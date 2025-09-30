2026 AMA Pro Motocross Championship Washougal: 450 Results
July 25, 2026
450 Provisional Entry List
Revised: July 22 2026 - 5:30 AM
*Provisional Entry List is subject to change
*Provisional Entry List is subject to change
|Number
|Rider
|Hometown
|Bike
|2
|Cooper Webb
|Newport, NC
|Yamaha YZ450F
|3
|Eli Tomac
|Cortez, CO
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|7
|Aaron Plessinger
|Hamilton, OH
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|14
|Dylan Ferrandis
|Avignon, France
|Ducati Desmo 450MX
|18
|Jett Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|20
|Jordon Smith
|Belmont, NC
|Triumph TF 450-X
|24
|R.J. Hampshire
|Hudson, FL
|Husqvarna FC 450 Factory Edition
|26
|Jorge Prado
|Lugo, Spain
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|31
|Mikkel Haarup
|Denmark
|Triumph TF 450-X
|36
|Garrett Marchbanks
|Coalville, UT
|Kawasaki KX450SR
|38
|Haiden Deegan
|Temecula, CA
|Yamaha YZ450F
|39
|Valentin Guillod
|Switzerland
|Yamaha YZ450F
|41
|Mitchell Harrison
|Lansing, MI
|Kawasaki KX450
|46
|Justin Hill
|Yoncalla, OR
|KTM 450 SX-F
|50
|Lorenzo Locurcio
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|51
|Justin Barcia
|Monroe, NY
|Ducati Desmo 450MX
|52
|Mitchell Oldenburg
|Alvord, TX
|Beta 450 RX
|54
|Benny Bloss
|Oak Grove, MO
|Beta 450 RX
|62
|Grant Harlan
|Justin, TX
|KTM 450 SX-F
|63
|Fredrik Noren
|Lidköping, Sweden
|Yamaha YZ450F
|69
|Jack Chambers
|Auburndale, FL
|Kawasaki KX450
|83
|Justin Rodbell
|Prince Frederick, MD
|Honda CRF450R
|88
|Mark Fineis
|Indianapolis, IN
|Kawasaki KX450SR
|96
|Hunter Lawrence
|Landsborough, Australia
|Honda CRF450R Works Edition
|106
|Stephen Rubini
|France
|Yamaha YZ450F
|127
|Jake Bork
|Fort Collins, CO
|Yamaha YZ450F
|137
|Ayden Shive
|Dade City, FL
|KTM 450 SX-F
|153
|Clayton Tucker
|El Dorado Hills, CA
|Yamaha YZ450F
|162
|Whispern Smith
|Midwest City, OK
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|172
|Hayden Hoover
|Lexington, OH
|Yamaha YZ450F
|188
|Hamden Hudson
|Danville, VA
|Kawasaki KX450
|210
|Bryce Hammond
|Pleasanton, CA
|Yamaha YZ450F
|213
|Grady Spangle
|Spokane, WA
|Honda CRF450R
|216
|Grant Hoffman
|Canton, GA
|Yamaha YZ450F
|218
|Parker Eales
|Maple Ridge, BC
|KTM 450 SX-F
|221
|Cody Walker
|Canyon Lake, CA
|KTM 450 SX-F
|225
|Brett Stralo
|Parker, CO
|Yamaha YZ450F
|253
|Nick Jones
|Victorville, CA
|Honda CRF450R
|259
|Daniel Bortolin
|Venezuela
|GasGas MC 450F Factory Edition
|274
|Ashton Bloxom
|Terrell, TX
|Honda CRF450R
|318
|Seth Crotty
|Vancouver, WA
|Yamaha YZ450F
|329
|Sebastian Toth
|Grants Pass, OR
|Yamaha YZ450F
|334
|Gary Sutherlin
|Wildomar, CA
|Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
|349
|Kile Epperson
|Camas, WA
|Yamaha YZ450F
|356
|Chris Cornish
|Arlington, WA
|Yamaha YZ450F
|365
|Cody Wingardner
|Zillah, WA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|470
|Ethan Day
|Twin Lake, MI
|Kawasaki KX450
|483
|Bryton Carroll
|Vineland, NJ
|Yamaha YZ450F
|494
|Jack Badell
|Winchester, CA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|496
|KC Clinton
|Twin Falls, ID
|Honda CRF450R
|511
|Jace Kessler
|Eagle, MI
|GasGas MC 450F Factory Edition
|512
|Austin Cozadd
|Attalla, AL
|Yamaha YZ450F
|528
|Ryan Peters
|Mandan, ND
|Kawasaki KX450
|536
|Gavin Tilford
|Pine Island, MN
|Honda CRF450R
|548
|Brandon Espe-Tiegs
|Glenville, MN
|GasGas MC 450F Factory Edition
|572
|RJ Warda
|Rancho Cucamonga, CA
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|579
|Carson Roberson
|Lakewood, CO
|KTM 450 SX-F
|666
|Collin Hinrichs
|Fort Dodge, IA
|Kawasaki KX450
|714
|Kaiser Strode
|Rock Island
|Honda CRF450R
|719
|Vince Friese
|Cape Girardeau, MO
|Kawasaki KX450
|725
|Tyler Hansen
|Lake Tapps, WA
|GasGas MC 450F
|726
|Gared Steinke
|New
|Woodland, CA
|Kawasaki KX450
|734
|Dayton Briggs
|Riverside, CA
|Yamaha YZ450F
|767
|Mason Wharton
|Brush Prairie, WA
|Kawasaki KX450
|773
|Sage Powers
|Murrieta
|Honda CRF450R
|821
|Jeffrey Gorman
|Roseville, CA
|Honda CRF450R Works Edition
|835
|Conner Lords
|Pocatello, ID
|KTM 450 SX-F Factory Edition
|855
|Reece Hamalainen
|Watsonville, CA
|KTM 250 SX-F
|874
|Zack Williams
|Elko, MN
|Honda CRF450R
|894
|Luke Bierek
|Cle Elum, WA
|Yamaha YZ450F
|971
|Cameron Russell
|Gig Harbor, WA
|Yamaha YZ450F