Jett Lawrence: "I Think This Track Looked After My Ankle A Lot More"
June 7, 2026, 1:30pm
Watch the post-race press conference, featuring 250 Class podium finishers Levi Kitchen, Julien Beaumer, and Seth Hammaker, 450 Class podium finishers Jett Lawrence, Hunter Lawrence, and Haiden Deegan.
Plus, Monster Energy/Pro Circuit Kawasaki team manager Ian Southwell and Honda HRC Progressive team manager Lars Lindstrom.
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|2 - 2
|Kawasaki KX250
|2
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|4 - 3
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|3
|Seth Hammaker
|Bainbridge, PA
|1 - 9
|Kawasaki KX250
Motocross
|Rider
|Hometown
|Motos
|Bike
|1
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|1 - 1
|Honda CRF450R Works Edition
|2
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|2 - 2
|Honda CRF450R Works Edition
|3
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|3 - 3
|Yamaha YZ450F