miesen St. Paul, MN United States Yamaha YZ450F
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
477 Mitchell Prescott Mitchell Prescott Redwood Falls, MN United States Honda CRF450R Works Edition
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
528 Ryan Peters Ryan Peters Mandan, ND United States Kawasaki KX450
529 Brett Heidorn Brett Heidorn New Richmond, OH United States Honda CRF450R
535 Joey Crown Joey Crown Metamora, MI United States Yamaha YZ450F
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
537 Travis Mecking Travis Mecking Middletown, NY United States KTM 450 SX-F Factory Edition
548 Brandon Espe-Tiegs Brandon Espe-Tiegs Glenville, MN United States GasGas MC 450F Factory Edition
573 Christopher Blackmer Christopher Blackmer Musegon, MI United States Yamaha YZ450F
588 Eddie Norred Eddie Norred Rockford, IL United States Kawasaki KX450
662 Dean Gall Dean Gall Brookfield, MO United States Honda CRF450R Works Edition
667 Anton Nordstrom Anton Nordstrom Göteborg, Sweden Sweden KTM 450 SX-F
670 Gavin Brough Gavin Brough Kaysville, UT United States Honda CRF450R
703 Conner Mowry Conner Mowry Cattaraugus, NY United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
797 Karter DeLong Karter DeLong Coloma, MI United States Yamaha YZ450F
808 Zach Gareis Zach Gareis Mars, PA United States Yamaha YZ450F
811 Chris Williams Chris Williams Ortonville Suzuki RM-Z450
841 Jeffrey Walker Jeffrey Walker Ottawa Lake, MI United States KTM 450 SX-F
860 Kyle Petrie Kyle Petrie Sunfield, MI United States Kawasaki KX450
873 Ronnie Orres Ronnie Orres New Fort Dodge, IA United States Honda CRF450R
880 Mikey Corcoran Mikey Corcoran Yardley, PA United States KTM 450 SX-F
881 Noah Geyer Noah Geyer Fredericksburg, VA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
934 Brian Medeiros Brian Medeiros Koloa, HI United States GasGas MC 450F Factory Edition
939 Roan Van De Moosdijk Roan Van De Moosdijk The Netherlands The Netherlands KTM 450 SX-F
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