Revised: June 18 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 2
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
|
Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 18
| Jett Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 20
| Jordon Smith
|
| Belmont, NC
| Triumph TF 450-X
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 31
| Mikkel Haarup
|
| Denmark
| Triumph TF 450-X
| 32
|
Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 38
| Haiden Deegan
|
| Temecula, CA
| Yamaha YZ450F
| 39
| Valentin Guillod
|
| Switzerland
| Yamaha YZ450F
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 50
| Lorenzo Locurcio
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 51
|
Justin Barcia
|
| Monroe, NY
| Ducati Desmo 450MX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 69
| Jack Chambers
|
| Auburndale, FL
| Kawasaki KX450
| 83
| Justin Rodbell
|
| Prince Frederick, MD
| Honda CRF450R
| 87
| Jeremy Hand
|
| Mantua, OH
| Honda CRF450R
| 89
| Devin Simonson
|
| Laurinburg, NC
| Yamaha YZ450F
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 106
| Stephen Rubini
|
| France
| Yamaha YZ450F
| 111
| Larry Fortin
|
| Tolland, CT
| GASGAS MC 350F
| 162
| Whispern Smith
|
| Midwest City, OK
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 164
| Evan Johnson
|
| Hollywood, MD
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 165
| Jack Winland
|
| Zanesville, OH
| Yamaha YZ450F
| 178
| Justin Kurtz
|
| Linwood, NC
| Yamaha YZ450F
| 188
| Hamden Hudson
|
| Danville, VA
| Kawasaki KX450
| 193
| Ryan Diezic
|
| Streetsboro, OH
| Honda CRF450R
| 210
| Bryce Hammond
|
| Pleasanton, CA
| Yamaha YZ450F
| 215
| Jason Neidigh
|
| Carlisle, PA
| KTM 450 SX-F
| 216
| Grant Hoffman
|
| Canton, GA
| Yamaha YZ450F
| 217
| Cory Gilliam
|
| Thurmont, MD
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 230
| Tyler Walborn
|
| Jonestown, PA
| Kawasaki KX450SR
| 257
| Joey DeNeen
|
| Bedford, PA
| Yamaha YZ250
| 259
| Daniel Bortolin
|
| Venezuela
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 281
| Cory Carsten
|
| Bayville, NJ
| Suzuki RM-Z450
| 299
| Konnor Visger
|
| Bellevue, MI
| Beta 450 RX
| 314
| Tyler Stepek
|
| Mount Airy, MD
| Yamaha YZ450F
| 330
| Trevor Paine
|
| Berlin Center, OH
| KTM 450 SX-F
| 365
| Cody Wingardner
|
| Zillah, WA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 366
| Blaze Cremaldi
| New
| Rochester, NY
| Yamaha YZ450F
| 368
| Brock Stiener
|
| Crownpoint, IN
| Kawasaki KX450
| 384
| Cody Penwell
|
| Stoutsville
| Kawasaki KX450SR
| 417
| Cornelius Tøndel
|
| Norway
| Kawasaki KX450
| 437
| Vincent Luhovey
|
| Greensburg, PA
| Kawasaki KX450SR
| 445
| Noah Miesen
|
| St. Paul, MN
| Yamaha YZ450F
| 470
| Ethan Day
|
| Twin Lake, MI
| Kawasaki KX450
| 482
| Hayden Justice
|
| Newark, NJ
| Yamaha YZ450F
| 483
| Bryton Carroll
|
| Vineland, NJ
| Yamaha YZ450F
| 511
| Jace Kessler
|
| Eagle, MI
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 512
| Austin Cozadd
|
| Attalla, AL
| Yamaha YZ450F
| 529
| Brett Heidorn
|
| New Richmond, OH
| Honda CRF450R
| 536
| Gavin Tilford
|
| Pine Island, MN
| Honda CRF450R
| 537
| Travis Mecking
|
| Middletown, NY
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 548
| Brandon Espe-Tiegs
|
| Glenville, MN
| GasGas MC 450F Factory Edition
| 556
| Ethan Phalen
|
| Dresden, OH
| Yamaha YZ450F
| 558
| Brayden Karpulk
|
| Pottsville
| Triumph TF 250-X
| 621
| Bennett Mantooth
|
| Danville, VA
| Yamaha YZ450F
| 703
| Conner Mowry
|
| Cattaraugus, NY
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 721
| Nathan Murphy
|
| Mt. Airy, MD
| Yamaha YZ450F
| 722
| Josh Carson
|
| Pittsburgh, PA
| Kawasaki KX450
| 727
| Bradley Esper
|
| Howell, MI
| Yamaha YZ450F
| 747
| Robbie thomas
|
| Reading, PA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 797
| Karter DeLong
|
| Coloma, MI
| Yamaha YZ450F
| 808
| Zach Gareis
|
| Mars, PA
| Yamaha YZ450F
| 818
| Ronnie Snyder
|
| Lehighton, PA
| Kawasaki KX450SR
| 831
| Jacob Glenn
| New
| King William, VA
| KTM 450 SX-F
| 880
| Mikey Corcoran
|
| Yardley, PA
| KTM 450 SX-F
| 881
| Noah Geyer
|
| Fredericksburg, VA
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 912
| Bryn Steffan
| New
| Erie, PA
| Beta 450 RX
| 929
| Payton Morningstar
|
| Fort Erie, ON
| KTM 450 SX-F
| 940
| Evan Talbott
|
| Danville, VA
| Yamaha YZ450F
| 942
| Deegan Hepp
|
| Fort Dodge, IA
| Honda CRF450R