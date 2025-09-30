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MXGP of
Flanders
Sun Aug 2
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Amateur
Loretta Lynn's
Mon Aug 3
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Full Schedule

2026 AMA Pro Motocross Championship
Washougal: 450 Results

Washougal MX Park
Washougal, WA United States
July 25, 2026

450 Provisional Entry List

Revised: July 22 2026 - 5:30 AM

*Provisional Entry List is subject to change

Number Rider Hometown Bike
2 Cooper Webb Cooper Webb Newport, NC United States Yamaha YZ450F
3 Eli Tomac Eli Tomac Cortez, CO United States KTM 450 SX-F Factory Edition
7 Aaron Plessinger Aaron Plessinger Hamilton, OH United States KTM 450 SX-F Factory Edition
14 Dylan Ferrandis Dylan Ferrandis Avignon, France France Ducati Desmo 450MX
18 Jett Lawrence Jett Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
20 Jordon Smith Jordon Smith Belmont, NC United States Triumph TF 450-X
24 R.J. Hampshire R.J. Hampshire Hudson, FL United States Husqvarna FC 450 Factory Edition
26 Jorge Prado Jorge Prado Lugo, Spain Spain KTM 450 SX-F Factory Edition
31 Mikkel Haarup Mikkel Haarup Denmark Denmark Triumph TF 450-X
36 Garrett Marchbanks Garrett Marchbanks Coalville, UT United States Kawasaki KX450SR
38 Haiden Deegan Haiden Deegan Temecula, CA United States Yamaha YZ450F
39 Valentin Guillod Valentin Guillod Switzerland Switzerland Yamaha YZ450F
41 Mitchell Harrison Mitchell Harrison Lansing, MI United States Kawasaki KX450
46 Justin Hill Justin Hill Yoncalla, OR United States KTM 450 SX-F
50 Lorenzo Locurcio Lorenzo Locurcio Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
51 Justin Barcia Justin Barcia Monroe, NY United States Ducati Desmo 450MX
52 Mitchell Oldenburg Mitchell Oldenburg Alvord, TX United States Beta 450 RX
54 Benny Bloss Benny Bloss Oak Grove, MO United States Beta 450 RX
62 Grant Harlan Grant Harlan Justin, TX United States KTM 450 SX-F
63 Fredrik Noren Fredrik Noren Lidköping, Sweden Sweden Yamaha YZ450F
69 Jack Chambers Jack Chambers Auburndale, FL United States Kawasaki KX450
83 Justin Rodbell Justin Rodbell Prince Frederick, MD United States Honda CRF450R
88 Mark Fineis Mark Fineis Indianapolis, IN United States Kawasaki KX450SR
96 Hunter Lawrence Hunter Lawrence Landsborough, Australia Australia Honda CRF450R Works Edition
106 Stephen Rubini Stephen Rubini France France Yamaha YZ450F
127 Jake Bork Jake Bork Fort Collins, CO United States Yamaha YZ450F
137 Ayden Shive Ayden Shive Dade City, FL United States KTM 450 SX-F
153 Clayton Tucker Clayton Tucker El Dorado Hills, CA United States Yamaha YZ450F
162 Whispern Smith Whispern Smith Midwest City, OK United States KTM 450 SX-F Factory Edition
172 Hayden Hoover Hayden Hoover Lexington, OH United States Yamaha YZ450F
188 Hamden Hudson Hamden Hudson Danville, VA United States Kawasaki KX450
210 Bryce Hammond Bryce Hammond Pleasanton, CA United States Yamaha YZ450F
213 Grady Spangle Grady Spangle Spokane, WA United States Honda CRF450R
216 Grant Hoffman Grant Hoffman Canton, GA United States Yamaha YZ450F
218 Parker Eales Parker Eales Maple Ridge, BC Canada KTM 450 SX-F
221 Cody Walker Cody Walker Canyon Lake, CA United States KTM 450 SX-F
225 Brett Stralo Brett Stralo Parker, CO United States Yamaha YZ450F
253 Nick Jones Nick Jones Victorville, CA United States Honda CRF450R
259 Daniel Bortolin Daniel Bortolin Venezuela Venezuela GasGas MC 450F Factory Edition
274 Ashton Bloxom Ashton Bloxom Terrell, TX United States Honda CRF450R
318 Seth Crotty Seth Crotty Vancouver, WA United States Yamaha YZ450F
329 Sebastian Toth Sebastian Toth Grants Pass, OR United States Yamaha YZ450F
334 Gary Sutherlin Gary Sutherlin Wildomar, CA United States Husqvarna FC 450 Rockstar Edition
349 Kile Epperson Kile Epperson Camas, WA United States Yamaha YZ450F
356 Chris Cornish Chris Cornish Arlington, WA United States Yamaha YZ450F
365 Cody Wingardner Cody Wingardner Zillah, WA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
470 Ethan Day Ethan Day Twin Lake, MI United States Kawasaki KX450
483 Bryton Carroll Bryton Carroll Vineland, NJ United States Yamaha YZ450F
494 Jack Badell Jack Badell Winchester, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
496 KC Clinton KC Clinton Twin Falls, ID United States Honda CRF450R
511 Jace Kessler Jace Kessler Eagle, MI United States GasGas MC 450F Factory Edition
512 Austin Cozadd Austin Cozadd Attalla, AL United States Yamaha YZ450F
528 Ryan Peters Ryan Peters Mandan, ND United States Kawasaki KX450
536 Gavin Tilford Gavin Tilford Pine Island, MN United States Honda CRF450R
548 Brandon Espe-Tiegs Brandon Espe-Tiegs Glenville, MN United States GasGas MC 450F Factory Edition
572 RJ Warda RJ Warda Rancho Cucamonga, CA United States KTM 450 SX-F Factory Edition
579 Carson Roberson Carson Roberson Lakewood, CO United States KTM 450 SX-F
666 Collin Hinrichs Collin Hinrichs Fort Dodge, IA United States Kawasaki KX450
714 Kaiser Strode Kaiser Strode Rock Island Honda CRF450R
719 Vince Friese Vince Friese Cape Girardeau, MO United States Kawasaki KX450
725 Tyler Hansen Tyler Hansen Lake Tapps, WA United States GasGas MC 450F
726 Gared Steinke Gared Steinke New Woodland, CA United States Kawasaki KX450
734 Dayton Briggs Dayton Briggs Riverside, CA United States Yamaha YZ450F
767 Mason Wharton Mason Wharton Brush Prairie, WA United States Kawasaki KX450
773 Sage Powers Sage Powers Murrieta Honda CRF450R
821 Jeffrey Gorman Jeffrey Gorman Roseville, CA United States Honda CRF450R Works Edition
835 Conner Lords Conner Lords Pocatello, ID United States KTM 450 SX-F Factory Edition
855 Reece Hamalainen Reece Hamalainen Watsonville, CA United States KTM 250 SX-F
874 Zack Williams Zack Williams Elko, MN United States Honda CRF450R
894 Luke Bierek Luke Bierek Cle Elum, WA United States Yamaha YZ450F
971 Cameron Russell Cameron Russell Gig Harbor, WA United States Yamaha YZ450F
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