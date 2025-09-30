Revised: July 1 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 18
| Jett Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 20
| Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
|
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 32
|
Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
|
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 39
| Valentin Guillod
|
| Switzerland
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 50
| Lorenzo Locurcio
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 51
|
Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 52
| Mitchell Oldenburg
|
| Alvord, TX
| Beta 450 RX
| 54
| Benny Bloss
|
| Oak Grove, MO
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 69
| Jack Chambers
|
| Auburndale, FL
| Kawasaki KX450
| 83
| Justin Rodbell
|
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF450R
| 87
| Jeremy Hand
|
| Mantua, OH
| Honda CRF450R
| 88
| Mark Fineis
|
| Indianapolis, IN
| Honda CRF450R Works Edition
| 89
| Devin Simonson
|
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ450F
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 106
| Stephen Rubini
|
| France
| Yamaha YZ450F
| 162
| Whispern Smith
|
| Midwest City, OK
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 165
| Jack Winland
|
| Zanesville, OH
| Yamaha YZ450F
| 172
| Hayden Hoover
|
| Lexington, OH
| Yamaha YZ450F
| 174
| Luca Marsalisi
|
| Cairo, GA
| Triumph TF 450-X
| 178
| Justin Kurtz
|
| Linwood, NC
| Yamaha YZ450F
| 188
| Hamden Hudson
|
| Danville, VA
| Kawasaki KX450
| 195
| Jorge Rubalcava
|
| El Paso, TX
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 196
| Blake Hoag
|
| Kennard, NE
| Honda CRF450R Works Edition
| 210
| Bryce Hammond
|
| Pleasanton, CA
| Yamaha YZ450F
| 216
| Grant Hoffman
|
| Canton, GA
| Yamaha YZ450F
| 234
| Mick Frantz
|
| St clair, MI
| Yamaha YZ450F
| 259
| Daniel Bortolin
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 299
| Konnor Visger
|
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 306
| Damon Strobel
|
| Elizabeth, CO
| Yamaha YZ450F
| 314
| Tyler Stepek
|
| Mount Airy, MD
| Yamaha YZ450F
| 333
| Zane Klemz
|
| Valparaiso
| KTM 250 SX-F
| 358
| Ivon Hays II
|
| St. Joseph, MI
| Yamaha YZ450F
| 367
| Christian McCauley
|
| Morgantown, WV
| Yamaha YZ450F
| 368
| Brock Stiener
|
| Crownpoint, IN
| Kawasaki KX450
| 371
| Chase Haynes
| New
| Scottsdale, AZ
| Kawasaki KX450
| 400
| Cole Kish
|
| Onsted, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 417
| Cornelius Tøndel
|
| Norway
| Kawasaki KX450
| 437
| Vincent Luhovey
|
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX450SR
| 439
| Nathen Laporte
|
| Wausau, WI
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 445
| Noah Miesen
|
| St. Paul, MN
| Yamaha YZ450F
| 470
| Ethan Day
|
| Twin Lake, MI
| Kawasaki KX450
| 477
| Mitchell Prescott
|
| Redwood Falls, MN
| Honda CRF450R Works Edition
| 483
| Bryton Carroll
|
| Vineland, NJ
| Yamaha YZ450F
| 511
| Jace Kessler
|
| Eagle, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 528
| Ryan Peters
|
| Mandan, ND
| Kawasaki KX450
| 529
| Brett Heidorn
|
| New Richmond, OH
| Honda CRF450R
| 535
| Joey Crown
|
| Metamora, MI
| Yamaha YZ450F
| 536
| Gavin Tilford
|
| Pine Island, MN
| Honda CRF450R
| 537
| Travis Mecking
|
| Middletown, NY
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 548
| Brandon Espe-Tiegs
|
| Glenville, MN
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 573
| Christopher Blackmer
|
| Musegon, MI
| Yamaha YZ450F
| 588
| Eddie Norred
|
| Rockford, IL
| Kawasaki KX450
| 662
| Dean Gall
|
| Brookfield, MO
| Honda CRF450R Works Edition
| 667
| Anton Nordstrom
|
| Göteborg, Sweden
| KTM 450 SX-F
| 670
| Gavin Brough
|
| Kaysville, UT
| Honda CRF450R
| 703
| Conner Mowry
|
| Cattaraugus, NY
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 797
| Karter DeLong
|
| Coloma, MI
| Yamaha YZ450F
| 808
| Zach Gareis
|
| Mars, PA
| Yamaha YZ450F
| 811
| Chris Williams
|
| Ortonville
| Suzuki RM-Z450
| 841
| Jeffrey Walker
|
| Ottawa Lake, MI
| KTM 450 SX-F
| 860
| Kyle Petrie
|
| Sunfield, MI
| Kawasaki KX450
| 873
| Ronnie Orres
| New
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF450R
| 880
| Mikey Corcoran
|
| Yardley, PA
| KTM 450 SX-F
| 881
| Noah Geyer
|
| Fredericksburg, VA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 934
| Brian Medeiros
|
| Koloa, HI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 939
| Roan Van De Moosdijk
|
| The Netherlands
| KTM 450 SX-F