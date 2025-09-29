Revised: January 29 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
| Number
| Rider
| Hometown
| Bike
| 1
| Cooper Webb
|
| Newport, NC
| Yamaha YZ450F
| 3
| Eli Tomac
|
| Cortez, CO
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 4
| Chase Sexton
|
| La Moille, IL
| Kawasaki KX450SR
| 7
| Aaron Plessinger
|
| Hamilton, OH
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 12
| Shane McElrath
|
| Canton, NC
| Honda CRF450R
| 14
| Dylan Ferrandis
|
| Avignon, France
| Ducati Desmo 450MX
| 17
| Joey Savatgy
|
| Thomasville, GA
| Honda CRF450R
| 21
| Jason Anderson
| New
| Edgewood, NM
| Suzuki RM-Z450
| 24
| R.J. Hampshire
|
| Hudson, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 26
| Jorge Prado
|
| Lugo, Spain
| KTM 450 SX-F Factory Edition
| 27
| Malcolm Stewart
|
| Haines City, FL
| Husqvarna FC 450 Factory Edition
| 28
| Christian Craig
|
| Temecula, CA
| Honda CRF450R
| 32
| Justin Cooper
|
| Cold Spring Harbor, NY
| Yamaha YZ450F
| 33
| Austin Forkner
|
| Richards, MO
| Triumph TF 450-X
| 36
| Garrett Marchbanks
|
| Coalville, UT
| Kawasaki KX450SR
| 41
| Mitchell Harrison
|
| Lansing, MI
| Kawasaki KX450
| 44
| Ty Masterpool
| New
| Paradise, TX
| Yamaha YZ450F
| 45
| Colt Nichols
| New
| Muskogee, OK
| Suzuki RM-Z450
| 46
| Justin Hill
|
| Yoncalla, OR
| KTM 450 SX-F
| 52
|
Mitchell Oldenburg
|
| Alvord, TX
| Beta 450 RX
| 62
| Grant Harlan
|
| Justin, TX
| KTM 450 SX-F
| 63
| Fredrik Noren
|
| Lidköping, Sweden
| Yamaha YZ450F
| 66
| Cole Thompson
|
| Brigden, ON
| Yamaha YZ450F
| 78
| Kevin Moranz
|
| Topeka, KS
| KTM 450 SX-F
| 90
| John Short
|
| Pilot Point, TX
| Honda CRF450R
| 94
| Ken Roczen
| New
| Mattstedt, Germany
| Suzuki RM-Z450
| 96
| Hunter Lawrence
|
| Landsborough, Australia
| Honda CRF450R Works Edition
| 106
| Stephen Rubini
|
| France
| Yamaha YZ450F
| 208
| Logan Leitzel
|
| Dillsburg, PA
| Kawasaki KX450
| 411
| Scott Meshey
|
| Zephyrhills, FL
| Husqvarna FC 450
| 519
| Josh Cartwright
|
| Tallahassee, FL
| Kawasaki KX450
| 581
| Kyle Bitterman
|
| Lockport, NY
| Honda CRF450R
| 604
| Max Miller
|
| Springfield, OR
| Kawasaki KX450
| 637
| Robert Piazza
|
| Easton, PA
| Yamaha YZ450F
| 711
| Tristan Lane
|
| Deland, FL
| Yamaha YZ450F
| 719
| Vince Friese
|
| Cape Girardeau, MO
| Kawasaki KX450
| 784
| Cade Clason
|
| Arcadia, OH
| Kawasaki KX450
| 812
| Luke Dickey
|
| Caldwell, TX
| Suzuki RM-Z450
| 874
| Zack Williams
|
| Elko, MN
| Honda CRF450R
| 976
| Josh Greco
|
| Olivehurst, CA
| Kawasaki KX450