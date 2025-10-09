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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Great Britain: MXGP Results

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MXGP Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Ruben Fernandez Ruben Fernandez 25:30.408 0.000 Spain Honda
2 Romain Febvre Romain Febvre 25:32.494 2.086 France Kawasaki
3 Tom Vialle Tom Vialle 25:42.772 12.364 France Honda
4 Jeffrey Herlings Jeffrey Herlings 25:43.250 12.842 The Netherlands Honda
5 Tim Gajser Tim Gajser 25:45.107 14.699 Slovenia Yamaha
6 Kevin Horgmo Kevin Horgmo 25:52.599 22.191 Norway Honda
7 Maxime Renaux Maxime Renaux 26:07.324 36.916 France Yamaha
8 Oriol Oliver Oriol Oliver 26:08.896 38.488 Spain KTM
9 Calvin Vlaanderen Calvin Vlaanderen 26:10.272 39.864 South Africa Ducati
10 Pauls Jonass Pauls Jonass 26:11.209 40.801 Latvia Kawasaki
11 Jan Pancar Jan Pancar 26:14.355 43.947 Slovenia KTM
12 Andrea Adamo Andrea Adamo 26:16.685 46.277 Italy KTM
13 Ben Watson Ben Watson 26:19.895 49.487 United Kingdom Triumph
14 Brent Van Doninck Brent Van Doninck 26:23.085 52.677 Belgium Fantic
15 Jeremy Seewer Jeremy Seewer 26:23.890 53.482 Switzerland KTM
16 Kevin Brumann Kevin Brumann 26:31.144 1:00.736 Switzerland Husqvarna
17 Isak Gifting Isak Gifting 26:33.070 1:02.662 Sweden Yamaha
18 Rick Elzinga Rick Elzinga 26:33.361 1:02.953 The Netherlands KTM
19 Taylor Hammal Taylor Hammal 26:50.657 1:20.249 United Kingdom Kawasaki
20 Jago Geerts Jago Geerts 26:53.816 1:23.408 Belgium Beta
21 Tristan Purdon Tristan Purdon 27:13.938 1:43.530 Kawasaki
22 Adam Sterry Adam Sterry 27:17.402 1:46.994 United Kingdom KTM
23 Cato Nickel Cato Nickel 27:20.576 1:50.168 Germany Honda
24 Tom Grimshaw Tom Grimshaw 27:35.384 2:04.976 United Kingdom Honda
25 Lennox Dickinson Lennox Dickinson 25:59.405 -1 Lap United Kingdom Honda
26 Ben Edwards Ben Edwards 26:21.739 22.334 United Kingdom KTM
27 Romain Pape Romain Pape 23:03.789 -2 Laps France Yamaha
28 Lucas Coenen Lucas Coenen 4:19.786 -11 Laps Belgium KTM
29 Glenn Mccormick Glenn Mccormick 26:43.174 43.769 United Kingdom KTM
30 Alberto Forato Alberto Forato 0.000 -12 Laps Italy Fantic
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