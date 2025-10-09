2026 FIM Motocross World Championship MXGP of South Africa: MXGP Results
MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Lucas Coenen
|24:59.212
|0.000
|KTM
|2
|Romain Febvre
|25:03.547
|4.335
|Kawasaki
|3
|Pauls Jonass
|25:19.191
|19.979
|Kawasaki
|4
|Tom Vialle
|25:22.196
|22.984
|Honda
|5
|Calvin Vlaanderen
|25:25.367
|26.155
|Ducati
|6
|Jeffrey Herlings
|25:26.196
|26.984
|Honda
|7
|Andrea Adamo
|25:36.444
|37.232
|KTM
|8
|Maxime Renaux
|25:38.984
|39.772
|Yamaha
|9
|Tim Gajser
|25:44.649
|45.437
|Yamaha
|10
|Ruben Fernandez
|25:56.436
|57.224
|Honda
|11
|Rick Elzinga
|25:58.010
|58.798
|KTM
|12
|Alberto Forato
|26:00.397
|1:01.185
|Fantic
|13
|Brent Van Doninck
|26:20.231
|1:21.019
|Fantic
|14
|Kevin Brumann
|26:21.674
|1:22.462
|Husqvarna
|15
|Romain Pape
|26:23.788
|1:24.576
|Yamaha
|16
|Kevin Horgmo
|26:24.164
|1:24.952
|Honda
|17
|Matthew Malan
|26:35.992
|1:36.780
|Yamaha
|18
|Jan Pancar
|26:36.269
|1:37.057
|KTM
|19
|Slade Smith
|26:39.934
|1:40.722
|Yamaha
|20
|Cameron Anthony Durow
|26:48.343
|1:49.131
|KTM
|21
|Oriol Oliver
|26:55.789
|1:56.577
|KTM
|22
|Jayden Proctor
|26:59.280
|2:00.068
|Yamaha
|23
|Johan Vogelesang
|27:03.142
|-1 Lap
|KTM
|24
|Matthew Correia
|27:04.067
|0.925
|Yamaha