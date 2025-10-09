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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of South Africa: MXGP Results

Johannesburg
Johannesburg, South Africa South Africa
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MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Lucas Coenen Lucas Coenen 24:59.212 0.000 Belgium KTM
2 Romain Febvre Romain Febvre 25:03.547 4.335 France Kawasaki
3 Pauls Jonass Pauls Jonass 25:19.191 19.979 Latvia Kawasaki
4 Tom Vialle Tom Vialle 25:22.196 22.984 France Honda
5 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 25:25.367 26.155 South Africa Ducati
6 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 25:26.196 26.984 The Netherlands Honda
7 Andrea Adamo Andrea Adamo 25:36.444 37.232 Italy KTM
8 Maxime Renaux Maxime Renaux 25:38.984 39.772 France Yamaha
9 Tim Gajser Tim Gajser 25:44.649 45.437 Slovenia Yamaha
10 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:56.436 57.224 Spain Honda
11 Rick Elzinga Rick Elzinga 25:58.010 58.798 The Netherlands KTM
12 Alberto Forato Alberto Forato 26:00.397 1:01.185 Italy Fantic
13 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 26:20.231 1:21.019 Belgium Fantic
14 Kevin Brumann Kevin Brumann 26:21.674 1:22.462 Switzerland Husqvarna
15 Romain Pape Romain Pape 26:23.788 1:24.576 France Yamaha
16 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 26:24.164 1:24.952 Norway Honda
17 Matthew Malan Matthew Malan 26:35.992 1:36.780 South Africa Yamaha
18 Jan Pancar Jan Pancar 26:36.269 1:37.057 Slovenia KTM
19 Slade Smith Slade Smith 26:39.934 1:40.722 South Africa Yamaha
20 Cameron Anthony Durow Cameron Anthony Durow 26:48.343 1:49.131 South Africa KTM
21 Oriol Oliver Oriol Oliver 26:55.789 1:56.577 Spain KTM
22 Jayden Proctor Jayden Proctor 26:59.280 2:00.068 South Africa Yamaha
23 Johan Vogelesang Johan Vogelesang 27:03.142 -1 Lap South Africa KTM
24 Matthew Correia Matthew Correia 27:04.067 0.925 South Africa Yamaha
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