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2026 FIM Motocross World Championship
MXGP of Great Britain: MX2 Results

WMX & EMX250
Foxhills
Swindon, United Kingdom United Kingdom
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MX2 Qualifying Race Results

Rider Time Interval Best Lap Bike
1 Simon Längenfelder Simon Längenfelder 25:49.633 0.000 Germany KTM
2 Guillem Farres Guillem Farres 25:51.071 1.438 Spain Triumph
3 Camden McLellan Camden McLellan 25:51.714 2.081 South Africa Triumph
4 Sacha Coenen Sacha Coenen 25:59.421 9.788 Belgium KTM
5 Liam Everts Liam Everts 26:00.390 10.757 Belgium Husqvarna
6 Janis Martins Reisulis Janis Martins Reisulis 26:00.776 11.143 Latvia Yamaha
7 Julius Mikula Julius Mikula 26:14.365 24.732 KTM
8 Valerio Lata Valerio Lata 26:19.348 29.715 Italy Honda
9 Ferruccio Zanchi Ferruccio Zanchi 26:21.632 31.999 Italy Ducati
10 Karlis Alberts Reisulis Karlis Alberts Reisulis 26:28.241 38.608 Latvia Yamaha
11 Jens Walvoort Jens Walvoort 26:32.142 42.509 The Netherlands KTM
12 Maxime Grau Maxime Grau 26:36.728 47.095 France Honda
13 Kay Karssemakers Kay Karssemakers 26:49.319 59.686 The Netherlands Kawasaki
14 William Askew William Askew 27:04.530 1:14.897 United Kingdom Triumph
15 Pelle Gundersen Pelle Gundersen 27:06.139 1:16.506 Norway Husqvarna
16 Joe Brookes Joe Brookes 27:09.086 1:19.453 United Kingdom Honda
17 Douwe Van Mechgelen Douwe Van Mechgelen 27:10.172 1:20.539 Belgium KTM
18 Gyan Doensen Gyan Doensen 27:11.632 1:21.999 The Netherlands KTM
19 Charlie Richmond Charlie Richmond 27:18.130 1:28.497 United Kingdom Honda
20 Ben Mustoe Ben Mustoe 27:18.598 1:28.965 United Kingdom GasGas
21 Freddie Bartlett Freddie Bartlett 27:16.930 1:27.297 United Kingdom KTM
22 Adria Monne Adria Monne 27:19.156 1:29.523 Spain GasGas
23 Ollie Colmer Ollie Colmer 27:35.620 1:45.987 United Kingdom KTM
24 Francesco Bellei Francesco Bellei 27:46.492 1:56.859 Italy KTM
25 Joel Rizzi Joel Rizzi 27:50.387 2:00.754 United Kingdom Kawasaki
26 Remo Schudel Remo Schudel 25:58.768 -1 Lap Switzerland KTM
27 Nike Korsbeck Nike Korsbeck 26:10.628 11.860 Sweden Triumph
28 Joshua Voelker Joshua Voelker 26:17.759 18.991 Germany KTM
29 Andrea Rossi Andrea Rossi 23:03.663 -2 Laps Italy KTM
30 Emile De Baere Emile De Baere 24:26.960 1:23.297 Belgium Honda
31 Rodolfo Bicalho Rodolfo Bicalho 28:08.882 2:10.114 Brazil KTM
32 Sebastian Sundman Sebastian Sundman 20:26.790 -4 Laps Sweden Triumph
33 Charlie Heyman Charlie Heyman 4:27.587 -11 Laps Husqvarna
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