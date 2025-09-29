Results Archive
Supercross
Houston
News
450SX Results
  1. Cooper Webb
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Supercross
Glendale
News
450SX Main Event Results
  1. Ken Roczen
  2. Hunter Lawrence
  3. Cooper Webb
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Levi Kitchen
  3. Cameron McAdoo
Full Results
Upcoming
GNCC
Big Buck
Sat Feb 14
News
Upcoming
Supercross
Seattle
Sat Feb 14
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Arlington
Sat Feb 21
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Seattle: 450SX Results

250SX West
Lumen Field
Seattle, WA United States
February 14, 2026

450SX Provisional Entry List

Revised: February 11 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
4 Chase Sexton Chase Sexton La Moille, IL United States Kawasaki KX450SR
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
12 Shane McElrath Shane McElrath Canton, NC United States Honda CRF450R
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
17 Joey Savatgy Joey Savatgy Thomasville, GA United States Honda CRF450R
21 Jason Anderson Jason Anderson Edgewood, NM United States Suzuki RM-Z450
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
27 Malcolm Stewart Malcolm Stewart Haines City, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
28 Christian Craig Christian Craig Temecula, CA United States Honda CRF450R
32 Justin Cooper Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY United States Yamaha YZ450F
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
44 Ty Masterpool Ty Masterpool Paradise, TX United States Yamaha YZ450F
45 Colt Nichols Colt Nichols Muskogee, OK United States Suzuki RM-Z450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
78 Kevin Moranz Kevin Moranz Topeka, KS United States KTM 450 SX-F
94 Ken Roczen Ken Roczen Mattstedt, Germany Germany Suzuki RM-Z450
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
138 David Pulley David Pulley Lake Elsinore, CA United States Yamaha YZ250F
207 Rider Fisher Rider Fisher Gales Creek, OR United States Kawasaki KX450
246 Chance Blackburn Chance Blackburn Spokane, WA United States Yamaha YZ250F
411 Scott Meshey Scott Meshey New Zephyrhills, FL United States Husqvarna FC 450
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
519 Josh Cartwright Josh Cartwright Tallahassee, FL United States Kawasaki KX450
637 Robert Piazza Robert Piazza Easton, PA United States Yamaha YZ250F
711 Tristan Lane Tristan Lane Deland, FL United States Yamaha YZ450F
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
767 Mason Wharton Mason Wharton Brush Prairie, WA United States Kawasaki KX450
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
976 Josh Greco Josh Greco Olivehurst, CA United States Kawasaki KX450
