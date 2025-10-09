2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Great Britain: MXGP Results WMX & EMX250
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MXGP Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Ruben Fernandez
|25:30.408
|0.000
|Honda
|2
|Romain Febvre
|25:32.494
|2.086
|Kawasaki
|3
|Tom Vialle
|25:42.772
|12.364
|Honda
|4
|Jeffrey Herlings
|25:43.250
|12.842
|Honda
|5
|Tim Gajser
|25:45.107
|14.699
|Yamaha
|6
|Kevin Horgmo
|25:52.599
|22.191
|Honda
|7
|Maxime Renaux
|26:07.324
|36.916
|Yamaha
|8
|Oriol Oliver
|26:08.896
|38.488
|KTM
|9
|Calvin Vlaanderen
|26:10.272
|39.864
|Ducati
|10
|Pauls Jonass
|26:11.209
|40.801
|Kawasaki
|11
|Jan Pancar
|26:14.355
|43.947
|KTM
|12
|Andrea Adamo
|26:16.685
|46.277
|KTM
|13
|Ben Watson
|26:19.895
|49.487
|Triumph
|14
|Brent Van Doninck
|26:23.085
|52.677
|Fantic
|15
|Jeremy Seewer
|26:23.890
|53.482
|KTM
|16
|Kevin Brumann
|26:31.144
|1:00.736
|Husqvarna
|17
|Isak Gifting
|26:33.070
|1:02.662
|Yamaha
|18
|Rick Elzinga
|26:33.361
|1:02.953
|KTM
|19
|Taylor Hammal
|26:50.657
|1:20.249
|Kawasaki
|20
|Jago Geerts
|26:53.816
|1:23.408
|Beta
|21
|Tristan Purdon
|27:13.938
|1:43.530
|Kawasaki
|22
|Adam Sterry
|27:17.402
|1:46.994
|KTM
|23
|Cato Nickel
|27:20.576
|1:50.168
|Honda
|24
|Tom Grimshaw
|27:35.384
|2:04.976
|Honda
|25
|Lennox Dickinson
|25:59.405
|-1 Lap
|Honda
|26
|Ben Edwards
|26:21.739
|22.334
|KTM
|27
|Romain Pape
|23:03.789
|-2 Laps
|Yamaha
|28
|Lucas Coenen
|4:19.786
|-11 Laps
|KTM
|29
|Glenn Mccormick
|26:43.174
|43.769
|KTM
|30
|Alberto Forato
|0.000
|-12 Laps
|Fantic