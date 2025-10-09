2026 FIM Motocross World Championship MXGP of Great Britain: MX2 Results WMX & EMX250
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MX2 Qualifying Race Results
|Rider
|Time
|Interval
|Best Lap
|Bike
|1
|Simon Längenfelder
|25:49.633
|0.000
|KTM
|2
|Guillem Farres
|25:51.071
|1.438
|Triumph
|3
|Camden McLellan
|25:51.714
|2.081
|Triumph
|4
|Sacha Coenen
|25:59.421
|9.788
|KTM
|5
|Liam Everts
|26:00.390
|10.757
|Husqvarna
|6
|Janis Martins Reisulis
|26:00.776
|11.143
|Yamaha
|7
|Julius Mikula
|26:14.365
|24.732
|KTM
|8
|Valerio Lata
|26:19.348
|29.715
|Honda
|9
|Ferruccio Zanchi
|26:21.632
|31.999
|Ducati
|10
|Karlis Alberts Reisulis
|26:28.241
|38.608
|Yamaha
|11
|Jens Walvoort
|26:32.142
|42.509
|KTM
|12
|Maxime Grau
|26:36.728
|47.095
|Honda
|13
|Kay Karssemakers
|26:49.319
|59.686
|Kawasaki
|14
|William Askew
|27:04.530
|1:14.897
|Triumph
|15
|Pelle Gundersen
|27:06.139
|1:16.506
|Husqvarna
|16
|Joe Brookes
|27:09.086
|1:19.453
|Honda
|17
|Douwe Van Mechgelen
|27:10.172
|1:20.539
|KTM
|18
|Gyan Doensen
|27:11.632
|1:21.999
|KTM
|19
|Charlie Richmond
|27:18.130
|1:28.497
|Honda
|20
|Ben Mustoe
|27:18.598
|1:28.965
|GasGas
|21
|Freddie Bartlett
|27:16.930
|1:27.297
|KTM
|22
|Adria Monne
|27:19.156
|1:29.523
|GasGas
|23
|Ollie Colmer
|27:35.620
|1:45.987
|KTM
|24
|Francesco Bellei
|27:46.492
|1:56.859
|KTM
|25
|Joel Rizzi
|27:50.387
|2:00.754
|Kawasaki
|26
|Remo Schudel
|25:58.768
|-1 Lap
|KTM
|27
|Nike Korsbeck
|26:10.628
|11.860
|Triumph
|28
|Joshua Voelker
|26:17.759
|18.991
|KTM
|29
|Andrea Rossi
|23:03.663
|-2 Laps
|KTM
|30
|Emile De Baere
|24:26.960
|1:23.297
|Honda
|31
|Rodolfo Bicalho
|28:08.882
|2:10.114
|KTM
|32
|Sebastian Sundman
|20:26.790
|-4 Laps
|Triumph
|33
|Charlie Heyman
|4:27.587
|-11 Laps
|Husqvarna