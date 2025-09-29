Results Archive
Supercross
San Diego
News
450SX Main Event Results
  1. Eli Tomac
  2. Hunter Lawrence
  3. Ken Roczen
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Cameron McAdoo
  3. Michael Mosiman
Full Results
Supercross
Anaheim 2
News
450SX Main Event Results
  1. Chase Sexton
  2. Hunter Lawrence
  3. Eli Tomac
Full Results
250SX West Main Event Results
  1. Haiden Deegan
  2. Michael Mosiman
  3. Ryder DiFrancesco
Full Results
Upcoming
Supercross
Houston
Sat Jan 31
News
450SX Entry List
  1. Cooper Webb
  2. Eli Tomac
  3. Chase Sexton
Full Entry List
250SX West Entry List
  1. Haiden Deegan
  2. Max Vohland
  3. Michael Mosiman
Full Entry List
Upcoming
Supercross
Glendale
Sat Feb 7
News
Full Schedule

2026 Monster Energy AMA Supercross Championship
Houston: 250SX West Results

250SX West
Triple Crown, SMX Next, and KTM Junior SX
NRG Stadium
Houston, TX United States
January 31, 2026

250SX West Provisional Entry List

Revised: January 29 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
1 Haiden Deegan Haiden Deegan Updated Temecula, CA United States Yamaha YZ250F
19 Max Vohland Max Vohland Sacramento, CA United States Yamaha YZ250F
23 Michael Mosiman Michael Mosiman Sebastopol, CA United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas
Chance Hymas 		Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
60 Hunter Yoder
Hunter Yoder 		Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
61 Max Anstie Max Anstie Newbury, England, United Kingdom United Kingdom Yamaha YZ250F
70 Anthony Bourdon Anthony Bourdon Hossegor, France France Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF250R
129 Lane Shaw Lane Shaw Alvin, TX United States Kawasaki KX250
131 Crockett Myers Crockett Myers Navasota, TX United States Suzuki RM-Z250
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 250 SX-F
142 Cameron McAdoo Cameron McAdoo Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
173 Hunter Schlosser Hunter Schlosser El Paso, TX United States Honda CRF250R
175 Kaden Lewis Kaden Lewis Kingman, AZ United States GasGas MC 250F Factory Edition
197 Brian Saunier Brian Saunier Cairo, GA United States KTM 250 SX-F
204 Paul Bloy Paul Bloy Germany Germany GasGas MC 250F Factory Edition
224 Joshua Varize Joshua Varize Perris, CA United States Kawasaki KX250
237 Robbie Wageman Robbie Wageman Newhall, CA United States Yamaha YZ250F
245 Matti Jorgensen Matti Jorgensen Helirod, Denmark Denmark Honda CRF250R Works Edition
260 Nico Koch Nico Koch Germany Germany KTM 250 SX-F
284 Lorenzo Camporese Lorenzo Camporese Campodarsego, Italy Italy Kawasaki KX250
310 Kai Aiello Kai Aiello Temecula, CA United States Husqvarna FC 250
344 Justin Aragaki Justin Aragaki Morgan Hill, CA United States Husqvarna FC 250
346 Charles Tolleson IV Charles Tolleson IV Crosby, TX United States GasGas MC 250F Factory Edition
425 Reven Gordon Reven Gordon Murrieta, CA United States Kawasaki KX250
501 Scotty Wennerstrom Scotty Wennerstrom Tyler, TX United States KTM 250 SX-F
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ250F
585 Blake Davies Blake Davies Mission, BC Canada Husqvarna FC 250 Rockstar Edition
645 Colby Copp Colby Copp Los Banos, CA United States Honda CRF250R
672 Brandon Pederson Brandon Pederson New Los Fresnos, TX United States Kawasaki KX250
800 Preston Masciangelo Preston Masciangelo Brantford, ON Canada GasGas MC 250F Factory Edition
805 Vincent Varola Vincent Varola Simi Valley, CA United States Yamaha YZ250F
873 Ronnie Orres Ronnie Orres Fort Dodge, IA United States Honda CRF250R
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
964 Dominique Thury Dominique Thury Schneeberg, Germany Germany Yamaha YZ250F
Read Now
March 2026 Issue Now Available
Get Racer X on your iPhone
Check out all the exclusive content this month on any device!
Read Now
The March 2026 Digital Issue Availalbe Now
New stories have been posted