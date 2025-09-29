Results Archive
Supercross
Houston
News
450SX Results
  1. Cooper Webb
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Upcoming
GNCC
Big Buck
Sat Feb 14
News
Upcoming
Supercross
Seattle
Sat Feb 14
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Seattle: 250SX West Results

250SX West
Lumen Field
Seattle, WA United States
February 14, 2026

250SX West Provisional Entry List

Revised: February 12 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan Updated Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
60 Hunter Yoder
Hunter Yoder 		Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Suzuki RM-Z250
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
142 Cameron McAdoo Cameron McAdoo Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
154 Leo Tucker Leo Tucker East Dubuque, IL United States Yamaha YZ250F
155 Dylan Cunha Dylan Cunha Modesto, CA United States Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser New El Paso, TX United States Honda CRF250R
175 Kaden Lewis Kaden Lewis Kingman, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
204 Paul Bloy Paul Bloy Germany Germany GasGas MC 250F Factory Edition
208 Logan Leitzel Logan Leitzel Dillsburg, PA United States Kawasaki KX250
214 Tyler Gibbs Tyler Gibbs Deroche, BC Canada Yamaha YZ250F
224 Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States Kawasaki KX250
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF250R Works Edition
260 Nico Koch Nico Koch Germany Germany KTM 250 SX-F Factory Edition
284 Lorenzo Camporese Lorenzo Camporese Campodarsego, Italy Italy Kawasaki KX250
344 Justin Aragaki Justin Aragaki Morgan Hill, CA United States Husqvarna FC 250
378 Kyle Wise Kyle Wise Modesto, CA United States KTM 250 SX-F
388 Brandon Ray Brandon Ray Fremont, CA United States Triumph TF 250-X
425 Reven Gordon Reven Gordon Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 250 SX-F
645 Colby Copp Colby Copp Los Banos, CA United States Honda CRF250R
672 Brandon Pederson Brandon Pederson Los Fresnos, TX United States Kawasaki KX250
674 Carson Millikan Carson Millikan Sunrise, AZ United States Yamaha YZ250F
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
