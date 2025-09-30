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250 Results
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  3. Cole Davies
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Upcoming
Motocross
Spring Creek
Sat Jul 18
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450 Entry List
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250 Entry List
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Sun Jul 19
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Motocross
Washougal
Sat Jul 25
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MXGP of
Czech Republic
Sun Jul 26
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Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
Spring Creek: 250 Results

Spring Creek MX Park
Millville, MN United States
July 18, 2026

250 Provisional Entry List

Revised: July 15 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
13 Julien Beaumer Julien Beaumer Lake Havasu City, AZ United States KTM 250 SX-F Factory Edition
25 Nate Thrasher Nate Thrasher Livingston, TN United States Yamaha YZ250F
29 Chance Hymas Chance Hymas Pocatello, ID United States Honda CRF250R Works Edition
30 Jo Shimoda
Jo Shimoda 		Suzuka, Japan Japan Honda CRF250R Works Edition
34 Ryder DiFrancesco Ryder DiFrancesco Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
35 Drew Adams Drew Adams Chattanooga, TN United States Kawasaki KX250
37 Cole Davies Cole Davies Waitoki, New Zealand New Zealand Yamaha YZ250F
40 Parker Ross Parker Ross Herald, CA United States Yamaha YZ250F
42 Dilan Schwartz Dilan Schwartz Alpine, CA United States Yamaha YZ250F
43 Lux Turner Lux Turner Gardnerville, NV United States Yamaha YZ250F
47 Levi Kitchen Levi Kitchen Washougal, WA United States Kawasaki KX250
53 Henry Miller Henry Miller Rochester, MN United States Kawasaki KX250
57 Avery Long Avery Long New London, MN United States KTM 250 SX-F
58 Daxton Bennick Daxton Bennick Morganton, NC United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
59 Casey Cochran Casey Cochran Portsmouth, VA United States Husqvarna FC 250 Factory Edition
60 Hunter Yoder Hunter Yoder Menifee, CA United States Yamaha YZ250F
65 Marshal Weltin Marshal Weltin Ubly, MI United States Kawasaki KX250
71 Carson Mumford Carson Mumford Simi Valley, CA United States KTM 250 SX-F
73 Gavin Towers Gavin Towers Venetia, PA United States Honda CRF250R
82 Caden Dudney Caden Dudney Des Moines, IA United States Yamaha YZ250F
99 Kayden Minear Kayden Minear Western Australia Australia Yamaha YZ250F
140 Russell Buccheri Russell Buccheri Duxbury, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
142 Cameron McAdoo
Cameron McAdoo 		Sioux City, IA United States Kawasaki KX250
146 Hayes Edwards Hayes Edwards Montgomery, TX United States Yamaha YZ250F
156 Cade Miller Cade Miller Kennedale, TX United States KTM 250 SX-F
158 Tre Fierro III Tre Fierro III El paso, TX United States Yamaha YZ250F
159 Brock Bennett Brock Bennett Bakersfield, CA United States Husqvarna FC 250
192 Cameron Harrison Cameron Harrison China Spring KTM 250 SX-F
198 John Douglas John Douglas Lakewood, CO United States Honda CRF250R
226 Carson Wood Carson Wood New Zephyrhills, FL United States Yamaha YZ250F
248 Clay Edwards Clay Edwards Stigler, OK United States Yamaha YZ250F
263 Talon Schwall Talon Schwall Reno, NV United States Yamaha YZ250F
298 Joey De Santi Joey De Santi Fort Lauderdale Yamaha YZ250F
313 Travis Beam Travis Beam Shippensburg, PA United States Yamaha YZ250F
338 L McGrath L McGrath New Beldenville, WI United States Husqvarna FC 450
347 Reece Wheaton Reece Wheaton Irwin, PA United States Kawasaki KX250
369 Nicholas Hunt Nicholas Hunt Fort Wayne, IN United States Triumph TF 250-X
430 Kyle Looney Kyle Looney Lakeside, CA United States Triumph TF 250-X
443 Cole Timboe Cole Timboe Calimesa, CA United States Yamaha YZ250F
486 Aden Keefer Aden Keefer California United States Honda CRF250R
515 Brodie Boumeester Brodie Boumeester New Richmond, WI United States KTM 250 SX-F
587 Noah Schuring Noah Schuring Portage, MI United States Yamaha YZ250F
603 Matt Jackson Matt Jackson Troy, PA United States Triumph TF 250-X
615 Bayler McKellar Bayler McKellar Luther, OK United States Husqvarna FC 250
646 Elijah Tetzlaff Elijah Tetzlaff Oconomowoc, WI United States Kawasaki KX250
691 Maliki Constantino Maliki Constantino Ocala, FL United States Suzuki RM-Z250
752 Jeremy Fappani Jeremy Fappani Scottsdale, AZ United States KTM 250 SX-F
759 Krystian Janik Krystian Janik Oak Lawn, IL United States Yamaha YZ250F
775 CJ Benard CJ Benard Peoria, AZ United States Yamaha YZ250F
777 James Harrington James Harrington Plymouth, MA United States KTM 250 SX-F Factory Edition
795 Jace Hinrichs Jace Hinrichs Colorado Springs, CO United States Yamaha YZ250F
809 Brayden Ehlermann Brayden Ehlermann Westtown, NY United States GasGas MC 250F Factory Edition
813 Gavin Templen Gavin Templen Cazenovia, WI United States KTM 250 SX-F
819 Deegan VanVreede Deegan VanVreede Freedom, WI United States KTM 450 SX-F
826 Talan Zollers Talan Zollers North Aurora, IL United States Yamaha YZ250F
889 Christopher Schroeder Christopher Schroeder KTM 250 SX-F
900 Keegan Rowley Keegan Rowley Channahon, IL United States Yamaha YZ250F
924 Gage Hulsey Gage Hulsey Park Hills, MO United States Kawasaki KX250
951 Jadyn Serles Jadyn Serles Granite Falls, WA United States Yamaha YZ250F
959 Axel Neff Axel Neff Slippery Rock, PA United States Suzuki RM-Z250
990 Nico Israel Nico Israel Santiago, Chile Chile Triumph TF 250-X
999 Jesse Jacobsen Jesse Jacobsen Weatherford, TX United States KTM 250 SX-F
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