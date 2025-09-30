2026 AMA Pro Motocross Championship Spring Creek: 250 Results
July 18, 2026
250 Provisional Entry List
Revised: July 15 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|13
|Julien Beaumer
|Lake Havasu City, AZ
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|25
|Nate Thrasher
|Livingston, TN
|Yamaha YZ250F
|29
|Chance Hymas
|Pocatello, ID
|Honda CRF250R Works Edition
|30
|
Jo Shimoda
|Suzuka, Japan
|Honda CRF250R Works Edition
|34
|Ryder DiFrancesco
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|35
|Drew Adams
|Chattanooga, TN
|Kawasaki KX250
|37
|Cole Davies
|Waitoki, New Zealand
|Yamaha YZ250F
|40
|Parker Ross
|Herald, CA
|Yamaha YZ250F
|42
|Dilan Schwartz
|Alpine, CA
|Yamaha YZ250F
|43
|Lux Turner
|Gardnerville, NV
|Yamaha YZ250F
|47
|Levi Kitchen
|Washougal, WA
|Kawasaki KX250
|53
|Henry Miller
|Rochester, MN
|Kawasaki KX250
|57
|Avery Long
|New London, MN
|KTM 250 SX-F
|58
|Daxton Bennick
|Morganton, NC
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|59
|Casey Cochran
|Portsmouth, VA
|Husqvarna FC 250 Factory Edition
|60
|Hunter Yoder
|Menifee, CA
|Yamaha YZ250F
|65
|Marshal Weltin
|Ubly, MI
|Kawasaki KX250
|71
|Carson Mumford
|Simi Valley, CA
|KTM 250 SX-F
|73
|Gavin Towers
|Venetia, PA
|Honda CRF250R
|82
|Caden Dudney
|Des Moines, IA
|Yamaha YZ250F
|99
|Kayden Minear
|Western Australia
|Yamaha YZ250F
|140
|Russell Buccheri
|Duxbury, MA
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|142
|
Cameron McAdoo
|Sioux City, IA
|Kawasaki KX250
|146
|Hayes Edwards
|Montgomery, TX
|Yamaha YZ250F
|156
|Cade Miller
|Kennedale, TX
|KTM 250 SX-F
|158
|Tre Fierro III
|El paso, TX
|Yamaha YZ250F
|159
|Brock Bennett
|Bakersfield, CA
|Husqvarna FC 250
|192
|Cameron Harrison
|China Spring
|KTM 250 SX-F
|198
|John Douglas
|Lakewood, CO
|Honda CRF250R
|226
|Carson Wood
|New
|Zephyrhills, FL
|Yamaha YZ250F
|248
|Clay Edwards
|Stigler, OK
|Yamaha YZ250F
|263
|Talon Schwall
|Reno, NV
|Yamaha YZ250F
|298
|Joey De Santi
|Fort Lauderdale
|Yamaha YZ250F
|313
|Travis Beam
|Shippensburg, PA
|Yamaha YZ250F
|338
|L McGrath
|New
|Beldenville, WI
|Husqvarna FC 450
|347
|Reece Wheaton
|Irwin, PA
|Kawasaki KX250
|369
|Nicholas Hunt
|Fort Wayne, IN
|Triumph TF 250-X
|430
|Kyle Looney
|Lakeside, CA
|Triumph TF 250-X
|443
|Cole Timboe
|Calimesa, CA
|Yamaha YZ250F
|486
|Aden Keefer
|California
|Honda CRF250R
|515
|Brodie Boumeester
|New Richmond, WI
|KTM 250 SX-F
|587
|Noah Schuring
|Portage, MI
|Yamaha YZ250F
|603
|Matt Jackson
|Troy, PA
|Triumph TF 250-X
|615
|Bayler McKellar
|Luther, OK
|Husqvarna FC 250
|646
|Elijah Tetzlaff
|Oconomowoc, WI
|Kawasaki KX250
|691
|Maliki Constantino
|Ocala, FL
|Suzuki RM-Z250
|752
|Jeremy Fappani
|Scottsdale, AZ
|KTM 250 SX-F
|759
|Krystian Janik
|Oak Lawn, IL
|Yamaha YZ250F
|775
|CJ Benard
|Peoria, AZ
|Yamaha YZ250F
|777
|James Harrington
|Plymouth, MA
|KTM 250 SX-F Factory Edition
|795
|Jace Hinrichs
|Colorado Springs, CO
|Yamaha YZ250F
|809
|Brayden Ehlermann
|Westtown, NY
|GasGas MC 250F Factory Edition
|813
|Gavin Templen
|Cazenovia, WI
|KTM 250 SX-F
|819
|Deegan VanVreede
|Freedom, WI
|KTM 450 SX-F
|826
|Talan Zollers
|North Aurora, IL
|Yamaha YZ250F
|889
|Christopher Schroeder
|KTM 250 SX-F
|900
|Keegan Rowley
|Channahon, IL
|Yamaha YZ250F
|924
|Gage Hulsey
|Park Hills, MO
|Kawasaki KX250
|951
|Jadyn Serles
|Granite Falls, WA
|Yamaha YZ250F
|959
|Axel Neff
|Slippery Rock, PA
|Suzuki RM-Z250
|990
|Nico Israel
|Santiago, Chile
|Triumph TF 250-X
|999
|Jesse Jacobsen
|Weatherford, TX
|KTM 250 SX-F